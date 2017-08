აქსის თაუერსში აგროჰაბი განთავსდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqsis-taueri [1] => agrohabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153741 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqsis-taueri [1] => agrohabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153741 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4981 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqsis-taueri [1] => agrohabi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqsis-taueri [1] => agrohabi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153741) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10052,4981) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117408 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-24 12:48:35 [post_date_gmt] => 2017-03-24 08:48:35 [post_content] => Natura Tea Company-ის პროდუქცია ამიერიდან ჰიპერმარკეტ „აგროჰაბში“ გაიყიდება. აღნიშნული კომპანია ”ერთიანი აგროპროექტის” ფარგლებში დაფინანსებული ახალი საწარმოა, რომელმაც შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა და თანამედროვე ტიპის ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო შექმნა. მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, შპს „ნატურა თი კომპანი“ 2015 წლიდან გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე და ის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხანას ფლობს. კომპანია ორიენტირებულია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაზე. მათივე ცნობით, შპს „Natura Tea Company“ ხუთი სახეობის ჩაის აწარმოებს და მომხმარებელს განსაკუთრებული მეთოდით დამზადებულ ინოვაციურ პროდუქტებს, კერძოდ კი ყვითელ, თეთრ, მწვანე, შავ და წითელ ჩაის სთავაზობს. ”ვინაიდან კომპანიის მიერ დამზადებულ ჩაის სწორედ ტექნოლოგია გამოარჩევს და პროდუქტის სხვადასხვა შეფერილობა მინარევების დამატებით არაა მიღებული, უმაღლესი ხარისხის ქართული ჩაის თითოეული ხაზი ყველა სასარგებლო თვისებას ინარჩუნებს და მისი ორგანული თვისებებით ემთხვევა ჰიპერმარკეტ „აგროჰაბის“ კონცეფციას, რომელიც მხოლოდ ნატურალური, ახალი და ჯანსაღი პროდუქციით მარაგდება”, - აცხადებენ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში. ცნობისთვის, Natura Tea Company ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გურიანთაში დაარსდა. კომპანიას ამჟამად 50 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია გააჩნია. [post_title] => ქართულმა კომპანიამ ყვითელი, თეთრი და წითელი ჩაი შექმნა

ჰიპერმარკეტ AgroHub-ის პარკინგზე, კამპანიის - "მეტი ჟანგბადი ქალაქს" ფარგლებში, ელექტრომანქანების დამტენი სადგური დამონტაჟდა. დამტენი სადგურის მოწყობა კომპანია E-space_მა უზრუნველყო. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, აგროჰაბისა და E-space-ის თანამშრომლობა ელექტრომანქანების პოპულარიზაციისა და, რაც მთავარია, გარემოზე ზრუნვისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. თბილისში, ელქტრომობილების დასამუხტი პირველი მოწყობილობები 2016 წლის ნოემბერში განთავსდა. პირველ ეტაპზე ისინი ორ ადგილზე, ევროპის მოედანსა და კუს ტბის ასახვევში დამონტაჟდა. "ი-სფეისი" თბილისის სხვადასხვა უბნებში ჯამში 100-მდე მოწყობილობის დამონტაჟებას გეგმავს. უახლოეს მომავალში, კომპანია გეგმავს საქართველოში პირველი სწრაფად დასამუხტი სადგურებიც მოაწყოს. მათი განთავსება ავტობანზე იგეგმება. [post_title] => ელექტრომობილების დამტენი აგროჰაბშიც განთავსდა

საქართველოში იმპორტირებული "ფრის" ადგილობრივით ჩანაცვლება დაიწყო. კომპანია "ფრეკოს" მიერ წარმოებული გაყინული კარტოფილი სარეალიზაციო ქსელში გამოჩნდა. როგორც "ფორტუნას" "ფრეკოს" დამფუძნებელმა ირაკლი ქურდაძემ განუცხადა, ქართული ფრის ყიდვა მომხმარებელს ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისში, ნატურალური პროდუქტების ჰიპერმარკეტ "აგროჰაბში" შეუძლია. ამასთან, "ფრეკოს" პროდუქცია კვების ობიექტებში - რესტორნებსა და კაფეებშიც შედის. "უკვე აქტიურად დავიწყეთ რეალიზაციის პროცესი და პირველმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მომხმარებლის მხრიდან დაინტერესება არსებობს და გაყიდვებიც თანდათან იზრდება. ამ დროისთვის ფრი მხოლოდ ერთი შეფუთვით გვაქვს, ეს არის პრემიუმ ხარისხის პროდუქცია, რომელიც 2-ნახევარ კილონიანი შეფუთვით გამოდის. 1 კილოგრამი კი 4,80 ლარი ღირს", - აღნიშნა ქურდაძემ. მისივე ინფორმაციით, 15 თებერვლიდან "ფრეკოს" პრემიუმ ხარისხის ფრი უკვე კილოიანი შეფუთვებითაც გაიყიდება. ამასთან, მალე ბაზარზე შედარებით დაბალი საფასო კატეგორიის - ფრი სტანდარტიც გამოვა. როგორც ირაკლი ქურდაძემ განმარტა, "ფრეკოს" პროდუქციის უპირატესობა იმპორტირებულ ფრისთან შედარებით არის ხარისხი, გემოვნური თვისებები და ასევე ღირებულება. "როგორც ბაზრის კვლევამ აჩვენა, ამ ეტაპზე საქართველოში "ფრის" მწარმოებელი კომპანია არ არსებობს. ადრე იყო ასეთი რამდენიმე ე.წ. "ცეხი", თუმცა ნედლეულის არ ქონის გამო დაიხურა. ამიტომ, ბაზარზე ადგილობრივი კონკურენტი არ გვყავს. საქართველოში წარმოდგენილი "ფრის" 100% იმპორტირებულია თურქეთიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან და ჰოლანდიიდან. ჩვენ სწორედ იმპორტირებული პროდუქტის ჩანაცვლებას ვაპირებთ", - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. მისივე თქმით, "ფრეკო" საწყის ეტაპზე 100 ტონა პროდუქციას აწარმობს, მომდევნო წლებში კი ეს მოცულობა სამჯერ გაიზრდება. კომპანია სამომავლოდ ნატურალური ჩიფსების გამოშვებასაც გეგმავს. შეგახსენებთ, "ფრეკოს" ფრის მწარმოებელი ქარხანა ახალციხის რაიონის სოფელ მუსხში მდებარეობს და ის ოფიციალურად 2017 წლის იანვარში ბოლოს გაიხსნა. კომპანიამ 1400 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწა სახელმწიფოსგან სიმბოლურ თანხად, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში მიიღო. ქარხანაში ჯამში 400 ათასი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. [post_title] => სიამაყით ახალციხიდან: ქართული ფრი სარეალიზაციო ქსელში გამოჩნდა 