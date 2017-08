არაჯანსაღი ფანტაზია – რუსეთი საქართველოში გაჩენილ ხანძრებთან დაკავშირებით ბრალდებებს უარყოფს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro [1] => maria-zakharova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157201 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro [1] => maria-zakharova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157201 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5981 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro [1] => maria-zakharova ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro [1] => maria-zakharova ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157201) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18633,5981) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131154 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 10:58:54 [post_date_gmt] => 2017-05-16 06:58:54 [post_content] => რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში ვიზიტი საფრთხეს შეიცავს, რადგან საქართველოს კანონით “ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ”, შესაძლოა, ისინი დააჯარიმონ ან დააპატიმრონ, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. „მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი საქართველოს ხელისუფლებამ „არასასურველი პირების“ რიცხვში შეიყვანა, რადგან ის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს სტუმრობდა. როგორც ჩანს, ოფიციალური თბილისი აგრძელებს სისტემატურ პროვოკაციებს, რაც ძირს უთხრის რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების პროცესს. ასეთი საქციელის რაციონალური ახსნა რთულად მოსაძებნია, რადგან საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესამჩნევი ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს. საქარეო საქმეთა სამინისტრო იძულებულია, კიდევ ერთხელ მოუწოდოს რუსეთის მოქალაქეებს, აწონონ საქართველოში გამგზავრებასთან დაკავშირებული რისკები. ლუჟკოვის ვიზიტის დროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გასაგები მიზეზების გამო არ მიიღო „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონით“ გათვალისწინებული სანქციები, „ვერდიქტი“ კი მას შემდეგ გამოაცხადეს, რაც მოსკოვის ყოფილმა მერმა „სტუმართმოყვარე საქართველო“ დატოვა. თუმცა, ბოლო წლების განმავლობაში, სამწუხაროდ, სხვა შემთხვევებიც იყო - რუსეთის მოქალაქეებს ანალოგიურ სიტუაციაში არაერთხელ დააჯარიმეს და დააკავეს კიდეც. შეგახსენებთ, რომ ზემოხსენებული კანონი ითვალისწინებს ჯარიმას 3 ათას დოლარამდე, ან პატიმრობას 4 წლამდე,“ - ნათქვამია განცხადებაში. მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი თბილისის ნებართვის გარეშე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არაერთხელ იმყოფებოდა, 2006 წელს ის ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა, 2009 წელს კი ასევე საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე - სოხუმსა და ოკუპირებულ ცხინვალს ეწვია. [post_title] => რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში ვიზიტი საშიშია - რუსეთის საგარეო უწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-moqalaqeebistvis-saqartveloshi-viziti-sashishia-rusetis-sagareo-uwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 10:58:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 06:58:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131154 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 59360 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-06-22 10:19:11 [post_date_gmt] => 2016-06-22 06:19:11 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა 27 ივნისს გაიმართება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას ასევე, რუსეთისა და საქართველოს სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც მიიღებენ. [post_title] => ზურაბ აბაშიძე გრიგორი კარასინს 27 ივნისს შეხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-abashidze-grigori-karasins-27-ivniss-shekhvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-22 10:19:11 [post_modified_gmt] => 2016-06-22 06:19:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=59360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 79c03ff8600715cfd3f19fbd2202032a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )