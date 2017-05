არაკორუმპირებულობა და ქალაქის გულშემატკივრობა – ”თავისუფალი დემოკრატები” არჩევნებისთვის ემზადება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-shavgulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135502 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-shavgulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135502 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6151 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shalva-shavgulidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shalva-shavgulidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135502) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6151) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 98232 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-24 15:11:42 [post_date_gmt] => 2016-12-24 11:11:42 [post_content] => საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი სამუშაო საკითხი, სავარაუდოდ, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება იქნება.„თავისუფალი დემოკრატების“ წევრი შალვა შავგულიძე მიიჩნევს, რომ მმართველ ძალას სურს, პრეზიდენტი იყოს არა საყოველთაო წესით, არამედ პარლამენტის მიერ არჩეული. შავგულიძე და „თავისუფალი დემოკრატები“ მიიჩნევენ, რომ ცვილიება ქვეყნისთვის საზიანო იქნება. საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს. პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება ქვეყნისთვის საზიანო იქნება - შავგულიძე ნათია ფანჯიკიძე : როგორ მინდა, ასე ყალბი ჭირისუფალი არ იყოს ჩემი ქვეყანა და ხალხი

ნათია ფანჯიკიძე მიიჩნევს, რომ ამომრჩეველს შალვა შავგულიძისთვის და ლევან სამუშიასთვის მხარი აუცილებლად უნდა დაეჭირა. ორდენოსანი... როგორ მინდა, ასე ყალბი ჭირისუფალი არ იყოს ჩემი ქვეყანა და ხალხი. ამ ყველასაგან გაწირული ქალის გვერდით მდგომი შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების და სრულიად ერის სინდისი "დამარცხდა" „ქართულ ოცნებასთან" და „ნაციონალებთან". „კაბელების საქმეზე" დაკავებული უდანაშაულო ადამიანების ადვოკატი, პროფესიონალი, სამართლიანი, ზნეობრივი, ფანტასტიკური ადამიანი, ასევე თავისუფალი დემოკრატი ლევან სამუშია "დამარცხდა" ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალებთან. მე ვთვლი, რომ ამით ამომრჩეველმა გამოხატა თავისი რეალური დამოკიდებულება ქართული სამართალის, როგორც ღირებულების მიმართ. რომელი პარტიის მხარდამჭერიც არ უნდა ყოფილიყავით, მაჟორიტარებად ეს ორი ადამიანი უნდა აგერჩიათ. თქვენივე თავისთვის. თქვენივე შვილების მომავლისთვის. უკეთესის შემოთავაზება უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, შალვა შავგულიძის განცხადება სამარცხვინო იყო

"მან გიგი უგულავა პოლიტპატიმრად შეაფასა. ჩემთვის აუხსენელი იყო, რომ კაცმა, რომელმაც გირგვლიანის ადვოკატი იყო, პოლიტპატიმრებად დაასახელა ის პირები, ვინც უბედურება დაატრიალეს ქვეყანაში - გირგვლიანს რა გაუკეთეს. ჩემთვის ეს დიდი სირცხვილია", - განაცხადა ივანიშვილმა. რაც შეეხება სასამართლო სისტემაში მოსამართლე ლევან მურუსიძის დატოვებასთან დაკავშირებით არსებულ უკმაყოფილებას, ყოფილი პრემიერის თქმით, "ქართული ოცნების" ხელისუფლებას მოსამართლეების შეცვლა არ შეეძლო. ყოფილი პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა "თავისუფალი დემოკრატების" წევრი შალვა შავგულიძე გააკრიტიკა. როგორც ივანიშვილმა გადაცემა "ინტერვიუში" განაცხადა, მისთვის მურუსიძის ქცევაზე სამარცხვინო შალვა შავგულიძის განცხადება იყო. პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება ქვეყნისთვის საზიანო იქნება - შავგულიძე

საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი სამუშაო საკითხი, სავარაუდოდ, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება იქნება.„თავისუფალი დემოკრატების" წევრი შალვა შავგულიძე მიიჩნევს, რომ მმართველ ძალას სურს, პრეზიდენტი იყოს არა საყოველთაო წესით, არამედ პარლამენტის მიერ არჩეული. შავგულიძე და „თავისუფალი დემოკრატები" მიიჩნევენ, რომ ცვილიება ქვეყნისთვის საზიანო იქნება. საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს.