იაპონურმა კომპანიამ არამწეველ თანამშრომლებს დამატებით 6 დღიანი შვებულება მისცა

განაცხადა აკაკი ზოიძემ. რაც შეეხება თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ამოქმედებას, დეპუტატის თქმით, ამას ხელს არაფერი შეუშლის. ”მეორე მოსმენაზე ბიუჯეტი აუცილებლად იქნება გაზრდილი. რა თანხით ვერ გეტყვით, ამაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. რაც შეეხება კანონის აღსრულებას, არაფერ კავშირში ეს თანხები კანონის ამოქმედებასთან არ არის. აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოუწევს უფრო ფორსირებულად ამის გაკეთება, თუ მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის თვითონ არ გამოყოფენ ამ თანხას. კანონი აუცილებლად ამოქმედდება და თანხებთან ამას კავშირი არ აქვს. კანონი მიღებულია, მას სჭირდება მოსამზადებელი სამუშაოები, მაგრამ სამუშაოები ჩატარდება იმისდა მიუხედავად, თუ რა თანხა გამოიყოფა საქართველოს ბიუჯეტიდან. ვმუშაობთ ყველასთან, სამოქმედო გეგმის წინასწარი მონახაზი ჩამოყალიბებულია და მოხდება ასევე დეტალური სამოქმედო გეგმის მიღება და განხორციელება სამთავრობო დონეზე”, - განაცხადა აკაკი ზოიძემ. ცნობისთვის, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში, თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებებზე მხოლოდ 180 000 ლარია გათვალისწინებული. 