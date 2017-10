არცერთი მაკროეკონომოკური მაჩვენებელი გაუარესებული არაა – ირაკლი კოვზანაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kovzanadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181805 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kovzanadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181805 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19826 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kovzanadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kovzanadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181805) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19826) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179471 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-23 16:00:54 [post_date_gmt] => 2017-10-23 12:00:54 [post_content] => საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ამსტერდამში, სუვერენული ფონდების (SWFI) ევროპის სამიტში მონაწილეობს და სიტყვით გამოვა საპენსიო, სუვერენული და სხვა ტიპის ფონდების რეგულატორების და პოლიტიკის შემქმნელების პანელზე. „ეს არის მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საპენსიო და სუვერენული ფონდების, მრავალმილიარდიანი აქტივების მფლობელები, ცეტრალური ბანკების ხელმძღვანელები და მათი ზედამხედველები მონაწილეობენ და ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. ამავე დროს ეცნობიან სხვადასხვა ბაზრის პერსპექტივებს და საფუძველს უყრიან მომავალ საერთო თანამშრომლობას“, - განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ. ღონისძიებაზე დაგეგმილია მთელი რიგი საფინანსო და საინვესტიციო საკითხების განხილვა, კერძოდ: სახელმწიფო და კერძო თანამშრომლობის (PPP) კონკრეტული სტრატეგიების აგება და რეგულაცია, საპენსიო ფონდების აქტივების განკარგვა და ზედამხედველობა, ფონდების კაპიტალი და რისკ მენეჯმენტი, ალტერნატიული ინვესტიციები განვითარებული ქვეყნებისთვის და სხვა. SWFI-ის ყოველწლიური სამიტი ამსტერდამში 23 და 24 ოქტომბერს იმართება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მაღალი დონის ბიზნეს ლიდერებს, ინსტიტუციურ ინვესტორებს, ცეტრალური ბანკის ხელმძღვანელებს და საფინანსო პოლიტიკის შემქმნელებს მასპინძლობს. 2018 წელს დაგეგმილი მშპ- ს 4,5%-იანი ზრდა, ამ ეტაპისთვის ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელია ჩვენს რეგიონში არსებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში, - ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტშია შემოსული, ითვალისწინებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4,5%-იან ზრდას. „ითვალისწინებს იმას, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი გადააჭარბებს 40 მილიარდ ლარს. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ასიგნებები არის 12 მილიარდ 349 მილიონი. მთავრობა ფიქრობს, რომ ხარჯვითი ნაწილი გაიზრდება და დაიხარჯება 950 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე 2017 წელს იხარჯება. მნიშვნელოვნად იზრდება რეგიონული განვითარების სამინისტროს ასიგნებები. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე იზრდება განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების დაფინანსება. ამ თვალსაზრისით პრიორიტეტები უცვლელია, რაც გვქონდა 2017 წელს. რაც შეეხება მშპ-ს ზრდას, რაც არის 4.5% - ეს არის ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელი ამ ეტაპისთვის ჩვენს რეგიონში არსებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდებთან მიმართებაში. ვფიქრობ, რომ ამ მაჩვენებლის შენარჩუნება კარგი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის", - განაცხადა კოვზანაძემ. ირაკლი კოვზანაძე: მშპ- ს 4,5%-იანი ზრდა, ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელია ჩვენს რეგიონში SWFI-ის ყოველწლიური სამიტი ამსტერდამში 23 და 24 ოქტომბერს იმართება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მაღალი დონის ბიზნეს ლიდერებს, ინსტიტუციურ ინვესტორებს, ცეტრალური ბანკის ხელმძღვანელებს და საფინანსო პოლიტიკის შემქმნელებს მასპინძლობს. 