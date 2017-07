ანტალიაში ერთ-ერთი ხუთვარკვლავიანი სასტუმროდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => antalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149985 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => antalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149985 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => antalia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => antalia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149985) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6141,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149705 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 22:55:36 [post_date_gmt] => 2017-07-27 18:55:36 [post_content] => დაბა წაღვერის მახლობლად, არჯევანიძის ტყეში ხანძარი სრულად ლიკვიდირებულია. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს 130-მდე მეხანძრე მაშველი, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, 33 საათის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში აწარმოებდა. ხანძრის ქრობის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. ამ დროისათვის, არჯევანიძის ტყეში ხანძრის კერები სრულად ჩამქრალია. მეხანძრე-მაშველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად, ხანძარი დასახლებულ პუნქტში არ გავრცელებულა. [post_title] => წაღვერის ტყეში ხანძარი ლიკვიდირებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => waghveris-tyeshi-khandzari-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 22:55:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 18:55:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149705 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149392 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 01:39:40 [post_date_gmt] => 2017-07-26 21:39:40 [post_content] => საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ, "რუსთავი 2-ში" გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათთან ხანძრის შესახებ შეტყობინება 112-იდან შევიდა. შეტყობინების მიღებიდან 7 წუთში კი მეხანძრეები ადგილზე იმყოფებოდნენ. "ტელევიზიის საწყობში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება მეხანძრე-მაშველებმა ოპერატიულად შეძლეს. მათი დაუყოვნებლივი და ადეკვატური რეაგირების შედეგად, 300-400 კვ/მ ფართობის მქონე საწყობში ცეცხლი მხოლოდ 40 კვ/მ-დე გავრცელდა", - აღნიშნულია განცხადებაში. სააგენტოს ცნობით, ომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით მიმდინარეობს. [post_title] => რუსთავი 2-ში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-shi-khandzris-gachenis-faqtze-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 01:40:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 21:40:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149382 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 01:22:48 [post_date_gmt] => 2017-07-26 21:22:48 [post_content] => "რუსთავი 2-ის" შენობაში გაჩენილი ხანძარი ძლიერი არ ყოფილა და მეხანძრეებმა მისი ლოკალიზება 6-7 წუთში შეძლეს. მეხანძრეების თქმით, 350 კვ/მ ფართობის საწყობიდან დამწვარია მხოლოდ 25 -26კვ/მ. დაზიანებულ ნივთებს შორის არ არის აპარატურა. "სტუდიებში კვამლის გარდა, ხანძრის კერები არ შესულა. ორივე სტუდია სუფთაა. დამწვარია დეკორაციის ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი, ასევე ე.წ. კერხერი და კომპრესორი. გამოგვაქვს დამწვარი ნივთები ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არის",- განაცხადა ადგილზე მყოფმა მეხანძრემ. ცეცხლის კერა დეკორაციების საწყობში გაჩნდა. რუსთავი 2-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ტელეკომპანიის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან აქ გადის კომუნიკაციების მთელი ქსელი, რომელიც სტუდიებს აკავშირებს ერთმანეთთან და აკავშირებს ცენტრალურ საეთეროსთან. ხანძარი რუსთავი 2-ის შენობაში დაახლოებით, 12 საათზე გაჩნდა. 112-ის გამოძახება ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა შეძლეს. [post_title] => მეხანძრე: საწყობის მხოლოდ მცირე ნაწილია დამწვარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mekhandzre-damwvaria-mkholod-25-kvm [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 01:35:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 21:35:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149382 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149705 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 22:55:36 [post_date_gmt] => 2017-07-27 18:55:36 [post_content] => დაბა წაღვერის მახლობლად, არჯევანიძის ტყეში ხანძარი სრულად ლიკვიდირებულია. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს 130-მდე მეხანძრე მაშველი, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, 33 საათის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში აწარმოებდა. ხანძრის ქრობის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. ამ დროისათვის, არჯევანიძის ტყეში ხანძრის კერები სრულად ჩამქრალია. მეხანძრე-მაშველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად, ხანძარი დასახლებულ პუნქტში არ გავრცელებულა. [post_title] => წაღვერის ტყეში ხანძარი ლიკვიდირებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => waghveris-tyeshi-khandzari-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 22:55:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 18:55:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149705 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6a7483d632d64b8d876dda1af200bca3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )