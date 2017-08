არავითარი წინაპირობა, რომ ეს ხელისუფლება დათმობაზე წავა, არ არის – ლევან თარხნიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-tarkhnishvili [1] => shekhvedra [2] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155049 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-tarkhnishvili [1] => shekhvedra [2] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155049 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5033 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-tarkhnishvili [1] => shekhvedra [2] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-tarkhnishvili [1] => shekhvedra [2] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155049) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5033,12791,6452) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155065 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-18 19:35:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 15:35:40 [post_content] => საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, მმართველ გუნდთან გამართული დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ოპოზიციის ლიდერების განმარტებით, დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მოისმინეს ოპოზიციის მოსაზრება და მოთხოვნები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მათი მხრიდან კი აღინიშნა, რომ ოპოზიციის წინადადებებზე უმრავლესობაში გაიმართება კონსულტაციები და მომდევნო შეხვედრაზე მმართველი გუნდის პოზიცია და გადაწყვეტილებები გახდება ცნობილი. მორიგი შეხვედრა კი უახლოეს დღეებში გაიმართება. ოპოზიციური პარტიების ინფორმაციით, მმართველ გუნდთან შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს" (CIDA) აღმასრულებელი დირექტორი, ზვიად დევდარიანი, აცხადებს, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ოპოზიციურ სპექტრს ერთიანი პოზიცია უნდა ჰქონდეს. „საარჩევნო სისტემის თემა არის ის საკითხი, რომელზეც მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციურ პარტიებსაც კონსოლიდირებული პოზიცია ჰქონდეთ, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ შეხვედრა თუ შეხვედრისთვის არ იქნება და ის ორიენტირებული იქნება კონსენსუსზე, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ ხელისუფლება იყოს გახსნილი ამ კონსენსუსისთვის, არამედ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრსაც ჰქონდეს ერთიანი შეთანხმებული პოზიცია, რაც უფრო გაადვილებს მოლაპარაკებების პროცესს," - აცხადებს ზვიად დევდარიანი. პარლამენტში უკვე საათზე მეტია, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. საარჩევნო სისტემაზე ოპოზიციას კონსოლიდირებული პოზიცია უნდა ჰქონდეს - ზვიად დევდარიანი

„ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მოთხოვნა მარტივია, ის არ მოხსნილა დღის წესრიგიდან," - ამის შესახებ „პარტიორთა ალიანსის" ლიდერმა, ირმა ინაშვილმა, მმართველი გუნდსა და ოპოზიციას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოლაპარაკებების დაწყებამდე განაცხადა. ჩვენ უნდა გადავიდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე არა 2024 წლიდან, არამედ დაუყოვნებლივ. ამ ცვლილების განხორციელება მარტივად შეიძლება მესამე მოსმენისას, მხოლოდ სარედაქციო ცვლილება დაფისქირდება, შეიცვლება თარიღი. თუ მზად არის ხელისუფლება ამ ცვლილებაზე წამოსასვლელად, ეს იქნება ძალიან კარგი და არსებითი, რაც მთავარია," -განაცხადა ირმა ინაშვილმა. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, პარლამენტში მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის შეხვედრა უკვე საათზე მეტია მიმდინარეობს. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე არა 2024 წლიდან, არამედ დაუყოვნებლივ უნდა გადავიდეთ - ირმა ინაშვილი

საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, მმართველ გუნდთან გამართული დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ოპოზიციის ლიდერების განმარტებით, დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მოისმინეს ოპოზიციის მოსაზრება და მოთხოვნები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მათი მხრიდან კი აღინიშნა, რომ ოპოზიციის წინადადებებზე უმრავლესობაში გაიმართება კონსულტაციები და მომდევნო შეხვედრაზე მმართველი გუნდის პოზიცია და გადაწყვეტილებები გახდება ცნობილი. მორიგი შეხვედრა კი უახლოეს დღეებში გაიმართება. ოპოზიციური პარტიების ინფორმაციით, მმართველ გუნდთან შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა