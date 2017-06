„არასოდეს მიფიქრია წვერიანი მამაკაცის როლის შესრულებაზე“ – ქეით ბლანშეტი „მანიფესტოს“ შესახებ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-blansheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-blansheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3125 [author] => [author_name] => [feed] => [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-08 00:47:10 [post_date_gmt] => 2017-04-07 20:47:10 [post_content] => ჰოლივუდის მსახიობთა დიდი ნაწილი ერიდება ექპერიმენტებს გარეგნობასთან დაკავშირებით, რადგან თითოეული დეტალი მედიაში განხილვის საგანი ხდება ხოლმე. ჩვენ შევარჩიეთ მსახიობები, რომლებიც არ მოერდინენ თამამ ექსპერიმენტებს და მოკლე ვარცხნილობით ხაზი გაუსვეს მათ უნიკალურობას. ვარსკვლავებმა დაამტკიცეს, რომ მოკლე თმაში ქალი, შესაძლოა, კიდევ უფრო სექსუალური იყოს. კრისტენ სტიუარტი ნატალი პორტმანი ქეით ბლანშეტი ემბერ როუზი სოლანჟ ნოულზი კარენ გილანი აგნეს დეინი ჯესი ჯეი ტილდა სუინტონი შარლიზ ტერონი [post_title] => მსახიობები, რომლებმაც დაამტკიცეს, რომ ქალი მოკლე თმით უფრო სექსუალურია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msakhiobebi-romlebmac-daamtkices-rom-qali-mokle-tmit-ufro-seqsualuria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 22:43:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 18:43:55 ვარდისფერი ნაქსოვი ზედა ეცვა, ქურთუკი და ჩანთა კი ხელში ეჭირა. გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, ბლანშეტი ცდილობს, მინიმალურად ისარგებლოს ძიძის მომსახურებით და შვილებთან ერთად რაც შეიძლება მეტი დრო გაატაროს. 