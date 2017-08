არ გინდოდა ტელევიზორში, უყურე თეატრში: პარიზული რეკლამის ახალი წესი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => reklama [2] => odw ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157060 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => reklama [2] => odw ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157060 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 124 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => reklama [2] => odw ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => reklama [2] => odw ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157060) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18616,1297,124) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155849 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-22 16:57:53 [post_date_gmt] => 2017-08-22 12:57:53 [post_content] => 1 ივლისიდან დღემდე ლარით ფასდადების დარღვევის 246 შემთხვევა დაფიქსირდა. 208 შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულია ადმინისტრაციული სახდელი გაფრთხილების სახით; 36 შემთხვევაში - ფულადი ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით; 2 შემთხვევაში გამოყენებულია განმეორებითი ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამართალდარღვევები, ძირითადად, გამოვლენილია ტურისტული და სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიების მიმართ, საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N93/04 ბრძანებით დადგენილი გამონაკლისები. შეგახსენებთ, საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო, ონლაინ და საჯარო სივრცეში ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზების ან/და რეკლამირებისას ფასის ლარით დადების წესის დარღვევაზე, ადმინისტრირებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსვლების სამსახური ახორციელებს. 1 ივლისიდან დღემდე ლარით ფასდადების დარღვევის 246 შემთხვევა დაფიქსირდა. 208 შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულია ადმინისტრაციული სახდელი გაფრთხილების სახით; 36 შემთხვევაში - ფულადი ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით; 2 შემთხვევაში გამოყენებულია განმეორებითი ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამართალდარღვევები, ძირითადად, გამოვლენილია ტურისტული და სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიების მიმართ, საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N93/04 ბრძანებით დადგენილი გამონაკლისები. შეგახსენებთ, საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო, ონლაინ და საჯარო სივრცეში ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზების ან/და რეკლამირებისას ფასის ლარით დადების წესის დარღვევაზე, ადმინისტრირებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსვლების სამსახური ახორციელებს.

ლარით ფასდადების დარღვევის 246 შემთხვევა დაფიქსირდა

Tinder „მანჩესტერ იუნაიტედს" 13,4 მილიონ ევრო გადაუხდის წლიურად მაისურის სახელურზე რეკლამის სანაცვლოდ. „ეშმაკები" მარტოსულ გულებს გააერთიანებენ. „იუნაიტედი" Tinder-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. თუ შეთანხმდნენ, გაცნობის რეკლამა „წითელი ეშმაკების" მკლავებზე გამოჩნდება. მანკუნიანელები ამისთვის სავარაუდოდ 13,4 მილიონ ევროს მიიღებენ. ინგლისის პრემიერლიგამ კლუბებს სამკლავურზე რეკლამის ნება ახალი სეზონიდან დართო. ახალი სპონსორები უკვე გამოუჩნდა 9 კლუბს, მათ შორი „ჩელსის" და „სიტის". Tinder-ს უკვე აქვს პარტნიორული შეთანხმება „ნაპოლისთან“ და ამ გუნდის პოლონელ ფორვარდ არკადიუშ მილიკთან. Tinder-ს უკვე აქვს პარტნიორული შეთანხმება „ნაპოლისთან" და ამ გუნდის პოლონელ ფორვარდ არკადიუშ მილიკთან.

გაიცანით ერთმანეთი მანჩესტერის მკლავებზე

2017 წლის 1-ელი ივლისიდან, მეწარმე ვალდებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციისა და მომსახურების გაწევის შეთავაზების, ან რეკლამირების შემთხვევაში, ფასი ლარით მიუთითოს. ცვლილებები რეკლამისა და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონებსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, ლარიზაციის 10-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მომზადდა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად ახორციელებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ცვლილება მისი მიღებიდან 6 თვის შემდეგ, 1-ელ ივლისს ამოქმედდება. ექვსთვიანი პერიოდი მეწარმეებს მარკეტინგული აქტივობების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად მიეცათ. საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო, ონლაინ და საჯარო სივრცეში ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზების ან/და რეკლამირებისას ფასის ლარით დადების წესის დარღვევაზე, ადმინისტრირებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსვლების სამსახური განახორციელებს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, საკანონმდებლო სიახლის მიზანი, საქონლის რეალიზაციის ან მომსახურების რეკლამირებისას, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაა.

1 ივლისიდან რეკლამის ფასის ლარით მითითება სავალდებულო ხდება 1 ივლისიდან დღემდე ლარით ფასდადების დარღვევის 246 შემთხვევა დაფიქსირდა. 208 შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულია ადმინისტრაციული სახდელი გაფრთხილების სახით; 36 შემთხვევაში - ფულადი ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით; 2 შემთხვევაში გამოყენებულია განმეორებითი ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამართალდარღვევები, ძირითადად, გამოვლენილია ტურისტული და სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიების მიმართ, საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N93/04 ბრძანებით დადგენილი გამონაკლისები. შეგახსენებთ, საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო, ონლაინ და საჯარო სივრცეში ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზების ან/და რეკლამირებისას ფასის ლარით დადების წესის დარღვევაზე, ადმინისტრირებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსვლების სამსახური ახორციელებს.

ლარით ფასდადების დარღვევის 246 შემთხვევა დაფიქსირდა 