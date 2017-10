“არაფერი არ დასრულებულა” – ალეკო ელისაშვილი პარტიის შექმნას აპირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => gegmebi [2] => partiis-sheqmna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179940 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => gegmebi [2] => partiis-sheqmna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179940 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => gegmebi [2] => partiis-sheqmna ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => gegmebi [2] => partiis-sheqmna ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179940) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,17973,20657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178866 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 15:33:19 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:33:19 [post_content] => "ნამდვილად ვერ დავწყებ ხელისუფლებასთან ენის მოჩლექით საუბარს იმის გამო, რომ მე მეორე ადგილი დამიწერონ", - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა. "მე ნამდვილად ვერავინ დამასწრებდა, რომ გამარჯვებული კანდიდატისთვის გამარჯვება მიმელოცა, ეს რომ ღირსეულად გაეკეთებინა. ვთვლი, რომ ის პოლიტიკური ვაჭრობა, რომელიც ახლა არის დაწყებული ადგილების გადანაწილებასთან დაკავშირებით საერთოდ უღირსია და არ ვაპირებ საერთოდ ამ პოლიტიკურ ვაჭრობაში შესვლას. ამ წუთებშიც კი მიმდინარეობს ოქმების გადასწორება იმ კანონის მიხედვით, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მიიღო ხელისუფლებამ, ამ წუთებშიც დაბარებულები არიან კომისიის წევრები და უკვე შეჯამებული ოქმების გადასწორება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ მიუახლოვოს ის შედეგი, რომელიც ცესკო-ს აქვს გამოქვეყნებული",-განაცხადა უდუმაშვილმა. ცნობისათვის, თბილისის მერობის ქართული ოცნების კანდიდატს კახა კალაძეს დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა გამარჯვება მიულოცა. "მე ახალი კულტურის დამკვიდრება მსურდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერს უნდა შეეძლოს არჩევნების შედეგების ღირსეულად აღიარება. მე გამარჯვებას ვულოცავ კახი კალაძეს, ვუსურვებ რომ ის იყოს ამ ქალაქის ღირსეული მერი",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ცესკო-ს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. "ღმერთია მოწამე, ძალით არავინ არ მიგვიყვანია საარჩევნო უბნებზე, ისინი საკუთარი სურვილით, გულით და ამ ქალაქის სიყავრულით მოვიდნენ",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა და მხარდამჭერებსა და საკუთარი შტაბის წევრებს მადლობა გადაუხადა. "იყო სახელისუფლებლო მედიის უზარმაზარი მხარდაჭერა, საშინელი ანტიპიარი ჩემს წინააღმდეგ სოციალურ ქსელში, იყო უშიშროების ძალიან აქტიური ჩართულობა. გუშინ ვნახეთ ძალიან გულისამრევი ფაქტები, როდესაც ადამიანებს ერეკებოდა სახელისუფლებო პარტია საარჩევნო უბნებზე. თუმცა, ამის მიუხედავად ცესკო-ს შედეგები არის ოფიციალური შედეგები. მე ყოველთვის ვიყავი ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნის მომხრე, რომ ჩვენ არ გველაპარაკა სიძულვილით ერთამანეთის ზიზიღით. ამ უზარმაზარი უთანასწორობის მიუხედავად, "ქართული ოცნების" კანდიდატი გაძვრა და დაუსხლტა მეორე ტურს, მხოლოდ რამდენიმე ათასი ხმით და მხოლოდ 1%-ით. თანაბარ ბრძოლაში თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა მოხდებოდა. თუმცა, გუშინდელი დღე წარსულია და აღარ გვინდა წარსულზე ლაპარაკი. მე ახალი კულტურის დამკვიდრება მსურდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერს უნდა შეეძლოს არჩევნების შედეგების ღირსეულად აღიარება. მე გამარჯვებას ვულოცავ კახი კალაძეს, ვუსურვებ რომ ის იყოს ამ ქალაქის ღირსეული მერი, ამით იმის თქმა მინდა, რომ მე ვიბრძოდი არა სავარძლისთვის და კაბინეტისთვის, არამედ უკეთესი ქალაქისთვის და თუ კახი კალაძე მოახერხებს, რომ ეს ქალაქი გახდეს უკეთესი, მე მხოლოდ მივესალმები ამ ყველაფერს", - აღნიშნა ალეკო ელისაშვილმა. "მე ნამდვილად ვერავინ დამასწრებდა, რომ გამარჯვებული კანდიდატისთვის გამარჯვება მიმელოცა, ეს რომ ღირსეულად გაეკეთებინა. ვთვლი, რომ ის პოლიტიკური ვაჭრობა, რომელიც ახლა არის დაწყებული ადგილების გადანაწილებასთან დაკავშირებით საერთოდ უღირსია და არ ვაპირებ საერთოდ ამ პოლიტიკურ ვაჭრობაში შესვლას. ამ წუთებშიც კი მიმდინარეობს ოქმების გადასწორება იმ კანონის მიხედვით, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მიიღო ხელისუფლებამ, ამ წუთებშიც დაბარებულები არიან კომისიის წევრები და უკვე შეჯამებული ოქმების გადასწორება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ მიუახლოვოს ის შედეგი, რომელიც ცესკო-ს აქვს გამოქვეყნებული",-განაცხადა უდუმაშვილმა. ცნობისათვის, თბილისის მერობის ქართული ოცნების კანდიდატს კახა კალაძეს დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა გამარჯვება მიულოცა. "მე ახალი კულტურის დამკვიდრება მსურდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერს უნდა შეეძლოს არჩევნების შედეგების ღირსეულად აღიარება. მე გამარჯვებას ვულოცავ კახი კალაძეს, ვუსურვებ რომ ის იყოს ამ ქალაქის ღირსეული მერი",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ცესკო-ს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. 