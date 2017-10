არავის ხუშტურებს არ ემსახურება პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესზე გადასვლა – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => prezidentis-archevis-wesi [2] => khushturebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => prezidentis-archevis-wesi [2] => khushturebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => prezidentis-archevis-wesi [2] => khushturebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => prezidentis-archevis-wesi [2] => khushturebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175114) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,20240,15542) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175159 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:51:24 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:51:24 [post_content] => "თქვენ რომ ჩვენზე ჭკვიანები იყოთ, ჩვენ არ ვიჯდებოდით 116 კაცი და თქვენ არ იჯდებოით აქ 21 კაცი, ბატონო გიგა, ამიტომ ჭჯუაში მოტყუება ცოტა ისეთი მცდელობაა," - ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთ ლიდერს, გიგა ბოკერიას, პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე, სადაც კონსტიტუციის პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. გიგა ბოკერიამ ივარაუდა, რომ, რადგან პრეზიდენტი არ დაეთანხმა ვეტოს იმ ვარიანტს, რომელიც უმრავლესობამ შესთავაზა საჯაროდ, ახლა უმრავლესობა გეგმავს, რომ კონსტიტუციის შემდეგ მოახდინოს ამ ცვლილებების ინიცირება და უმრავლესობას შესთავაზა ვეტოს დაეთანხმოს. "თუ სწორად გავიგე, ასეთი პროცედურული ჟესტის შანსი გაქვთ - დაეთანხმეთ პრეზიდენტის ამ ვეტოს და მოახდინეთ იმის ინიცირება, რასაც არ ეთანხმებით. გაწყობთ ასეთი ვარიანტი? იქნება დაფიქრდეთ, სცადოთ,“ - განაცხადა გიგა ბოკერიამ. ჩვენზე ჭკვიანები რომ იყოთ, ჩვენ არ ვიჯდებოდით აქ 116 კაცი და თქვენ - 21 - ირაკლი კობახიძე გიგა ბოკერიას "დღეს ჩვენ განვიხილავთ უპრეცედენტო ვეტოს. ვეტო გულისხმობს, ზოგადად, რომ პრეზიდენტის აზრით კანონპროექტი არ არის კარგი და შენიშვნების გაზიარების შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ კარგ კანონპროექტს. ეს არის პრეზიდენტის მიდგომა. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ვეტოს გაზიარების შემთხვევაში, კონსტიტუცია იქნება კარგი. რამდენჯერმე სცადა ამის დაზუსტება ფრაქციის თავმჯდომარემ, ბატონმა მამუკა მდინარაძემ, თუმცა, ჯერ პასუხი ვერ მიიღო საკომიტეტო მოსმენის დროს და დღეს მიიღო პასუხი იმის თაობაზე, რომ, თურმე, ეს დოკუმენტი იქნება არა კარგი, არამედ უარესზე უკეთესი, ანუ ტოლობის ნიშანი ცუდი," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. დღეს უპრეცედენტო ვეტოს განვიხილავთ - ირაკლი კობახიძე

"წარმოიდგინეთ, რა ვითარებაა, დღეს ჩვენ მაინც გვგონია, რომ დოკუმენტი, რომელსაც მივიღებთ, არის კარგი და, თუ ვეტოს გადავლახავთ, მივიღებთ დოკუმენტს, რომელიც ჩვენც ცუდი გვგონია და ოპოზიციასაც ცუდი ჰგონია," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე განაცხადა, სადაც საკონსტიტუციო პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. მისი თქმით, პრეზიდენტის ეს შეთავაზება რაციონალურ საფუძველზე დამყარებული არაა.

"დღეს ჩვენ განვიხილავთ უპრეცედენტო ვეტოს. ვეტო გულისხმობს, ზოგადად, რომ პრეზიდენტის აზრით კანონპროექტი არ არის კარგი და შენიშვნების გაზიარების შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ კარგ კანონპროექტს. ეს არის პრეზიდენტის მიდგომა. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ვეტოს გაზიარების შემთხვევაში, კონსტიტუცია იქნება კარგი. რამდენჯერმე სცადა ამის დაზუსტება ფრაქციის თავმჯდომარემ, ბატონმა მამუკა მდინარაძემ, თუმცა, ჯერ პასუხი ვერ მიიღო საკომიტეტო მოსმენის დროს და დღეს მიიღო პასუხი იმის თაობაზე, რომ, თურმე, ეს დოკუმენტი იქნება არა კარგი, არამედ უარესზე უკეთესი, ანუ ტოლობის ნიშანი ცუდი," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს ისტორიულად უწევდა ბრძოლა მშვიდობისთვის - ირაკლი კობახიძე

„საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით მშვიდობის უზრუნველყოფას ემსახურება," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადა. ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის გამოწვევებზე და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკა ეროვნული და გლობალური სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფას ემსახურება. „საქართველო ისევე, როგორც მთლიანად თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო, დგას უმნიშვნელოვანესი გამოწვევების წინაშე მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. საქართველოს ისტორიულად უწევდა ბრძოლა და შრომა მშვიდობისთვის, დამოუკიდებლობის განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. ეს გამოწვევები დღესაც აქტუალურია. საქართველოს ტერიტორიის 20% კვლავაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. გრძელდება ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავაც უხეშად ილახება საქართველოს მოქალაქეების, ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმებისა და დების ფუნდამენტური უფლებები," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტებსაც გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ საქართველოს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული და გაცხადებული თავისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. "ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი პრიორიტეტია ევროკავშირსა და ნატო-ში ინტეგრაცია, რისთვისაც ხელისუფლება უმნიშვნელოვანეს რეფორმებს ახორციელებს. საქართველო მჭიდროდ თანამშრომლობს ნატოსთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან. საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობით საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში," - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ სიტყვით გამოსვლისას. "თუ სწორად გავიგე, ასეთი პროცედურული ჟესტის შანსი გაქვთ - დაეთანხმეთ პრეზიდენტის ამ ვეტოს და მოახდინეთ იმის ინიცირება, რასაც არ ეთანხმებით. გაწყობთ ასეთი ვარიანტი? იქნება დაფიქრდეთ, სცადოთ,“ - განაცხადა გიგა ბოკერიამ. 