არასამთავრობო ორგანიზაციები გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიაზე მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით ამ დრომდე განხორციელებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ინფორმაციის დროულად გასაჯაროვებას მოითხოვენ.

ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე კომენტირებისას განაცხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ესეც შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ, მითუმეტეს, აუდიტის სამსახურს განსაკუთრებული კავშირი აქვს საქართველოს პარლამენტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში გვექნება კონსულტაციები. პირველ რიგში, უნდა დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას და ამის შემდეგ, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, თუნდაც კომისიის მიზანშეწონილობის თაობაზე", -აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე: "ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული"

შსს-მ გენერალურ აუდიტორზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო. ძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინფორმაციით, მას გუშინ კლუბ-ლაუნჯ "ელ ცენტროში" ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი თანმხლები პირები თავს დაესხნენ. [post_title] => შსს-მ ლაშა თორდიაზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო

აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშა თორდიას წუხელ თავს დაესხნენ. სახელმწიფო აუდიტის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ მომხდარს ლაშა თორდია სამსახურებრივ მოვალეობას უკავშირებს. „ლაშა თორდიას თავს დაესხა ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე თავის დაცვასთან ერთად", - აცხადებენ პრესსამსახურში. ამ დროის მონაცემებით, ლაშა თორდია კლინიკაში იმყოფება. თორდია მომხდარში ოთარ ფარცხალაძეს ადანაშაულებს. იგი ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს კაფე "ელ ცენტროში" შეხვდა, რა დროსაც ფარცხალაძე მის მიმართ აგრესიული იყო. გენერალური აუდიტორის ინფორმაციით, ყოფილი მთავარი პროკურორის აგრესიამ ერთ-ერთმა საქმემ გამოიწვია, რომელშიც ოთარ ფარცხალაზე ფიგურირებს. წყარო: ინტერპრესნიუსი

[post_title] => ლაშა თორდიას თავს დაესხნენ [post_title] => ირაკლი კობახიძე: "ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული"

ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე კომენტირებისას განაცხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ესეც შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ, მითუმეტეს, აუდიტის სამსახურს განსაკუთრებული კავშირი აქვს საქართველოს პარლამენტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში გვექნება კონსულტაციები. პირველ რიგში, უნდა დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას და ამის შემდეგ, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, თუნდაც კომისიის მიზანშეწონილობის თაობაზე", -აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ.