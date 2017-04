არასწორი პარკირების გამო მძღოლს ქულები არ დააკლდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkireba [1] => parkireba-tbilisshi [2] => araswori-parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125661 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkireba [1] => parkireba-tbilisshi [2] => araswori-parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125661 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10551 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parkireba [1] => parkireba-tbilisshi [2] => araswori-parkireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parkireba [1] => parkireba-tbilisshi [2] => araswori-parkireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125661) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15181,10551,13385) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110443 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-22 15:57:08 [post_date_gmt] => 2017-02-22 11:57:08 [post_content] => ტროტუარებზე კიდევ 96 პარკირების ადგილი გაუქმდება - დედაქალაქის მთავრობამ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურიდან აცნობეს, ლიახვის ქ. N1-თან - 20, გულამაყრის ქ. N5-თან - 35, წერეთლის გამზ 126-თან - 16, წერეთლის გამზ. 116-თან - 20 და რობაქიძის გამზ. მე-18 კორპუსთან ტროტუარებზე - 5 მანქანის სადგომი ადგილი გაუქმდება. პარალელურად, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური აგრძელებს პროექტს, რომელიც ტროტუარების „შეჭრისა“ და „ჯიბეების“ მოწყობით ქვეითთათვის უსაფრთხო გადაადგილები ს პირობას ქმნის და ამავდროულად, ავტომანქანების მფლობელებს საპარკინგე ადგილებს სთავაზობს. კომპანიის ცნობით, უახლოეს მომავალში „შეჭრები“ გაკეთდება: კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების“ მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების“ მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. როგორც ”ფორტუნასთან” ოგბაიძემ განაცხადა, მისი გეგმის მიხედვით, დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტისთვის, დამატებითი ხარჯების გაღება საჭირო აღარ იქნება. ”სითი პარკს საქმიანობაში იმდენი დარღვევა და შეუსაბამობა აქვს მოქმედ კანონმდებლობასთან, კონსტიტუციასთან და თვითმმართველობის მოქმედ რეგულაციებთან, რომ მას აქეთ აქვს ფული მოსატანი. სითი პარკი ანუ თბილისელების ხარკი, დედაქალაქის პარკირების საოპერატორო სივრციდან უნდა წავიდეს – ამაზე საკრებულოს ოპოზიციური და დამოუკიდებელი დეპუტატები ვთანხმდებით. მაგრამ ეს ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხის გადახდით არ უნდა მოხდეს”, – განაცხადა ”ფორტუნასთან” შალვა ოგბაიძემ. მისივე თქმით, ქალაქში პარკირების პრობლემის მოგვარებაზე ახალმა, არაკორუფციულმა და დიდი გამოცდილების მქონე ორგანიზაციამ უნდა უმუშავოს, რომელიც ”პარკირების პოლიტიკას” გაატარებს. მერიასა და კომპანია C.T park-ს შორის დადებული ხელშეკრულება 2022 წელს სრულდება. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მოსვლისთანავე, ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ ამ კომპანიის საქმიანობის აღკვეთა დაასახელა, თუმცა ეს მისი მერობის ბოლო წელსაც ვერ ხერხდება. ამ წლების განმავლობაში, თუ მერია ჯარიმას არ გადაიხდის (ამ პრინციპულ პოზიციაზეა ამჟამად ქალაქის მერი) და არც საკრებულოს დეპუტატების შენიშვნებს გაითვალისწინებს, გამოდის, რომ C.T park ფულის ამოღებას კვლავ მოსახლეობისგან განაგრძობს. 