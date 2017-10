არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეუღლის ცემისთვის ბრალდებულს პატიმრობა მიუსაჯეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => prokuratura [2] => patimroba [3] => ojakhshi-dzaladoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174228 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => prokuratura [2] => patimroba [3] => ojakhshi-dzaladoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174228 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => prokuratura [2] => patimroba [3] => ojakhshi-dzaladoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => prokuratura [2] => patimroba [3] => ojakhshi-dzaladoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174228) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18291,1413,497,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174092 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 16:46:13 [post_date_gmt] => 2017-10-11 12:46:13 [post_content] => თბილისის საკრებულოს შენობასთან "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე დაკავებული პირები საქალაქო სასამართლომ დროებით გაათვისუფლა. მოსამართლემ 14 პირი მომდევნო სხდომამადე, 17 ოქტომბრამდე გაათავისუფლა. 14 დაკავებულიდან სამი - სოსო გურული, ზურაბ ბერიაშვილი და პაატა დევიძე საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლა, დანარჩენი 11-ის შესახებ გადაწყვეტილება კი მოსამართლემ რამდენიმე წუთის წინ მიიღო. დაკავებულებებს შორის იყო "ნაციონალური მოძრაობის" ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი, კოტე იოსელიანი. ენმ-ის აქციაზე დაკავებული 14 პირი სასამართლომ მომდევნო პროცესამდე გაათავისუფლა

საკრებულოს შენობასთან "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე დაკავებულებებიდან სამი პირი საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ მომდევნო სხდომამდე გაათავისუფლა. სოსო გურულის, ზურაბ ბერიაშვილის და პაატა დევიძის სასამართლოო პროცესი 17 ოქტომბერს გაგრძელდება. სხდომის გადადების მიზეზად მოსამართლემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დამადასტურებელი მტკიცებულებების მოთხოვნა დაასახელა. დანარჩენ 11 დაკავებულზე სასამართლო სხდომა გრძელდება. აქციის მონაწილეები პოლიციის მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ. სოსო გურულის განცხადებით, დაკავებისას სამართალდამცავები ურტყამდნენ. ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებიდან, სამი პირი სასამართლომ მომდევნო პროცესამდე გაათავისუფლა

საკრებულოსთან დაკავებული "ნაციონალური მოძრაობის" მხარდამჭერების სასამართლო პროცესის დაწყებას წინ, სხდომათა დარბაზთან, ხმაური უძღოდა. დარბაზთან შეკრებილები დარბაზში შეშვებას ითხოვდნენ, რის საშუალებასაც მათ მანდატურის სამსახური არ აძლევდა. შელაპარაკება მანდატურის თანამშრომლებსა და "ნაციონალური მოძრაობის" ერთ-ერთ ლიდერ, დეპუტატ თინა ბოკუჩავას შორისაც მოხდა. ბოკუჩავას ინფორმაციით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა მას ხელი ჰკრეს და დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყვანა სცადეს. საბოლოოდ სხდომათა დარბაზში რამდენიმე დამსწრე შეუშვეს და ინციდენტი ამით ამოიწურა. "ენმ"-ს აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე, სხდომათა დარბაზთან, შელაპარაკება მოხდა 