არ მოტყუვდეთ! – ლომბარდების ნაწილი კანონდარღვევით მოქმედებს

ვისაც ბავშვობაში დაბრუნება და მარიოს დაბრკოლებების გადალახვა მოგენატრათ, ან ზიგზაგებით მოძრაობაში ვარჯიშობთ, თბილისის ქუჩებში შეგიძლიათ გამოხვიდეთ, ღამით არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში გართობა კიდევ უფრო ექსტრემალური ხდება. საქმე იმაშია, რომ თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე უკვე თვეზე მეტია, საკანალიზაციო ჭები ამოჭრეს და ორმოები, ზედ დაყრილი ასფალტის ნარჩენებით და მიწით, ხელუხლებელი, ყოველგვარი მაფრთხილებელი ნიშნების გარეშე დატოვეს . აღსანიშნავია, რომ საკანალიზაციო ჭები მას შემდეგ გაჭრეს, რაც ქუჩებზე ახალი ასფალტის საფარის დაგებას მორჩნენ და საგზაო სამუშაოები დასრულდა. ქალაქის გზებზე მიმოფანტული ბარიკადები დღისით სატრანსპორტო საცობის წარმოქმნის დამატებითი მიზეზი ხდება, ღამით მოძრაობის დროს კი საავტომობილო ავარიების რისკებს ზრდის. განსაკუთრებით პრობლემატური ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ფეიქართა ქუჩა, ჩუბინაშვილი და ჯავახიშვილის ქუჩებია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები და მძღოლები, რომლებსაც ამ ქუჩებზე სისტემატიურად უწევთ მოძრაობა, მტვრით და საცობით გამოწვეული დისკომფორტის გარდა, ფინანსურ ზარალზეც საუბრობენ. დიდ დიღომში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 მარტს დაიწყო და ივნისში უნდა დასრულებულიყო. ჩვენს მიერ გადაღებულ ფოტოებზე კარგად ჩანს, რომ ამ ტერიტორიაზე გზა არათუ დასრულების ფაზაშია, არამედ ჯერ კიდევ გადათხრილია. „სავალი ნაწილები მანქანაზე ამ 2 თვის განმავლობაში ისე დაზიანდა, მთლიანად შესაცვლელი გახდა. გასაგებია, რომ არ არის მარტივი პროცესი გზების აყრა და ახლიდან დაგება, მაგრამ მარტივად შესამჩნევია, როცა საქმეს არ აკეთებენ პროფესიონალები. გზის მოჭრის დროს, მოჭრილ ნაწილზე ძველი ასფალტიდან ჩასასვლელი ისე იყო დატოვებული, რომ დაბალი გამავლობის მანქანისთვის შეუძლებელი იყო, ცხვირი არ „ჩაერტყა“. ივნისში უნდა დაესრულებინათ მუშაობა, ივლისია და ჯერ კიდევ არ არის დაგებული ბოლომდე. სავარაუდოდ, ხელოსნებთან სიარული ჩემთვის ჯერ არ დასრულებულა,” - უყვება ფორტუნას ცოტნე ხუციშვილი. „ ფეიქართა ქუჩაზე დიდუბის მიმართულებით საღამოს საათებში ვმოძრაობდი , მიწაყრილებს გვერდი ავუარე და ამ დროს საკმაოდ ღრმად ამოჭრილ ორმოში აღმოჩნდა მანქანა, გატყდა დისკიც და საბურავიც მთლიანად გაიხა. ვეღარ შევაკეთე და ახლის ყიდვა მომიხდა,“ - უყვება „ფორტუნას“ავტომობილის კიდევ ერთი მეპატრონე. რატომ გაიჭრა უკვე დასრულებულ ასფალტის საფარზე საკანალიზაციო ჭები, რატომ არ სრულდება საგზაო სამუშაოები დადგენილ ვადებში , იხარჯება თუ არა მერიის ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხები სამუშაოების ხელახლა წარმოებაზე და ვინ აგებს პასუხს ქალაქის მთავარ საავტომობილო გზებზე უპატრონოდ დატოვებულ ნაგვის გროვებზე ? - ამ კითხვებით „ფორტუნამ“ თბილისის მერიას მიმართა, მერიის პრესსამსახურმა კეთილმოწყობის სამსახურში გადაგვამისამართა, სადაც, მიუხედავად დაპირებისა და 2-დღიანი ლოდინისა, „ფორტუნას“ კითხვებს არ უპასუხეს. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/video-1499766647.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" link="file" ids="145208,145207,145206,145200,145199"] თამუნა გოგუაძე [post_title] => დაზიანებული ავტომანქანები და ბარიკადები გზებზე - ვინ აგებს პასუხს თბილისის ქუჩებში მოწყობილ „თავგადასავლებზე“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dazianebuli-avtomanqanebi-da-barikadebi-gzebze-vin-agebs-pasukhs-tbilisis-quchebshi-mowyobil-tavgadasavlebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 16:19:08 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 12:19:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145100 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-11 13:37:34 [post_date_gmt] => 2017-07-11 09:37:34 [post_content] => „უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, სამსახურის ძებნა რომ დავიწყე. დასაქმების სხვადასხვა საიტზე შევდიოდი და აქტიურად ვეძებდი ისეთ სამსახურს, პარალელურად ლექციებზე სიარულსა და სწავლასაც რომ შევძლებდი. ერთ-ერთ საღამოს, ლექციიდან დაბრუნებული, ლეპტოპს მივუჯექი და იმედით სავსე ისევ ერთ-ერთ დასაქმების საიტზე შევედი. "გამიმართლა - საინტერესო ვაკანსიას გადავაწყდი. პოზიცია - ოფისმენეჯერი, ასაკი - 18-დან 25-წლამდე, სამუშაო დრო - ნახევარი განაკვეთი, ანაზღაურება - 500 ლარი. “ცოტა მეუცნაურა, თუმცა პირობებმა იმდენად მომხიბლა, მითითებულ ნომერზე მაშინვე დავრეკე. მობილურ ტელეფონზე ახალგაზრდა ქალმა საკმაოდ თავაზიანად მიპასუხა და ბევრი კითხვის გარეშე მეორე დღეს, შუადღის სამ საათზე, გასაუბრებაზე დამიბარა. ტელეფონი გავთიშე, კმაყოფილებისგან ჭკუაზე არ ვიყავი. „თუ ამიყვანეს, საკუთარი შემოსავალიც მექნება და არც სწავლაში არ შემეშლება ხელი,“ - ვფიქრობდი და გეგმებს ვალაგებდი. „მეორე დილა გათენდა. მიუხედავად იმისა, რომ გასაუბრებაზე 3 საათზე ვიყავი დაბარებული, 10 საათზე ავდექი და მომზადება დავიწყე, არ მინდოდა, გასაუბრებაზე დამეგვიანა და დამსაქმებლებზე თავიდანვე ცუდი შთაბეჭდილება დამეტოვებინა. „პეკინის ქუჩაზე ვიყავი დაბარებული. 3 საათს წუთები აკლდა, ერთ-ერთ კორპუსში რომ შევედი და კიბეები სწრაფად ავირბინე . ოფისი საცხოვრებელ ბინაში ჰქონდათ მოწყობილი, ამანაც დამაეჭვა, ბინაში შესვლისას კი საბოლოოდ გამიცრუვდა იმედი. ჩემსავით, დაახლოებით, 20-მდე ახალგაზრდა იყო „ოფისში“ და იმ ქალს ელოდებოდნენ, წინა ღამეს ტელეფონში ძალიან თავაზიანი რომ მომეჩვენა. თავიდანვე მივხვდი, რომ რაღაც რიგზე არ იყო და არანაირი სამსახურის იმედი არ უნდა მქონოდა, თუმცა მაინტერესებდა, რასთან მქონდა საქმე და მხოლოდ ინტერესის გულისთვის დავრჩი. რამდენიმე წუთში თავაზიანმა ქალბატონმა ოთახის კარი გააღო და მეორე ოთახში ყველა ერთად გაგვიყვანა. ოთახში ერთი მაგიდა იდგა, მაგიდასთან ახალგაზრდა მამაკაცი იჯდა, წრეზე კი სკამები იყო დალაგებული. სკამების განლაგებაზე რამდენიმე დღის წინ ნანახი ფილმის სიუჟეტი გამახსენდა - წრეზე მსხდომ ალკოჰოლიკებს ფსიქოლოგები ფსიქოთერაპიის კურსს რომ უტარებდნენ. „სკამებზე დავსხედით, მაგიდასთან მჯდომი მამაკაცი ფეხზე წამოდგა, დასაქმების შემთხვევაში, ჩვენი მოვალეობები გაგვაცნო - დღის განმავლობაში, დაახლოებით, 3-4 საათი ოთახში ვისხდებოდით, ტელეფონზე დავრეკავდით და მომხმარებლებს პროდუქციას შევთავაზებდით. ხელფასებთან ერთად გაყიდული პროდუქციიდან ბონუსებიც გვექნებოდა. მომავალი სამსახური საკმაოდ ლამაზად დაგვიხატა. რომ არა ერთი დეტალი, რომელიც, როგორც მოგვიანებით შევიტყვე, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ, პირობებს სიამოვნებით დავთანხმდებოდი. „სამი დღის განმავლობაში ტრენინგები უნდა ჩაგიტაროთ, ეს თავისთავად ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ანგარიშის ნომერს გეტყვით და 30 ლარი უნდა ჩარიცხოთ , ტრენინგები ჩაგიტარდებათ და შემდეგ მუშაობას დაიწყებთ“, - გვითხრა „დამსაქმებელმა“. სკამზე მჯდომი ერთ-ერთი ბიჭი მაშინვე ფეხზე წამოდგა, „ძალიან მეჩქარება, პირობები ძალიან მომწონს, ანგარიშის ნომერი მომეცით და ახლავე ჩავრიცხავ თანხას“, - უთხრა მამაკაცს. „დადგმული სპექტაკლი“, - გავიფიქრე მაშინვე. დასაქმების თაღლითურ კომპანიებზე ბევრი მქონდა გაგონილი და მივხვდი, რომ ერთ-ერთი მსხვერპლი ვიყავი. ცხადია, თანხის გადახდაზე სასტიკი უარი განვაცხადე, ინტერესის გამო იქვე მჯდომი 2 გოგონას ტელეფონის ნომრები ჩავიწერე და „ოფისიდან“ იმედგაცრუებული წამოვედი. დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ორივე გოგონასთან დავრეკე, როგორც აღმოჩნდა, ერთ მათგანს ჩემსავით უარი უთქვამს თანხის ჩარიცხვაზე, მეორეს კი თანხა ჩაურიცხავს. არანაირი დასაქმება, ტრენინგის ჩატარების შემდეგ უთქვამთ, თქვენ გასაუბრება ვერ გაიარეთო და, რა თქმა უნდა, თანხის უკან დაბრუნების გარეშე გამოუსტუმრებიათ ...“ ანი წიკლაურის ისტორია ერთ-ერთია იმ ადამიანების ისტორიებიდან, ვისაც თაღლითური დასაქმების კომპანიები „პერსპექტიულ მომავალს“ უწინასწარმეტყველებდნენ. მართალია, ანი არ მოტყუვდა, თუმცა მოტყუებულებსაც ბევრს შეხვდებით. ერთ-ერთი მათგანი ინა რიჟიმაძეა . ინამაც ის გზა გაიარა, რაზეც ზემოთ გვაქვს საუბარი, თუმცა ერთი განსხვავებით - მან კომპანიის ანგარიშზე 30 ლარის ოდენობის თანხა ჩარიცხა და როდესაც მეორედაც მოსთხოვეს თანხის ჩარიცხვა, მხოლოდ ამის შემდეგ მიხვდა, რომ „მახეში გაება“. „კოსმეტიკური ნივთების კომპანია იყო. თავისუფლების მოედანზე ჰქონდათ ოფისი. პირველ შეთავაზებას დავთანხმდი და 30 ლარი ჩავრიცხე, შემდეგ მითხრეს ტრენინგები უნდა გაიაროო და მეორედ 100 ლარის ჩარიცხვა მომთხოვეს, რასაკვირველია, აღარ დავთანხმდი და წამოვედი, ის ჩარიცხული თანხა, რა თქმა უნდა, დავკარგე“, - იხსენებს „ფორტუნასთან“ ინა. დასაქმების თაღლითური კომპანიები საქართველოში საკმაოდ ბევრია. ბევრია დაზარალებულიც, თუმცა იშვიათად, რომ მსხვერპლმა კომპანიას პასუხი მოსთხოვოს, ძირითადად კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხას „ივიწყებენ“ და ახალი სამსახურის ძებნას იწყებენ. ვაკანსიებს შეხვდებით, როგორც დასაქმების საიტებზე, ასევე სოციალურ ქსელში. როგორ დავიცვათ თავი თაღლითური კომპანიებისგან საქართველოში დასაქმების თაღლითური კომპანიების მიერ დაზარალებული მოქალაქეების დაცვის მექანიზმი არ არსებობს. სამოქალაქო სახელშეკრულებო ურთიერთობასა და თაღლითობას შორის განსხვავება არის ძალიან მცირე. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პირი სხვის ქონებას მიისაკუთრებს , ეს ითვლება თაღლითობად, მაგრამ, თუ ერთი პირი მეორესთან შედის სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, როგორც წერილობით, ისე ზეპირი ფორმით, მაშინ ეს არ არის თაღლითობა. აქედან გამომდინარე, რთულია, დაამტკიცო, რომ თაღლითობის მსხვერპლი ხარ. „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ იურისტის, გაგი მოსიაშვილის, თქმით, თაღლითური სქემა სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფარქვეშ არის მოქცეული და აუცილებელია, ყველა მხარემ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე რისკები კარგად შეაფასოს. „რაც უფრო მომხიბვლელია შეთავაზება, მით უფრო საფრთხის შემცველია. მანამ, სანამ დასაქმების მსურველი დამსაქმებელთან წერილობით თუ ზეპირ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შევა, აუცილებელია, გაიაროს იურიდიული კონსულტაცია და კარგად შეაფასოს რისკები. მოგვიანებით შესაძლოა, საკუთარი სიმართლის დამტკიცება გაუჭირდეს“, - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ გაგი მოსიაშვილი. როგორც ჩანს, დასაქმების თაღლითურმა კომპანიებმა კარგად იციან, რომ კანონმდებლობის მიხედვით, მათ მსხვერპლს საკუთარი სიმართლის დამტკიცება გაუჭირდება და სწორედ ამიტომ თამამად ატყუებენ მოქალაქეებს. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით „ფორტუნამ“ რამდენჯერმე სცადა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირება იმის გასარკვევად, რამდენად ხშირია ამ სქემით დაზარალებული მოქალაქეების მიმართვა და ხდება თუ არა მსგავს ფაქტებზე რეაგირება, თუმცა უშედეგოდ. გვანცა ბზიავა [post_title] => დასაქმების თაღლითური სქემები საქართველოში - როგორ არ მოვტყუვდეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dasaqmebis-taghlituri-sqemebi-saqartveloshi-rogor-ar-movtyuvdet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 13:37:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 09:37:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144930 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 11:08:59 [post_date_gmt] => 2017-07-11 07:08:59 [post_content] => საქართველოში ელექტრონული მუსიკის ყველაზე დიდი ფესტივალი Gemfest ანაკლიაში იწყება. ფესტივალის ლაინაფში არიან ისეთი ცნობილი DJ–ები როგორიებიც არიან: SOLOMUN, MARTIN GARRIX, JAMES ZABIELA, DENNIS FERRER. საქართველოში ეს ფესტივალი უკვე ტრადიციაა, თუმცა ქართველებისთვის მაინც ახალი ხილია. ამის გამო, კურორტზე ფასები „კაზანტიპივით“ არ ავარდნილა, თუმცა ნამდვილად გაიზარდა. „ფორტუნა“ შეეცადა გაერკვია რა დაჯდება Gemfest–ზე დასწრება, თუნდაც ერთ უქმეებზე. შევადგინეთ ასევე გრძელვადიანი ბიუჯეტიც და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს საკმაოდ დიდი თანხების მობილიზება დასჭირდებათ. ერთი დღის ბილეთის ფასი ამ დროისთვის, 100 ლარიდან იწყება. სამდღიანი მულტიფასი 220 ლარი ღირს, ხოლო ვიპ მულტიპასი, რომელშიც სხვადასხვა სპეციალური სერვისი შედის 2000 ლარამდე აღწევს. შესაძლებელია ერთკვირიანი ( 280 ლ) და ერთთვიანი(500 ლ) მულტიპასის შეძენაც. ბილეთების ყიდვის შემდეგ, Gemfest–ის სტუმრებს სჭირდებათ საცხოვრებელი... კემპინგი [caption id="attachment_144931" align="alignright" width="300"] "ციტრუსი" – კემპინგის ზონა ფესტივალთან ახლოს[/caption] სპეციალურად ფესტივალისთვის, მთავარი სცენის მიმდებარედ, გამწვანებულ ზოლში, კემპინგის ადგილი მოეწყო. წინა ფესტივალისგან განსხვავებით, წელს ტერიტორიაზე საკუთარი კარვით შესვლა აკრძალულია. კემპინგზე ორგანიზატორების მიერ მოწყობილი კარვები დაგხვდებათ, ბალიშით, რეზინის ჭილობით და საბნით – ამ კარვის დაქირავება 50 ლარი დაგიჯდებათ (ერთი კაცი ერთი ღამით) ასევე შესაძლებელია კარვების ქალაქ „ციტრუსში“ განთავსება, რომელიც ფესტივალის ტერიტორიიდან 15 წუთის სავალზეა. აქ კარვებში ღამის გათევის ფასი 20 ლარიდან იწყება. ბინები და სასტუმროები იაფად ბინების შოვნა შესაძლებელია ზუგდიდში, აქ 1 ღამის ფასი 10 დოლარიდან იწყება, თუმცა დაბალფასიანი სახლები, ფესტივალის ტერიტორიიდან საკმაოდ შორსაა. ბინების ნახვა შესაძლებელია places.georgia.travel–ზეც, სადაც ფასები შედარებით დაბალია. ღამის გათევას ამ საიტის მეშვეობთ ანაკლიაში 7 დოლარიდან შეძლებთ. სახლების დაჯავშნა mymarket.ge–ზეც შეგიძლიათ, ზღვის სანაპიროდან 4–5 კილომეტრში მდგარ სახლებში 1 ადამიანის ღამისგასათევის ფასი 30 ლარიდან იწყება. 40 ლარიდან კი ფესტივალის ტერიტორიასთან შედარებით ახლოს იქირავებთ ოთახს, თუმცა ნაკლებად კომფორტულ პირობებში იქნებით. Booking.com –ზე კი საოჯახო სასტუმროს ფასები კი სულ მცირე 85 ლარიდან იწყება და 200 ლარამდე ადის. მგზავრობა რაც შეეხება ფესტივალზე გამგზავრებას, არჩევანი აქაც დიდია: შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც კერძო ავტომობილით, ასევე ავტობუსით, რკინიგზითა და თვითმფრინავით (გააჩნია საიდან მიდიხართ). ფასებიც შესაბამისად განსხვავდება იმის მიხედვით, მგზავრობის რომელ ფორმას აარჩევთ და რომელი ქალაქიდან დაგეგმავთ გამგზავრებას. თბილისიდან ავტობუსის ფასები 30 ლარიდან იწყება, ბათუმიდან და ქუთაისიდან ანაკლიაში გამგზავრება 25 ლარი ღირს. შეგიძლიათ ასევე, gotrip.ge–ით ისარგებლოთ. ამ საიტზე ავტომობილისა და მძღოლის დაქირავებას 100 დოლარიდან შეძლებთ. თუ მსუბუქი ავტომობილით იაფად მგზავრობა გსურთ, შეგიძლიათ hophop.ge–თი ისარგებლოთ და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, ამ გზაზე მიმავალ ავტომობილებს დაემგზავროთ. თუ ამ ხარჯებსა და ფასებს გადავხედავთ, გამოდის რომ გზა, ბილეთი და ფესტივალიდან მოშორებით კარავში ღამისთევა, ეს ყველაფერი ერთი უქმეები, სულ მცირე 320 ლარი დაგიჯდებათ. ამასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოთ კვებისა და სასმელის ფასები... ასე რომ Gemfest–ური უიქენდი, არც ისე მცირე თანხებთანაა დაკავშირებული... თამთა უთურგაშვილი [post_title] => Gemfest–ზე დაწრება არც ისე იაფი დაგიჯდებათ: ანაკლიაში ბინები გაძვირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gemfest-ze-dawreba-arc-ise-iafi-dagijdebat-anakliashi-binebi-gadzvirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 16:21:05 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 12:21:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144930 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145198 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-11 16:13:28 [post_date_gmt] => 2017-07-11 12:13:28 [post_content] => სუპერ მარიო თბილისის გზებზე - ვისაც ბავშვობაში დაბრუნება და მარიოს დაბრკოლებების გადალახვა მოგენატრათ, ან ზიგზაგებით მოძრაობაში ვარჯიშობთ, თბილისის ქუჩებში შეგიძლიათ გამოხვიდეთ, ღამით არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში გართობა კიდევ უფრო ექსტრემალური ხდება. საქმე იმაშია, რომ თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე უკვე თვეზე მეტია, საკანალიზაციო ჭები ამოჭრეს და ორმოები, ზედ დაყრილი ასფალტის ნარჩენებით და მიწით, ხელუხლებელი, ყოველგვარი მაფრთხილებელი ნიშნების გარეშე დატოვეს . აღსანიშნავია, რომ საკანალიზაციო ჭები მას შემდეგ გაჭრეს, რაც ქუჩებზე ახალი ასფალტის საფარის დაგებას მორჩნენ და საგზაო სამუშაოები დასრულდა. ქალაქის გზებზე მიმოფანტული ბარიკადები დღისით სატრანსპორტო საცობის წარმოქმნის დამატებითი მიზეზი ხდება, ღამით მოძრაობის დროს კი საავტომობილო ავარიების რისკებს ზრდის. განსაკუთრებით პრობლემატური ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ფეიქართა ქუჩა, ჩუბინაშვილი და ჯავახიშვილის ქუჩებია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები და მძღოლები, რომლებსაც ამ ქუჩებზე სისტემატიურად უწევთ მოძრაობა, მტვრით და საცობით გამოწვეული დისკომფორტის გარდა, ფინანსურ ზარალზეც საუბრობენ. დიდ დიღომში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 მარტს დაიწყო და ივნისში უნდა დასრულებულიყო. ჩვენს მიერ გადაღებულ ფოტოებზე კარგად ჩანს, რომ ამ ტერიტორიაზე გზა არათუ დასრულების ფაზაშია, არამედ ჯერ კიდევ გადათხრილია. „სავალი ნაწილები მანქანაზე ამ 2 თვის განმავლობაში ისე დაზიანდა, მთლიანად შესაცვლელი გახდა. გასაგებია, რომ არ არის მარტივი პროცესი გზების აყრა და ახლიდან დაგება, მაგრამ მარტივად შესამჩნევია, როცა საქმეს არ აკეთებენ პროფესიონალები. გზის მოჭრის დროს, მოჭრილ ნაწილზე ძველი ასფალტიდან ჩასასვლელი ისე იყო დატოვებული, რომ დაბალი გამავლობის მანქანისთვის შეუძლებელი იყო, ცხვირი არ „ჩაერტყა“. ივნისში უნდა დაესრულებინათ მუშაობა, ივლისია და ჯერ კიდევ არ არის დაგებული ბოლომდე. სავარაუდოდ, ხელოსნებთან სიარული ჩემთვის ჯერ არ დასრულებულა,” - უყვება ფორტუნას ცოტნე ხუციშვილი. „ ფეიქართა ქუჩაზე დიდუბის მიმართულებით საღამოს საათებში ვმოძრაობდი , მიწაყრილებს გვერდი ავუარე და ამ დროს საკმაოდ ღრმად ამოჭრილ ორმოში აღმოჩნდა მანქანა, გატყდა დისკიც და საბურავიც მთლიანად გაიხა. ვეღარ შევაკეთე და ახლის ყიდვა მომიხდა,“ - უყვება „ფორტუნას“ავტომობილის კიდევ ერთი მეპატრონე. რატომ გაიჭრა უკვე დასრულებულ ასფალტის საფარზე საკანალიზაციო ჭები, რატომ არ სრულდება საგზაო სამუშაოები დადგენილ ვადებში , იხარჯება თუ არა მერიის ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხები სამუშაოების ხელახლა წარმოებაზე და ვინ აგებს პასუხს ქალაქის მთავარ საავტომობილო გზებზე უპატრონოდ დატოვებულ ნაგვის გროვებზე ? - ამ კითხვებით „ფორტუნამ“ თბილისის მერიას მიმართა, მერიის პრესსამსახურმა კეთილმოწყობის სამსახურში გადაგვამისამართა, სადაც, მიუხედავად დაპირებისა და 2-დღიანი ლოდინისა, „ფორტუნას“ კითხვებს არ უპასუხეს. 