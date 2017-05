არ გადამცეთ თურქეთს: დემირელის კოლეჯის მმართველი პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => teroristi [3] => demirelis-koleji [4] => mustafa-emre-chabuqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134204 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => teroristi [3] => demirelis-koleji [4] => mustafa-emre-chabuqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134204 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => teroristi [3] => demirelis-koleji [4] => mustafa-emre-chabuqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => teroristi [3] => demirelis-koleji [4] => mustafa-emre-chabuqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134204) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8143,16042,1413,285,5326) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134118 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-05-25 10:58:58 [post_content] => მადრიდის ”რეალის” პორტუგალიელ ვარსკვლავს, კრიშტიანო რონალდოს 8 მლნ ევროს ოდენობის ჯარიმა ელის იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადების დამალვა დაუმტკიცდება. პორტუგალიელის საქმე ფინანსურმა პოლიციამ უკვე გადასცა ესპანეთის პროკურატურას. პორტუგალიელი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში საიმიჯო უფლებების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების დამალვაში გადასახადებისაგან თავის არიდების მიზნით. ფინანსური პოლიციის მონაცემებით, შესაძლოა ფეხბურთელმა 8 მლნ ევროს ოდენობის გადასახადები არ გადაიხადა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდამცავთა ნაწილის აზრით, რონალდოს მიმართ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება უნდა დაიწყოს და არა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ცნობილია ისიც, რომ რონალდოს საქმემ შესაძლოა სასამართლომდე არ მიაღწიოს იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურა 30 ივნისამდე არ წარადგენს მტკიცებულებებს და მის წინააღმდეგ საქმეს არ აღძრავს. [post_title] => რონალდოს საქმე პროკურატურაშია: აქაც გადასახადების დამალვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-saqme-prokuraturashia-aqac-gadasakhadebis-damalva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 14:58:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 10:58:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134118 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133892 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 09:50:57 [post_date_gmt] => 2017-05-25 05:50:57 [post_content] => ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ „ბარსელონას“ ფორვარდის ლიონელ მესის განაჩენი ძალაში დატოვა. არგენტინელის პირობითი მსჯავრი ძალაში დარჩა. უზენაესმა სასამართლომ უფრო დაბალი ინსტაციის განაჩენი ძალაში დატოვა, რომელიც 2016 წლის ზაფხულში გამოიტანეს. მის მიხედვით მესის 21 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ოღონდ პირობითად. ლეო და მამამისი ხორხე გადასახადების თავის არიდების გამო სამ ეპიზოდში არიან ბრალდებულები. მესი 2 მილიონ ევროთი დაჯარიმდა, მამამისი კი დაახლოებით 1.5 მილიონს გადაიხდის. [post_title] => მესის განაჩენი ძალაშია: არგენტინელი უზენაესმა სასამართლომაც გაამტყუნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesis-ganacheni-dzalashia-argentineli-uzenaesma-sasamartlomac-gaamtyuna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 20:10:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 16:10:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133631 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-23 20:07:49 [post_date_gmt] => 2017-05-23 16:07:49 [post_content] => კლინიკა „ლანცეტის“ დირექტორს ფარმან ჯეირანლის აღმკვეთი ღონისძიების სახედ პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. დაცვის მხარე პატიმრობის სანაცვლოდ გირაოს სახით 100 ათასი ლარის გადახდას მოითხოვდა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ გაითვალისწინა და განააცხადა, რომ რსებობდა ბრალდებულის მხრიდან მიმალვის ან მოწმეებზე ზემოქმედების საშიშროება. წინასასამართლო სხდომა 12 ივლისს 15:00 საათზე ჩაინიშნა. [post_title] => კლინიკა „ლანცეტის“ დირექტორს პატიმრობა შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => klinika-lancetis-direqtors-patimroba-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 20:10:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 16:10:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134118 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-05-25 10:58:58 [post_content] => მადრიდის ”რეალის” პორტუგალიელ ვარსკვლავს, კრიშტიანო რონალდოს 8 მლნ ევროს ოდენობის ჯარიმა ელის იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადების დამალვა დაუმტკიცდება. პორტუგალიელის საქმე ფინანსურმა პოლიციამ უკვე გადასცა ესპანეთის პროკურატურას. პორტუგალიელი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში საიმიჯო უფლებების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების დამალვაში გადასახადებისაგან თავის არიდების მიზნით. ფინანსური პოლიციის მონაცემებით, შესაძლოა ფეხბურთელმა 8 მლნ ევროს ოდენობის გადასახადები არ გადაიხადა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდამცავთა ნაწილის აზრით, რონალდოს მიმართ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება უნდა დაიწყოს და არა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ცნობილია ისიც, რომ რონალდოს საქმემ შესაძლოა სასამართლომდე არ მიაღწიოს იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურა 30 ივნისამდე არ წარადგენს მტკიცებულებებს და მის წინააღმდეგ საქმეს არ აღძრავს. [post_title] => რონალდოს საქმე პროკურატურაშია: აქაც გადასახადების დამალვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-saqme-prokuraturashia-aqac-gadasakhadebis-damalva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 14:58:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 10:58:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134118 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1ffc6bb31f1c0bea9e5c8c7f136aa839 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )