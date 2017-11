ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაკავებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190480 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190480 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10533 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190480) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10533) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190469 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:12:12 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულის პროცესის ფარგლებში პროკურორმა, ირაკლი მარშანიამ, განაცხადა, რომ მოკლულთა ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. „არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით, ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. რაც შეეხება დაკავებულს, ბრალდებული ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა და ჰქონდა შეიარაღება, ეს დადასტურებულია მტკიცებულებებით,“ - განაცხადა მარშანიამ. პროკურორმა არ დაასახელა, რომელ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანდა დაკავებული ან დანაშაული სად იგეგმებოდა, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე 21-22 ნოემბერს მიმდინარე სპეცოპერაციის დაკავებულ პირს, რომელიც გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის მოქალაქე აღმოჩნდა, ბრალი პროკურატურამ გუშინ წაუყენა. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 22 ნოემბერს საღამოს დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი მოკლულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკებას ერთი სპეცრაზმელი ემსხვერპლა, ოთხი კი დაიჭრა. [post_title] => არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით - პროკურორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-likvidirebuli-chataevi-ver-getyvit-prokurori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 15:12:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 190465 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:05:20 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:05:20 [post_content] => „ახმედ ჩატაევს პანკისში ოჯახი ჰყავს და შეიძლებოდა, დაბრუნებულიყო, ჩვენს სახელმწიფოსთან რაიმე პრობლემა არ ჰქონდა და თავისუფლად შეეძლო საქართველოში შემოსვლა,“ - ამის შესახებ ჩატაევის ყოფილმა ადვოკატმა, ნინო ანდრიაშვილმა, განაცხადა. მისივე თქმით, ჩატაევს ჩვენს სახელმწიფოსთან რაიმე პრობლემა არ ჰქონდა და მის წინააღმდეგ საქმე არ ყოფილა აღძრული. ანდრიაშვილის განცხადებით, ბოლო დროს მას ყოფილ კლიენტთან ურთიერთობა არ ჰქონია, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ჩატაევი საქართველოში დაბრუნებულიყო, რადგან მას აქ ოჯახი ჰყავდა. „მას მერე, რაც ახმედ ჩატაევი ციხიდან გამოვიდა, მასთან ურთიერთობა არ მქონია. მოგეხსენებათ, მე ის ყველაფერზე მესაუბრა, მაგრამ მისი ადვოკატი ვიყავი და ეთიკურად არ მაქვს უფლება მის მონათხრობზე გესაუბროთ. ვიცი, რომ მას ჰყავს ოჯახი საქართველოში, კერძოდ, პანკისში და, ასევე, მეორე ოჯახი ჰყავს ავსტრიაში. ჩატაევს ორი ცოლი ჰყავს. მას ჰყავს პანკისში ოჯახი და შეიძლებოდა დაბრუნებულიყო, მით უმეტეს, ჩვენს სახელმწიფოსთან მას რაიმე პრობლემა არ ჰქონდა, მის წინააღმდეგ საქმე არ ყოფილა აღძრული, ვფიქრობ, მას თავისუფლად შეეძლო საქართველოში შემოსვლა,” - განაცხადა ანდრიაშვილმა. რაც შეეხება თავად ჩატაევის საქმეს, როგორც ადვოკატმა განმარტა, მისი საქმე ბოლომდე არ მისულა, რადგან პროკურატურამ მიიჩნია, რომ რეალურად ის საქმე უნდა შეეწყვიტა. მედიაში არაოფიციალურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულთა შორის ახმედ ჩატაევი იყო. [post_title] => ახმედ ჩატაევს პანკისში ოჯახი ჰყავს და შეიძლებოდა, დაბრუნებულიყო - ჩატაევის ყოფილი ადვოკატი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhmed-chataevs-pankisshi-ojakhi-hyavs-da-sheidzleboda-dabrunebuliyo-chataevis-yofili-advokati [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 15:05:28 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 11:05:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190465 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 190462 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:00:09 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:00:09 [post_content] => საქართველოს მთავარი პროკურატურა სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ბრალდებული 21 ნოემბერს, თბილისში დააკავეს. „საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტერორისტული მიზნით მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებისთვის 1 პირს ბრალი წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3231-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 328-ე მუხლით. გამოძიებით დადგინდა, რომ პირი სამ თანამზრახველთან ერთად ქ.თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში დაბინავდა, სადაც ის და მისი თანამზრახველები მართლსაწინააღმდეგოდ, ტერორისტული მიზნით შეძენილ დიდი რაოდენობით ფეთქებად ნივთიერებებს, საბრძოლო მასალას, ასაფეთქებელ მოწყობილობებს და ცეცხლსასროლ იარაღს ინახავდნენ. სამართალდამცველებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე პირი ქ.თბილისში, 2017 წლის 21 ნოემბერს დააკავეს. დაკავებისას მას მართლსაწინააღმდეგოდ შეძენილი ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო ვაზნები აღმოაჩნდა. აღნიშნული პირის დაკავების შემდგომ, ქ.თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში მყოფმა სამმა ტერორისტმა უარი განაცხადა სამართალდამცველთა მოთხოვნაზე - ბინის კარის გახსნასა და იარაღის ჩაბარებაზე. მათ ააფეთქეს ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღებიდან სამართალდამცველების მიმართ გახსნეს ინტენსიური ცეცხლი, რა დროსაც ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური დანიშნულების რაზმის ხუთმა წევრმა, ხოლო ერთი მათგანი მიღებული დაზიანების შედეგად გარდაიცვალა. პირს წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3231-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, ტერორისტული მიზნით) და 328-ე მუხლით (უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარება), რაც სასჯელის სახედ და ზომად 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმეზე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 3231-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 328-ე მუხლით,” - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. [post_title] => საქართველოს მთავარი პროკურატურა სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-mtavari-prokuratura-specoperaciastan-dakavshirebit-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 15:00:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 11:00:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 190469 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:12:12 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულის პროცესის ფარგლებში პროკურორმა, ირაკლი მარშანიამ, განაცხადა, რომ მოკლულთა ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. „არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით, ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. რაც შეეხება დაკავებულს, ბრალდებული ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა და ჰქონდა შეიარაღება, ეს დადასტურებულია მტკიცებულებებით,“ - განაცხადა მარშანიამ. პროკურორმა არ დაასახელა, რომელ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანდა დაკავებული ან დანაშაული სად იგეგმებოდა, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე 21-22 ნოემბერს მიმდინარე სპეცოპერაციის დაკავებულ პირს, რომელიც გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის მოქალაქე აღმოჩნდა, ბრალი პროკურატურამ გუშინ წაუყენა. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 22 ნოემბერს საღამოს დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი მოკლულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკებას ერთი სპეცრაზმელი ემსხვერპლა, ოთხი კი დაიჭრა. [post_title] => არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით - პროკურორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-likvidirebuli-chataevi-ver-getyvit-prokurori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 15:12:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b0c931afe0272bff6360b9b73a3bbb61 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )