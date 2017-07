აპარტამენტი ციტრუსოვანი ეზოთი და საზაფხულო კინოთეატრით: ”სანრაიზში” ფართების გაყიდვა დაიწყო (ფოტო-ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => apartamenti [2] => sanraizi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149038 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => apartamenti [2] => sanraizi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149038 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => apartamenti [2] => sanraizi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => apartamenti [2] => sanraizi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149038) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7928,108,17640) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148499 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 12:15:26 [post_date_gmt] => 2017-07-24 08:15:26 [post_content] => ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო “Best Western Plus Batumi” გაიხსნა. 6-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო. ახალი სასტუმროსთვის 5,000,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მშენებლობაზე 100 ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო დღეიდან 40-მდე ადგილობრივი კადრი დასაქმებდა. შენობაში განთავსებულია 50 სასტუმრო ნომერი, ლობი ლაუნჯი, კაფე ‘Terrace 7 Bar’ სასტუმროს ტერასაზე, საკონფერენციო დარბაზი და ღია აუზი. სასტუმროს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ წარმატებული პროექტი უწოდა. „ძალიან მიხარია, რომ მაღალი კლასის სასტუმრო გაიხსნა. Best Western Plus-ი გემოვნებით შესრულებული ინფრასტრუქტურაა. მინდა მივულცო ყველას. ჩვენ ყოველკვირეულად ვხსნით სხვადასხვა სასტუმროს და ობიექტს. მსგავსი პროექტები ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის განვითარებას,“ - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. Best Western Hotels & Resorts მსოფლიოში სასტუმროების ყველაზე დიდ საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს, რომელიც 4200-მდე კერძოდ ოპერირებულ სასტუმროს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ფლობს. 5 მლნ და 4 ვარსკვლავი: ბათუმში ახალი სასტუმრო გაიხსნა (ფოტოები)

„ფეისბუქზე" მურმან მარგველაშვილი აქვეყნებს სტატუსს, სადაც ერთ საინტერესო ტენდენციაზე ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, ის აღნიშნავს, რომ ბათუმში სასტუმროში ტელევიზიის არხებიდან ძირითადი ნაწილი რუსულია, ქართულ არხებს კი საერთოდ არ იჭერს. სტატუსის ავტორი წერს: „ბათუმში სასტუმროში ტელევიზიის 40 არხია რუსული, თურქული, ერთი ინგლისური და ერთი სომხურიც. 3-4 ქართული არხიდან არც ერთი არ მუშაობს. ჩავალ მისაღებში და ალბათ მეტყვიან წვიმაა და სუსტი სიგნალიაო, ესეც ტანკების დახმარებით ბორდერიზაცია ხომ არ არის? ჩვენ თვითონ არ ვიჯერებთ რომ სახელმწიფო ვართ. ჩვენს შიგნით გადიის მთავარი საზღვარი და არ ვიცავთ :(" ალბათ, ბევრ თქვენგანსაც ჰქონია ეს პრობლემა არა მხოლოდ ერთ, არამედ ბათუმის სხვადასხვა სასტუმროში, სადაც პრიორიტეტული სწორედ რუსული არხებია და არა ქართული... „ბათუმის სასტუმროში 40 არხია რუსული, 3-4- ქართული არხიდან კი არც ერთი არ მუშაობს..."

"ქალების ბრძოლა იწყება" - ამ სლოგანით დღეს თბილისსა და ბათუმში აქციების გამართვაა დაანონსებული, სადაც ქალთა მიმართ ძალადობას გააპროტესტებენ. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს იქნება ერთგვარი პასუხი სოციალურ ქსელში თათია დოლიძის მიმართ გავრცელებულ მუქარის შემცველ კომენტარებზე, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. ორგანიზატორების განცხადებით, ისინი გაჩერებას არ აპირებენ და ჩაგვრისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლას გააგრძელებენ. „ქალთა სოლიდარობის მარში" რკინიგზელთა კულტურის სახლთან 7 საათზე დაიწყება. მანამდე კი არასამთავრობო ორგანიზაციები პრესკონფერენციას გამართავენ. 19 მაისს მარჯანიშვილზე ე.წ. "ქართული მარშის" საწინააღმდეგო აქციის მოწყობა სამმა ჯგუფმა დაანონსა. "საფარის" გარდა, აქციას აწყობს პარტია "ევროპული საქართველო" და მოქალაქეების ჯგუფი. ასევე დაანონსებულია აქციის გამართვა ბათუმში, რასაც ბათუმელების მხრიდან არაერთგავროვანი რეაქცია მოჰყვა. სოციალურ ქსელებში გაჩნდა პოსტები, რომ აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებისგან უნდა ითხოვდნენ რეაგირებას იმაზე, რომ ქვეყანაში ადამიანები სოციალურად დაუცველები არიან და პირველ რიგში ამით ილახება მათი უფლებები. "ქალების ბრძოლა იწყება" - დღეს თბილისსა და ბათუმში ქალთა მიმართ ძალადობას გააპროტესტებენ

"ქართული მარშის" საწინააღმდეგო აქციის მოწყობა სამმა ჯგუფმა დაანონსა. "საფარის" გარდა, აქციას აწყობს პარტია "ევროპული საქართველო" და მოქალაქეების ჯგუფი. ასევე დაანონსებულია აქციის გამართვა ბათუმში, რასაც ბათუმელების მხრიდან არაერთგავროვანი რეაქცია მოჰყვა. სოციალურ ქსელებში გაჩნდა პოსტები, რომ აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებისგან უნდა ითხოვდნენ რეაგირებას იმაზე, რომ ქვეყანაში ადამიანები სოციალურად დაუცველები არიან და პირველ რიგში ამით ილახება მათი უფლებები. Best Western Plus-ი გემოვნებით შესრულებული ინფრასტრუქტურაა. მინდა მივულცო ყველას. ჩვენ ყოველკვირეულად ვხსნით სხვადასხვა სასტუმროს და ობიექტს. მსგავსი პროექტები ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის განვითარებას,“ - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. Best Western Hotels & Resorts მსოფლიოში სასტუმროების ყველაზე დიდ საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს, რომელიც 4200-მდე კერძოდ ოპერირებულ სასტუმროს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ფლობს. 