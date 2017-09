“არ გამაგონოთ “ვერ ვხდები” და ა.შ.”- რისი წყალობით დაიკლო წონაში ნინი ონიანმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => nini-oniani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159379 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => nini-oniani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159379 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => nini-oniani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => nini-oniani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159379) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (166,5831) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150441 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-02 12:06:18 [post_date_gmt] => 2017-08-02 08:06:18 [post_content] => „თუ სტაბილური წონის შენარჩუნება გსურთ, დაივიწყეთ სწრაფი დიეტა!“ - გვირჩევს ბიოქიმიკოსი, წიგნის „ჩინური კვლევა“ ავტორი კოლინ კემპბელი და რამდენიმე სასარგებლო რჩევასაც გვაძლევს. მოტივაცია - წარმატების მიღწევას მხოლოდ მაშინ შეძლებთ, როცა გააცნობიერებთ, რომ ყველა პოზიტიური ცვლილება მხოლოდ თქვენი დამსახურებაა და არაფერი გამოვა, თუ თავსმოხვეულ წესებს აჰყვებით. თუ დიეტის დაცვა გადაწყვიტეთ - აუცილებლად ზუსტად განსაზღვრეთ, რა მიზნით აკეთებთ ამას! ნაკლები სახამებელი - გაზარდეთ კვების რაციონი ნაკლები სახამებლის შემცველი ყვითელი, ნარინჯისფერი და მწვანე ბოსტნეულით, შეამცირეთ სახამებლის შემცველი პროდუქტი (სიმინდი, კარტოფილი, გოგრა, ლობიო, ყავისფერი ბრინჯი, ხორბალი) და საერთოდ უარი თქვით მარტივი შაქრის შემცველი საკვების მიღებაზე. ცილა - მცენარეული ცილის დიეტა ამცირებს ჭარბი წონის და დიაბეტის, მხედველობის და თირკმელების, გულისა და აუტოიმუნური დაავადებების წარმოქმნის რისკს. ვიტამინები - დაივიწყეთ ვიტამინების დანამატები! კვება რთული ბიოქიმიური პროცესია, რადგან ყველაზე მარტივი პროდუქტიც ასი ათასობით სხვადასხვა მიკროელემენტს შეიცავს, ცალკეული დანამატები კი, ვერასდროს ჩაანაცვლებენ ბუნებრივ პროდუქტს. ცომეული - აუკრძალეთ საკუთარ თავს ცომეულის (პურის, ღვეზელის) მირთმევა, რადგან დამუშავებული ნახშირწყლები კარგავენ იმ სასარგებლო ელემენტებს, როგორიც უჯრედისი, ვიტამინები და მინერალებია. ხშირი კვება - უკეთესია მიირთვათ ხშირად და მცირე პორციებით, ვიდრე დღეში ერთხელ და ნორმაზე მეტი. მარტივი კერძები - თავი შეიკავეთ რესტორნის ხშირი სტუმრობისგან და მიანიჭეთ უპირატესობა მარტივ კერძებს, რადგან რაც უფრო მეტ ინგრედიენტს შეიცავს კერძი, მით უფრო დიდია წონაში მომატების რისკი. მავნე საკვები - მოიცალეთ რამდენიმე საათი და გაათავისუფლეთ სამზარეულო იმ მავნე საკვებისგან, როგორიც მარგარინი და თეთრი ბრინჯი, ნაყინი და კანფეტი, ნამცხვარი, ნახევრადფაბრიკატები და შაქრის შემცველი პროდუქტია. ექსპერიმენტი - მავნე პროდუქტისგან განთავისუფლების შემდეგ, თამამად მოაწყვეთ ორკვირიანი ვეგეტარიანული ექსპერიმენტი და თავად დარწმუნდებით რამდენად სასარგებლოა ბოსტნეული. ცდუნება - გახსოვდეთ, რომ ყოველთვის ვერ გაუძლებთ ცდუნებას, ამიტომ, სანამ საკუთარი თავის ნუგბარით განებივრებას გადაწყვეთთ, მანამდე სასარგებლო საკვები მიირთვით, მერე კი, 15 წუთი მოითმენთ და სურვილი აისრულეთ (სავარაუდოდ, მავნე საკვების მირთმევის სურვილი რამდენიმე წუთში დაგეკარგებათ). მოწესრიგებული გარემო - კვლევებმა დაადასტურა, რომ რაც უფრო დალაგებული და მოწესრიგებულია ბინა ან სამუშაო ადგილი, მით უფრო ნაკლები სურვილი უჩნდება ადამიანს დააბინძუროს საკუთარი ორგანიზმი. ფიზიკური დატვირთვა - ზედმეტი კალორიებისგან თავის დასაღწევად აუცილებლად გაზარდეთ ფიზიკური დატვირთვა! ...და გახსოვდეთ, რომ ჯანმრთელობა - საუკეთესო მოტივატორია, რომელსაც მხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესი უზრუნველყოფს... [post_title] => შოკოლადის დიეტა - წონის დაკლების საუკეთესო საშუალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shokoladis-dieta-wonis-daklebis-sauketeso-sashualeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-01 13:15:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-01 09:15:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147209 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 11:02:17 [post_date_gmt] => 2017-07-20 07:02:17 [post_content] => ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე, თუმცა წონის დაკლების ყველაზე ეფექტურ კვების სისტემად - ასტრონავტების დიეტა ითვლება. რატომ მიიღო დიეტამ ამგვარი სახელწოდება არავინ იცის, თუმცა არსებობს ვერსია, თითქოს ამგვარი მკაცრი დიეტის დაცვა ისეთივე რთულია, როგორც ატრონავტების სამუშაო, თუმცა ისეთივე შედეგიანია. ასტრონავტების დიეტა 20 დღეზეა გათვალისწინებული, რომლის შემდეგ აუცილებლად დაიკლებთ ზედმეტ 20 კილოგრამს, რადგან ამგვარი კვების რეჟიმის მთავარი უპირატესობა დიეტის მიღებული საკვების, რომელიც ერთდროულად დაბალკალორიულიცაა და საკმაოდ ნოყიერიც, სწრაფი გადამუშავებაა. * კვების სქემა ასტრონავტების დიეტა ცილით მდიდარი პროდუქტის მირთმევას ეფუძნება და მკაცრად გამორიცხავს საკვები ბოჩკოს - უჯრედისის მიღებას. გარდა ამისა, აკრძალულია მარილის, შაქრის, წიწაკის და ცხარე სანელებლის მირთმევა. კვება ოთხჯერადია, საკვების მიღებებს შორის ნებადართულია მსუბუქი წახემსება 1 ჭიქა კეფირით, თუმცა აუცილებელია დიდი ოდენობით წყლის დალევა. რადგან დიეტის რაციონი არ შეიცავს ორგანიზმისთვის აუცილებელ ვიტამინებს და მინერალებს, შეგიძლიათ ვიტამინების ან მინერალების დამატებითი კომლექსის მიღებაც. დიეტის ყოველდღიური მენიუ სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს წონის დაკლების ახალი ტრენდი - შოკოლადის მირთმევა საკვების მიღებამდე და მიღების შემდეგ. კოპენჰაგანის უნივერსიტეტის მკვლევრები ირწმუნებიან, რომ შოკოლადი ამცირებს ტკბილი, მარილიანი და ცხიმიანი საკვების მიღების სურვილს. თუმცა, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შავ შოკოლადს მიირთმევთ, რომელიც სულ მცირე 70% კაკაოს შეიცავს. გარდა ამისა, ფლავონოლები, რომელთაც კაკაო შეიცავს, არეგულირებს არტერიულ წნევას, აუმჯობესებს სისხლძარღვების აღდგენის უნარს და ამცირებს დიაბეტით დაავადების რისკს. რა თქმა უნდა, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ საჭიროა დიდი რაოდენობით შოკოლადის მირთმევა, თუმცა, რამდენიმე „ტკბილი" წესი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. რაც უფრო მუქია შოკოლადი, მით უკეთესი - მუქი შოკოლადი ნაკლებადაა დამუშავებული, ამიტომ მეტ ფლავონოლებს შეიცავს. გამომდინარე აქედან, რაც უფრო მეტია შოკოლადში კაკაო, მით უფრო მაღალია ანტიოქსიდანტების რაოდენობა, კალორიები კი, პირიქით - ნაკლები, რადგან შოკოლადის ამ სახეობას არ აქვს შაქარი, რძე და სხვა დამანატები. თეთრი შოკოლადის მოყვარულებმა კი, უნდა გაითვალისწინონ, რომ ამგვარი ნუგბარი საერთოდ არ შეიცავს ფლავონოლებს. შოკოლადის სწორად შერჩევა - რა თქმა უნდა, შოკოლადის კანფეტი დიდი რაოდფენობით შაქარს შეიცავს და თუ ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენიათ ამგვარი სიამოვნების გარეშე, მაშინ მიირთვით შოკოლადი ხილის ან თხილის დანამატით. რადგან ამ ტიპის შოკოლადი არა მხოლოდ ფლავონილებს შეიცავს, არამედ რკინით და სასარგებლო ბოჭკოთიც მდიდარია. თუმცა, როგორი შოკოლადიც არ უნდა მოგწონდეთ, თვითკონტროლი მაინც აუცილებელია, რადგან ორგანიზმის ანტიოქსიდანტებით მომარაგაბებას სულ რაღაც 20-40 გრამი (დაახლოებით 150-250 კალორია) შოკოლადი სჭირდება, იმ შემთხვევაში კი, თუ წონის დაკლებას ცდილობთ, ნუ მიირთმევთ დღეში 20 გრამზე მეტს. მარილიანი შოკოლადი - შავი შოკოლადი არა მხოლოდ დესერტებს ამშვენებს, არამედ მარილიან კერძებსაც ძალიან უხდება. მაგალითად, მექსიკური სამზარეულოს რამდენიმე კერძი სუნელებით, ცხარე წიწაკით და სწორედ შოკოლადით მზადდება. გარდა ამისა, შოკოლადით უამრავ ვეგეტარიანულ კერძს, მათ შორის ხუმუსს და ბადრიჯნის რაგუსაც ამზადებენ. ცხოვრება სტრესის გარეშე! - შვეიცარელი მეცნიერების მტკიცებით შოკოლადი სტრესის მეტაბოლურ ეფექტს ამცირებს. ამიტომ, თუ მუდმივ სტრესში გიწევთ ცხოვრება მიირთვით ყოველდღე 40 გრამი შავი შოკოლადი და დარწმუნებული იყავით, რომ რამდენიმე კვირაში სტრესის ჰორმენების დონე საგრძნობლად შემცირდება. ოთხი რეცეპტი შოკოლადის დღისთვის * შოკოლადის სმუზი - 100 მლ. კეფირს ან იოგურტს დაუმატეთ 100 გრამი ხილი ან კენკრა და 20 გრამი გახეხილი შოკოლადი. * შოკოლადის ყავა - თუ ხსნადი ყავის მოყვარული ხართ, დაუმატეთ ცხელ ყავას შოკოლადის ნატეხი. * მიუსლი შოკოლადით - მოამზადეთ მიუსლი და მოაყარეთ გახეხილი შოკოლადი. * შოკოლადის ფონდიუ - გაადნეთ შოკოლადი ორთქლზე და მიირთვით 100 გრამ კენკრასთან ერთად.

საუზმე - ცხიმის გარეშე მომზადებული ერთი კვერცხის ომლეტი, ერთი ჭიქა კეფირი ან ყავა შაქრისა და რძის გარეშე.

ჭიქა კეფირი ან ყავა შაქრისა და რძის გარეშე. სადილი - 200-300 გრამი მოხარშული ქათამი, 0,5 ლიტრი წვნიანი, 1 ჭიქა კეფირი ან ყავა შაქრის და რძის გარეშე.

კეფირი ან ყავა შაქრის და რძის გარეშე. სამხარი - 1 ჭიქა კეფირი ან ყავა შაქრის და რძის გარეშე.

ვახშამი - ისევ 1 ჭიქა კეფირი ან ყავა შაქრის და რძის გარეშე.

ასტრონავტების დიეტა მხოლოდ ძლიერი ნებისყოფის პატრონებისთვისაა რეკომენდებული, თუმცა თუ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები გაწუხებთ, უკეთესია ამგვარი დიეტისგან საერთოდ შეიკავოთ თავი.

დიეტის დაცვა ავტომატურად ორგანიზმის ძლიერ სტრესს გულისხმობს, ამიტომ წონის დაკლების ამგვარი მეთოდის გამოყენება მხოლოდ წელიწადში მაქსიმუმ ორჯერაა რეკომენდირებული.

