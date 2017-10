შენგენის ზონაში უცხოელების კონტროლის ახალი სისტემა საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას არ შეუქმნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtor-dolidze [1] => uvizod-mimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180442 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtor-dolidze [1] => uvizod-mimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180442 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3132 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtor-dolidze [1] => uvizod-mimosvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtor-dolidze [1] => uvizod-mimosvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180442) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14261,3132) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172757 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-09 13:43:52 [post_date_gmt] => 2017-10-09 09:43:52 [post_content] => ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის, ვიქტორ დოლიძის, განცხადებით, ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისას დარღვევები არის ძალიან მინიმალური, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ იმოქმედებს რეჟიმის შეჩერებაზე. ამის შესახებ ვიქტორ დოლიძემ იმ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომლის თანახმადაც 2017 წლის 28 მარტიდან 19 ივლისის ჩათვლით შენგენის ზონაში საქართველოს 54 929 მოქალაქიდან 3 000 არ დაბრუნდა. დოლიძე აცხადებს, რომ მთავარია საქართველოს მოქალაქეებმა არ მოითხოვონ თავშესაფარი, რადგან ეს გამოიწვევს პრობლემებს. „მაქსიმალურად გვინდა, გავაგებინოთ ჩვენს მოქალაქეებს წესები, ვუთხრათ, რომ არ მოითხოვონ თავშესაფარი. თავშესაფრის მაძიებელთა მონაცემების გაზრდა ყოველთვის იწვევს პორობლემების წარმოშობა. არაერთხელ ყოფილა მსგავსი რამ, თუმცა ყველაფერი ჯერჯერობით ნორმალურად მიმდინარეობს. იმ 3 000 კაციდან რამდენს აქვს დარღვეული მიმოსვლის წესები, ძნელი სათქმელია. ტენდენცია ჩანს ძალიან კარგად და დარღვევები არის ძალიან მინიმალური, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ იმოქმედებს რეჟიმის შერებაზე,“ - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა მცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით არასამართლიანია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპაციის პირობებში მოქმედი ხელისუფლების მსგავსი ნაბიჯები არასოდეს გადაუდგამს. "არასამართლიანია ეს კრიტიკა, არასდროს, ოკუპაციის შემდეგ, მე არ ვგულისხმობ მხოლოდ 2008 წელს, არ მომხდარა ისეთი სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, როგორც მოხდა ახალი ხელისუფლების პირობებში. ამაზე მეტყველებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული დოკუმენტებიც. აქედან გამომდინარე, კრიტიკა მიუღებელი და უსამართლოა. ჩვენ უნდა ვიყოთ შედეგებზე ორიენტირებული. ვდგამთ ნაბიჯებს, რომელსაც შედეგები მოყვება. ვერ მივიღებ იმ ხალხის კრიტიკას, ვინც საქმე მხოლოდ და მხოლოდ გააფუჭა", - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. ხელისუფლების კრიტიკა ოკუპაციასთან დაკავშირებით არასამართლიანია - ვიქტორ დოლიძე თავდაცვის სტრატეგიულ დოკუმენტში საფრთხეები ადეკვატურად არის შეფასებული, "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა. დოლიძე დოკუმენტის რამდენიმე მონაკვეთს გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნულია, რომ "კრემლი აქცენტს გააკეთებს „რბილი ძალის" გაძლიერებაზე, რომ მოახდინოს პრორუსული ჯგუფების გაძლიერება და დასავლური კურსის დისკრედიტაცია, ასევე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შეუსრულებლობისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული სამხედრო ძალების ყოფნის პირობებში, შენარჩუნდება ფართომასშტაბიანი აგრესიის განახლების საფრთხე". "ორივე ნახსენები საფრთხე რომ რეალურად საფრთხეა, ამას ბევრი კამათი არ ესაჭიროება. რაც შეეხება პროპაგანდას, ეს არა მხოლოდ საქართველოს და რეგიონის, არამედ საერთო ევროპული და ევროატლანტიკური საფრთხეა და ჩვენ სწორედ ამიტომაც ვებრძვით ამ პროპაგანდას. რაც შეეხება სამხედრო საფრთხეს, როცა ოკუპანტი კილომეტრნახევრიან დაშორებაში იმყოფება ცენტრალურ მაგისტრალთან, ეს რომ საფრთხეა, ამასთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არ ისმის, მაგრამ საქართველო არის მშვიდობისმყოფელი და მშვიდობიანი ქვეყანა. მიუხედავად ამისა, თავის თავდაცვის რესურსებს მხოლოდ იუმჯობესებს და მომავალშიც გააუმჯობესებს, ისევე როგორც ნატო-სთან თავსებადობის მიღწევა სრულად იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის ინტეგრაციული პროცესების კვალდაკვალ. ასე რომ, საფრთხეები ადეკვატურად არის შეფასებული თავდაცვის სტრატეგიულ დოკუმენტში", - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. ვიქტორ დოლიძე - თავდაცვის სტრატეგიულ დოკუმენტში საფრთხეები ადეკვატურად არის შეფასებული