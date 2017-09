არანაირ სტატისტიკას არ ვაწარმოებთ – დავით უსუფაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => shenebis-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166245 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => shenebis-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166245 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => shenebis-modzraoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => shenebis-modzraoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166245) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (283,811,16566) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165054 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-18 23:24:48 [post_date_gmt] => 2017-09-18 19:24:48 [post_content] => ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა საარჩევნო პროგრამით გათვალისწინებული სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაციას გამართა. როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, მომავალ წლებში, შესაძლოა, მუნიციპალური ავტობუსები საქართველოში აწარმოონ. მისივე თქმით, 4 წლის განმავლობაში ქალაქში 700 ახალი ავტობუსი შემოვა. გარდა ამისა, სხვადასხვა უბანს დაემატება სამარშურტო ხაზები და გაიზრდება მუნიციპალური ტრანსპორტის რაოდენობა. „მომავალი წლების განმავლობაში ავტოპარკს ყოველთვის დასჭირდება განახლება, ყველაფერს გავაკეთებთ და მგონია, რომ შევძლებთ ამ ავტობუსების წარმოება საქართველოში მოხდეს. ბევრი კარგი რამ გაკეთდა ქალაქში, თუმცა ქალაქი ვითარდება, საზოგადოება ვითარდება, მეტი მოთხოვნაა და მეტის გაკეთება გვინდა უფრო სწრაფად და ეფექტურად. ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, ახალი ენერგიითა და შემართებით,“ - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძემ მოსახლეობას ურბანული განვითარების პოლიტიკა, ეკოლოგიური გამოწვევების დაძლევის გზები, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობის მიმართულებით დაგეგმილი კონკრეტული ღონისძიებებიც გააცნო. ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა საარჩევნო პროგრამით გათვალისწინებული სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაციას გამართა. როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, მომავალ წლებში, შესაძლოა, მუნიციპალური ავტობუსები საქართველოში აწარმოონ. მისივე თქმით, 4 წლის განმავლობაში ქალაქში 700 ახალი ავტობუსი შემოვა. გარდა ამისა, სხვადასხვა უბანს დაემატება სამარშურტო ხაზები და გაიზრდება მუნიციპალური ტრანსპორტის რაოდენობა. „მომავალი წლების განმავლობაში ავტოპარკს ყოველთვის დასჭირდება განახლება, ყველაფერს გავაკეთებთ და მგონია, რომ შევძლებთ ამ ავტობუსების წარმოება საქართველოში მოხდეს. ბევრი კარგი რამ გაკეთდა ქალაქში, თუმცა ქალაქი ვითარდება, საზოგადოება ვითარდება, მეტი მოთხოვნაა და მეტის გაკეთება გვინდა უფრო სწრაფად და ეფექტურად. ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, ახალი ენერგიითა და შემართებით," - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძემ მოსახლეობას ურბანული განვითარების პოლიტიკა, ეკოლოგიური გამოწვევების დაძლევის გზები, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობის მიმართულებით დაგეგმილი კონკრეტული ღონისძიებებიც გააცნო.

კახა კალაძემ სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაცია გამართა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით, პარტიებს 7 მილიონ 7 ათას ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვთ მიღებული შემოწირულობის სახით. "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო" - 7,343,993 ლარი; "ევროპული საქართველო" - 323,675.45 ლარი; "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 15,600 ლარი; "გირჩი" - 15,300 ლარი; "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია" - 12,204 ლარი; "ეროვნული ფორუმი" - 9,215 ლარი; "ნაციონალური მოძრაობა" - 5,432 ლარი; "დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო" - 900 ლარი; "საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია" - 434 ლარი; "საქართველოს მშვიდობისათვის" - 200 ლარი; "რესპუბლიკური პარტია" - 40 ლარი. შემოწირულობის სახით "ქართულ ოცნებას" 1 ივლისიდან დღემდე 7 344 000 ლარამდე თანხა აქვს მიღებული

„ახლა შევთანხმდეთ პროპორციულ საპარლამენტო არჩევნებზე და შემდეგმა პარლამენტმა გადაწყვიტოს პრეზიდენტის არჩევნების საკითხი," - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო პროცესით, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობდა, ყველა გაწბილებულია. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები, თავად მმართველი გუნდი და ვენეციის კომისია. „ვენეციის კომისიაში ამბობენ, რომ მაღალი ხარისხის ტექსტია, მაგრამ გაწბილებულები არიან იმის გამო, რომ პროპორციული სისტემა მხოლოდ 2024 წელს შემოვა. ბატონმა ირაკლიმ აიღო დიდი რისკი, როცა განაცხადა პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლის მზადყოფნის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ დაპირება არ შესრულდა და ოპოზიცია ამაზე თავისთავად ნაწყენია. ბატონი სპიკერიც ნაწყენია, რომ არ არის აღიარებული ის შრომა, რომელიც გასწიეს. 1 წლის წინ კობახიძე მზად იყო, კენჭი ეყარა ამისთვის და ბატონი დავით ბაქრაძე არ იყო მზად, ხმა მიეცა. მე მზად ვიყაცვი, რომ ხმა მიმეცა, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავდა იმიტომ, რომ მაშინ ბატონი ირაკლი აკონტროლებდა უმრავლესობის უმრავლესობას და ბატონი დავითი - უმცირესობის უმრავლესობას, ამიტომ ჩვენ გავუშვით შანსი. ვამაყობ იმით, რომ ვიყავი ისეთი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ზიანი არ მიუყენებია კონსტიტუციისთვის," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. შემდეგმა პარლამენტმა გადაწყვიტოს პრეზიდენტის არჩევნების საკითხი - დავით უსუფაშვილი 