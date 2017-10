არაბული კომპანია ქართულ პროექტებში 100 მილიონს ჩადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => investicia [2] => samsheneblo-kompania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170691 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => investicia [2] => samsheneblo-kompania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170691 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2149 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => investicia [2] => samsheneblo-kompania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => investicia [2] => samsheneblo-kompania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170691) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2257,12357,2149) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170583 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-03 13:58:31 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:58:31 [post_content] => საუდის არაბეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Al-Bawani Group-ი საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს ეცნობა. ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ტურისტული პოტენციალი და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები Al-Bawani Group-ის აღმასრულებელ დირექტორს, ფახერ ალ შავაფს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააცნო. Al-Bawani Group-ი, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში საქმიანობის 30-წლიანი გამოცდილება აქვს, 10-ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს. ჯგუფის წამყვანი სფერო მშენებლობაა. Al-Bawani Group-ი ძირითადად სახელმწიფო სექტორთან თანამშრომლობს და საუდის არაბეთის სამეფოს რამდენიმე სამინისტროსა და უმსხვილესი კომპანიის კონტრაქტორია. ჯგუფი, ძირითადად, სავაჭრო ცენტრებს, საცხოვრებელ კომპლექსებსა და სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს აშენებს. "არავის უნდა მოერიდოს, რომ ვთქვათ, რაზეა საუბარი. საუბარია მილიარდ ლარზე მეტ ინვესტიციაზე. ჩვენ ინვესტორები გვჭირდება და რაკი ბიძინა ივანიშვილია, არ ამოვიღოთ ხმა და არ დავიცვათ ინვესტიცია, ვფიქრობ, ეს არასწორია. საუბარია იმაზე, რომ 20 ათასი ადამიანი საქმდება დღეს ამ ინვესტიციებზე - თბილისში, გურიაში, სამეგრელოში, აჭარაში. 680 მილიონ დოლარზე მეტია მთლიანად ინვესტიცია, ეს მილიარდ-ნახევარ ლარზე მეტია და რა ვქნათ, გავაჩეროთ ინვესტიცია, გადავკეტოთ ქალაქი იმიტომ, რომ ხუთი ნევროზიანი პოლიტიკოსი გამოდის, აბრიალებს თვალებს და ყვირის?!“ - განაცხადა პრემიერმინისტრმა. “ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. პრემიერმინისტრმა მათ ქმედებებს “პოლიტკური უსინდისობა” უწოდა. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. "ბიტკოინის მიმართ გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე, კომპანია გალტ & თაგარტმა საკუთარ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა G&T Trader-ში დაამატა ორი ახალი საინვესტიციო ინსტრუმენტი: Bitcoin Tracker One და Bitcoin Tracker EURO, რომლებიც წარმოადგენენ ბიტკოინის ფასზე დაშენებულ საინვესტიციო ინსტუმენტებს, შესაბამისად, მათი ფასები სრულად დაყვებიან და ასახავენ ბიტკოინის ფასის ცვალებადობას. აღნიშნული საინვესტიციო ინსტრუმენტები მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ინვესტირება განახორციელოს ბიტკოინის ფასის გათვალისწინებით და გახსნას შესაბამისი პოზიციები”, - აღნიშნეს გალტ & თაგარტში. მათივე ინფორმაციით, Bitcoin Tracker One დენომინირებულია შვედურ კრონაში, ხოლო Bitcoin Tracker EURO - ევროს ვალუტაში. ორივე ინსტრუმენტის პროვაიდერი არის XBT Provider AB და ივაჭრებიან Nasdaq OMX -ის საფონდო ბირჟაზე. მომხმარებელს, GT Trader-ის პლატფორმაში ინსტრუმენტების სანახავად, შეუძლია აკრიფოს სიტყვა „Bitcoin” - ძიების ველში. აღსანიშნავია, რომ ინსტრუმენტების ფასების სანახავად საჭიროა Nasdaq OMX-ის საფონდო ბირჟის გამოწერა შემდეგი გზით: Account > Subscriptions > Stock Exchanges>Nasdaq OMX . 