ანრი ჯოხაძე ნანკა კალატოზიშვილს – „ფენომენალური არტისტი ხარ!..“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze [1] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze [1] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 97 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze [1] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze [1] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174114) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (97,1109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173185 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 12:26:33 [post_date_gmt] => 2017-10-10 08:26:33 [post_content] => ანრი ჯოხაძე ახალ კლიპს იღებს. გადაღებები ამჟამად მის სახლში მიმდინარეობს. როგორც ლენუკა ყიფშიძე წერს, მისი პატარა ძმისშვილი, ალექსანდრე, განასახიერებს მომღერლის ბავშვობას. ვიდეორგოლში ასევე მონაწილეობენ გიორგი ყიფშიძე და ნანკა კალატოზიშვილი. თავად ანრიმ ალექსანდრე ყიფშიძესთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა და დაწერა: „უკვე დიდი არტისტი, ალექსანდრე ყიფშიძე...“ [post_title] => ანრი ჯოხაძის ბავშვობას გიორგი ყიფშიძის ვაჟი განასახიერებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anri-jokhadzis-bavshvobas-giorgi-yifshidzis-vadji-ganasakhierebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:26:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:26:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152335 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-09 12:18:44 [post_date_gmt] => 2017-08-09 08:18:44 [post_content] => პროდიუსერ კახა მამულაშვილის შესახებ ჟურნალისტები კახა მიქაია და ელისო კილაძე სოცქსელში წერენ და აცხადებენ, რომ „ჯემ ფესტზე" ნარკოტიკებით ვაჭრობაში სწორედ ცნობილი სახეა ჩართული. მამულიჩას მეგობარი, მსახიობი ნანკა კალატოზიშვილი „ფეისბუქზე" წერს, რომ ეს ცილისწამებაა და სურს, ასეთი ცრუ ხმების გამავრცელებლები დაისაჯონ. ნანკამ ორი სტატუსი გამოაქვეყნა, რომლებითაც მიქაიასა და კილაძეს პასუხობს. „ელისო კილაძე, ქალი ჟურნალისტი, მის შვილს ჩაუდეს და ამტკიცებდა თავის სიმართლეს და გაიარა თვითონ ეს ცილისწამების გზა, როგორც ამბობს და როგორ ბედავს, თვითონ რომ წერს თუნდაც მამულიჩაზე რამეს, ეგ ნოლი ყალბი ქალი", აღნიშნავს ნანკა. რაც შეეხება კახა მიქაიას, ცნობილი მსახიობი მას ასე მიმართავს: „კახა მიქაია, არ ვიცი, ვინ ხარ და არც მაინტერესებს... შენნაირებს ვერ მოუარეს, ჯერ სასამართლომდე მაინც რომ მიათრიონ ბინძური ცილისწამებისთვის. და საიტები, რომლებიც ვიღაცის გაუგონარ სისულელეებს აქვეყნებთ, ვიზიარებ მწუხარებას, ასეთი გაქანება რომ გაქვთ და ამით უნდა იცხოვროთ, კახა იქნები თუ საიტის ჟურნალისტი. გულით მეცოდებით და ტოქსიკოზს იწვევთ პირდაპირ თქვენი სიბინძურით", დასძენს ნანკა კალატოზიშვილი. [post_title] => ნანკა კალატოზიშვილი მამულიჩას დასაცავად - ვის უწოდებს ყალბს მსახიობი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanka-kalatozishvili-mamulichas-dasacavad-vis-uwodebs-yalbs-msakhiobi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 12:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 08:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152335 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135780 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-01 15:12:21 [post_date_gmt] => 2017-06-01 11:12:21 [post_content] => „ქართველი ქალების მომავალი „იკონა“ ჯან ნერგიზი ახალი თურქული სერიალიდან „დედა", რომელიც მალე დაიწყება „იმედზე“ - ასე ასათაურებს ანრი ჯოხაძე თურქი სერიალების ვარსკვლავთან, ჯან ნერგიზთან ერთად გადაღებულ ფოტოს. ტელეწამყვანი „პრაიმშოუს“ წამყვანებთან ერთად სტამბოლშია გადაღებებზე. მათთან ერთადაა ნუცა ბუზალაძე, რომელსაც თურქეთში ნათესავები ჰყავს და იქ ძალიან ხშირად დადის ბავშვობიდან, გარდა ამისა, თურქულ „ვოისშიც“ მონაწილეობდა. ანრის მსგავსად, თურქ ვარსკვლავთან ერთად ფოტო ნუცამაც გამოაქვეყნა. ანრის გამოქვეყნებულ ფოტოზე უწერენ, რომ ის ბევრად სიმპათიურია, ვიდრე ქართველი ქალების მომავალი კერპი, რასაც ქართველი შემსრულებელი ღიმილით შეხვდა და აღნიშნა: „გთხოვ, შეწყვიტე...“ [gallery link="none" ids="135784,135785,135786"] [post_title] => ანრი ჯოხაძის ფოტო ქართველი ქალების მომავალ თურქ გულთამპყრობელთან ერთად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anri-jokhadzis-foto-qartveli-qalebis-momaval-turq-gultampyrobeltan-ertad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 15:14:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 11:14:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173185 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 12:26:33 [post_date_gmt] => 2017-10-10 08:26:33 [post_content] => ანრი ჯოხაძე ახალ კლიპს იღებს. გადაღებები ამჟამად მის სახლში მიმდინარეობს. როგორც ლენუკა ყიფშიძე წერს, მისი პატარა ძმისშვილი, ალექსანდრე, განასახიერებს მომღერლის ბავშვობას. ვიდეორგოლში ასევე მონაწილეობენ გიორგი ყიფშიძე და ნანკა კალატოზიშვილი. თავად ანრიმ ალექსანდრე ყიფშიძესთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა და დაწერა: „უკვე დიდი არტისტი, ალექსანდრე ყიფშიძე...“ [post_title] => ანრი ჯოხაძის ბავშვობას გიორგი ყიფშიძის ვაჟი განასახიერებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anri-jokhadzis-bavshvobas-giorgi-yifshidzis-vadji-ganasakhierebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:26:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:26:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 48 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c704b23563d801ee2d669dca326aa366 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )