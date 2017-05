არ გვჭირდება MAP-ი, ჩვენ გვჭირდება ნატო-ს წევრობა – მიხეილ ჯანელიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134748 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134748 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3034 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134748) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3034) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124502 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 19:59:07 [post_date_gmt] => 2017-04-21 15:59:07 [post_content] => ჩვენ მკაცრად ვგმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას, - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ თავის უკრაინელ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოსა და უკრაინას მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები გააჩნიათ. "ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. , ისევე, როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ უკრაინასთან თანამშრომლობას და მის მტკიცე მხარდაჭერას. ასევე, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უკრაინას გავუზიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემატიკაზე არსებული ქართული გამოცდილება”, - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მიხეილ ჯანელიძე: "ვგმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას"

პარიზში მომხდარი თავდასხმის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები არ დაზარალებულან, ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. მიხეილ ჯანელიძის თქმით,საფრანგეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, შენარჩუნდეს სტაბილურობა და მშვიდობა. „სამწუხაროდ, ჩვენ ვხედავთ, რომ „ისლამური სახელმწიფო" კიდევ აქტიურია ევროპის მასშტაბით. საფრანგეთი 2015 წლის შემდეგ არის საგანგებო სიტუაციის რეჟიმში და ძალიან ბევრმა ტერაქტმა შეიწირა უდანაშაულო მოსახლეობა. ჩვენ ვუსურვებთ მშვიდობას და სტაბილურობას საფრანგეთს, ჩვენს პარტნიორს და ძალიან მნიშვნელოვან მეგობარ ქვეყანას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში საფრანგეთის მთავრობასთან, საქართველოს მოქალაქეები არ დაშავებულან ამ ტერაქტის შედეგად. ჩვენ ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი და საკონსულო და საელჩო კომუნიკაციაში იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით", - განაცხადა მიხელ ჯანელიძემ. აღნიშნული კომენტარი მინისტრმა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმზე გააკეთა. პარიზში საქართველოს მოქალაქეები არ დაზარალებულან

ე.წ. სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთს შორის შეიარაღებული ჯარების ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულება ყველა საერთაშორისო ნორმისა და პრინციპის დარღვევაა, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისკენ ორიენტირებულ პოლიტიკას. "ეს არის დარღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და ეს არის რუსეთის პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც ორიენტირეულია ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციაზე და დამატებით საფრთხეებზე. ჩვენ ამ საფრთხეების შესახებ ვახდენთ საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირებას, რადგანაც ეს საფრთხეები არ წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოსთვის საფრთხეებს, ეს წარმოადგენს რეგიონისთვის საფრთხეებს და ჩვენ უპრეცედენტოდ მაღალი დონის გამოხმაურება და აქტივობა გვაქვს საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კონფლიქტებთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით. დღეს ქართული დიპლომატიის აქტიურობით საერთაშორისო საზოგადოება მობილიზებულია და შესაბამის რეაგირებას ახდენს რუსეთის ამ ქმედებებთან მიმართებაში. ეს გამოიხატება როგორც გაეროს ფარგლებში ასევე ეუთოს და ევროპის საბჭოს ფარგელბში და ასევე იმ განცხადებებში რომლებიც კეთდება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან. და ეს არის სწორედ ის, რაც ახდენს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზებას" - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. "ყველა საერთაშორისო ნორმისა და პრინციპის დარღვევა,"-მინისტრი ე.წ. სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთის "შეთანხმებას"ეხმიანება "ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. , ისევე, როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ უკრაინასთან თანამშრომლობას და მის მტკიცე მხარდაჭერას. ასევე, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უკრაინას გავუზიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემატიკაზე არსებული ქართული გამოცდილება”, - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. 