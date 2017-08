აქცია მერიასთან – “პარტიზანი მებაღეები” ბაგებში საღი ხეების მოჭრას აპროტესტებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => partizani-mebagheebi [2] => aqcia-meriastan [3] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154727 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => partizani-mebagheebi [2] => aqcia-meriastan [3] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154727 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => partizani-mebagheebi [2] => aqcia-meriastan [3] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => partizani-mebagheebi [2] => aqcia-meriastan [3] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154727) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,18319,18320,5843) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154731 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-17 19:31:18 [post_date_gmt] => 2017-08-17 15:31:18 [post_content] => "ნარგავების მოჭრა ყოვლად დაუშვებელია," - ამ განცხადებას თბილისის მერობის სახელისუფლებო კანდიდატი, კახა კალაძე, ბაგებში საღი ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით აკეთებს და განცხადებას Facebook-ის საკუთარ გვერდზე ავრცელებს. “მინდა, გამოვეხმაურო ჭავჭავაძის 82-ში მწვანე ნარგავების მოჭრის ფაქტს, რაც ყოვლად დაუშვებელია. ჩვენმა ხელისუფლებამ ბიზნესი გაათავისუფლა პოლიტიკური წნეხისგან, რაც არ ნიშნავს, რომ ბიზნესის განვითარება ხეების ჩეხვის, ქალაქის დასახიჩრებისა და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის ხარჯზე უნდა ხდებოდეს. "თბილისის მერიამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს მსგავსი პრობლემების აღმოსაფხვრელად. დღევანდელი ფაქტი აუცილებლად უნდა იქნას შესწავლილი, რათა პასუხი გაეცეს საზოგადოების კითხვებს. მომხდარი ცხადყოფს, რომ საჭიროა, გამკაცრდეს და დაიხვეწოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები, რათა ჩვენი ქალაქი რეალურად იყოს დაცული მსგავსი ფაქტებისგან. "ცხადია, არ ვართ შენებისა და განვითარების წინააღმდეგი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, - ეს არ უნდა მოხდეს ბუნების განადგურების ხარჯზე. ეკოლოგია ჩემი და ჩემი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება. ჩვენ -თვითმმართველობამ, საზოგადოებამ, ერთად უნდა შევცვალოთ არსებული რეალობა თბილისის ეკოლოგიის გასაუმჯობესებლად და მოქალაქეების საკეთილდღეოდ,“ - ნათქვამია განცხადებაში. ნარგავების მოჭრა ყოვლად დაუშვებელია - კახა კალაძე ბაგებში ხეების მოჭრას აპროტესტებს

თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილი, ყაზბეგის #22-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით მერიის მაღალჩინოსნებს კორუფციაში, ხოლო პროკურატურას მათთვის ხელი დაფარებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ განცხადება ელისაშვილმა ყაზბეგის #22-თან გააკეთა. "ზუსტად 1 წლის წინ მოჭრეს 45 საღსალამათი ხე და პროკურატურამ 1 წელია, ვითომ ვერ გამოიძია ეს საქმე. ფაქტია, რომ პროკურატურა ხელს აფარებს მერიის კორუმპირებულ მაღალჩინოსნებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც ფული აიღეს საღსალამათი ხეების ხმელად გასაღებაში და მათი მოჭრის ნებართვის გაცემაში. რაც უნდა წინასაარჩევნოდ "სელფებს" იღებდნენ და ყვებოდნენ, როგორ უყვართ რეკრეაციული ზონები, ესაა მათი რეალური სახე. ნუ კეკლუცობს "ოცნების" ზოგიერთი წარმომადგენელი, ვითომ ახლა აღმოაჩინა რაღაცები და საოცარი პარკების გაშენებას აპირებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ალეკო ელისაშვილი მერიის მაღალჩინოსნებს კორუფციაში ადანაშაულებს

თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის ალეკო ელისაშვილის განცხადებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც დედაქალაქის მერიას 50-მდე ახალი, ლურჯი ავტობუსი გაჩერებული ჰყავს. ირაკლი ლექვინაძე ალეკო ელისაშვილს ურჩევს, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან თავი შეიკავოს და მათი ყურადღება კონკრეტული საქმიანი შეთავაზებებით მიიპყროს. როგორც თბილისის მერის მოადგილე განმარტავს, დედაქალაქში ამ დროისთვის ტრანსპორტის მოძრაობის საზაფხულო რეჟიმი მოქმედებს, რაც მგზავრთა შემცირებული რაოდენობიდან გამომდინარე, ხაზებზე ნაკლები ავტობუსების გაყვანას ითხოვს. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, 15 სექტემბრიდან სატრანსპორტო მოძრაობა ჩვეულ რეჟიმში გადაინაცვლებს და თბილისში, ყოველდღიურად, 13 სამარშრუტო ხაზზე, 125 ერთეული ავტობუსი იმოძრავებს. „ამ დროისათვის, თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობის საზაფხულო რეჟიმი მოქმედებს და ახალი ავტობუსების ხაზებზე გაყვანა არსებული გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ავტობუსები 12 სამარშრუტო ხაზზე მოძრაობენ. პეკინის ქუჩის დასრულების შემდეგ კი არსებულ 12 ხაზზს კიდევ ერთი, #150 ავტობუსი დაემატება. 15 სექტემბრიდან, 13 სამარშრუტო ხაზზე, ყოველდღიურად დაახლოებით 125 ერთეული ავტობუსი იმოძრავებს. დარჩენილი 18 ავტობუსი კი იქნება სარეზერვო" - განაცხადა ირაკლი ლექვინაძემ. ელისაშვილს თბილისის მერის მოადგილე პასუხობს: 15 სექტემბრიდან 125 ავტობუსი იმოძრავებს "თბილისის მერიამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს მსგავსი პრობლემების აღმოსაფხვრელად. დღევანდელი ფაქტი აუცილებლად უნდა იქნას შესწავლილი, რათა პასუხი გაეცეს საზოგადოების კითხვებს. მომხდარი ცხადყოფს, რომ საჭიროა, გამკაცრდეს და დაიხვეწოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები, რათა ჩვენი ქალაქი რეალურად იყოს დაცული მსგავსი ფაქტებისგან. "ცხადია, არ ვართ შენებისა და განვითარების წინააღმდეგი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, - ეს არ უნდა მოხდეს ბუნების განადგურების ხარჯზე. ეკოლოგია ჩემი და ჩემი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება. ჩვენ -თვითმმართველობამ, საზოგადოებამ, ერთად უნდა შევცვალოთ არსებული რეალობა თბილისის ეკოლოგიის გასაუმჯობესებლად და მოქალაქეების საკეთილდღეოდ,“ - ნათქვამია განცხადებაში. 