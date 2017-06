არჩევანი წამალს და საკვებს შორის – მედიკამენტები ისევ ძვირდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gadzvireba [1] => fortunas-temebi [2] => wamlebze-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138941 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gadzvireba [1] => fortunas-temebi [2] => wamlebze-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138941 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138955 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-15 16:04:10 [post_date_gmt] => 2017-06-15 12:04:10 [post_content] => ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო“ კომპიუტერულ მოწყობილობებში აეროპორტის სკანერისთვის უხილავ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟების ახალ მეთოდოლოგიაზე ეჭვი ამერიკის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდათ, საიდუმლოს ფარდა ისრაელის დაზვერვამ ახადა, რომლებმაც ISIS-ის ინტერნეტ ქსელში შეაღწიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ასაფეთქებელ მოწყობილობას კომპიუტერის ბატარეებში ამონტაჟებდა. მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები. შეზუდვა არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს. საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, ICAO-ს მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ. ლითიუმის ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი და ICAO-მ წევრ სახელმწიფოებს 2016 წელს ლითიუმის ელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდ ნოუთბუქების , თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა. თამუნა გოგუაძე [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 17:47:42 [post_date_gmt] => 2017-06-14 13:47:42 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად ხალხი ცდილობს, დედაქალაქის ყოველდღიურ, დამღლელ ცხოვრების რიტმს გაექცეს და დასასვენებლად მიდის. ნაწილს ზღვასავით მჩქეფარე, აქტიური ცხოვრება იზიდავს და დასასვენებლად ბათუმსა თუ ქობულეთს სტუმრობს, ნაწილი კი ზღვაზე გარუჯვას გრილ ჰავას, კოცონსა და ჰამაკს ამჯობინებს და დასასვენებლად მთის კურორტებს ირჩევს. ”ფორტუნა” დაინტერესდა, რა დაგიჯდებათ წელს ზღვისა და მთის კურორტებზე დასვენება და როგორც აღმოჩნდა, შარშანდელთან შედარებით ფასების ზრდა არ შეიმჩნევა. ზღვის კურორტები ბათუმი დამსვენებლების მისაღებად უკვე მზად არის. ქალაქში სანაპირო ზოლი, ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია, შეიმჩნევა დამსვენებლების მატებაც, დამსვენებლები, ძირითადად, რუსი და უკრაინელი ტურისტები არიან. ბათუმში ბინის ფასი ადგილმდებარეობის მიხედვით განისაზღვრება. სანაპირო ზოლთან ახლოს ერთი ოთახის ქირაობა, საშუალოდ, 30-40 ლარამდე ღირს, ორ და მეტ ოთახს კი 50-100 ლარამდე ფასში იქირავებთ . თუ გსურთ, მთელი დღის განმავლობაში სანაპირო ზოლზე კომფორტულად მოთავსდეთ , შეზლონგის ღირებულება 5 ლარია. ბათუმში აქტიური დასვენება ძვირი სიამოვნებაა. კვების ობიექტებში კატასტროფულად მაღალი ფასებია. გარდა ამისა, ქალაქში საღამოს საათებში ბარებსა თუ ღამის კლუბებში შესვლაც ძალიან ძვირია. მიუხედავად ამისა, ბათუმი დამსვენებლების რაოდენობას არცერთ ზაფხულს არ უჩივის. ბათუმში ერთკვირიანი დასვენების ღირებულება, საშუალოდ, 600-დან 800 ლარამდე მერყეობს. ქობულეთი - ბათუმის მსგავსად, დამსვენებლების რაოდენობის მატება შეიმჩნევა ქობულეთშიც, დამსვენებლები აქაც ძირითადად ტურისტები არიან. ქობულეთში ბინის ფასები, ბათუმთან შედარებით, იაფია. სანაპირო ზოლთან ერთ ოთახს დღეში 10-15 ლარად იქირავებთ , ორი და მეტი ოთახის ერთდღიანი ღირებულება 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს, თუმცა ივლის-აგვისტოში ბინებზე ფასების ზრდას არ გამორიცხავენ. ქობულეთის სანაპირო ზოლზე შეზლონგის ღირებულება 3-დან 5 ლარამდეა. ქობულეთში გართობის უამრავი საშუალებაა, ფასები სახარბიელო ნამდვილად არ არის, თუმცა, ბათუმთან შედარებით, ქობულეთში დასვენება შედარებით იაფია, ერთკვირიანი დასვენება, საშუალოდ, 500-დან 700 ლარამდე დაგიჯდებათ. მთის კურორტები ზღვის კურორტებისგან განსხვავებით, მთაში დასვენება, შედარებით, იაფი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. თუ გსურთ ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცეთ , მთის რუჯი მიიღოთ, საღამოს საათებში, ბარებისა და ღამის კლუბების ნაცვლად, მეგობრებთან ერთად კოცონს შემოუსხდეთ და სხვადასხვა თემებზე ისაუბროთ, ამისთვის მთაში დასვენება საუკეთესო საშუალებაა. „ფორტუნა“ რამდენიმე მთის კურორტი პირობებით დაინტერესდა: რაჭაში დამსვენებლების რაოდენობის მატება უკვე შეიმჩნევა. რაჭის საოჯახო სასტუმროებში, თითქმის, ყველგან ერთნაირი ფასებია. ერთი დღე-ღამე 15-დან 30-ლარამდე მერყეობს. ზოგიერთი საოჯახო სასტუმროს მომსახურებაში კვებაც შედის, თუმცა ამ შემთხვევაში ფასი 40-დან 50 ლარამდე იზრდება, ზოგიერთი სასტუმრო კი დამსვენებლებს სამზარეულოს უთმობს და საკვების მომზადება დამსვენებლების სურვილზეა დამოკიდებული. რაჭაში გართობა თანხებთან დაკავშირებული არ არის და ბუნებაში გასეირნება, ულამაზესი ხედების დათვალიერება სრულიად უფასოა. შესაბამისად, რაჭაში ერთკვირიანი დასვენება, საშუალოდ, 250-დან 350 ლარამდე დაგიჯდებათ. ბახმაროს, რაჭისგან განსხვავებით, დამსვენებლები უფრო მეტად აგვისტო-სექტემბერში სტუმრობენ. ბახმარო ზღვის დონიდან 2050 მეტრზეა, არაჩვეულებრივი ჰაერია და აქ დასვენება, პირველ რიგში, ჯანმრთელობისთვის არის კარგი. გარემოპირობების შესაბამისად, ბახმაროში დასვენება არც ისე იაფი და ხელმისაწვდომია. ბახმაროს კოტეჯებში ერთი დღე-ღამის გათენება ერთ ადამიანს 20-ლარიდან 40 ლარამდე დაუჯდება. ადგილის საფასურში კვება არ შედის. ბახმაროში ერთ​კვირიანი დასვენება ერთ ადამიანს, საშუალოდ, 300-დან 400 ლარამდე დაუჯდება. დასვენება საზღვარგარეთ თუ დასვენებას და ზაფხულის გატარებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ გადაწყვეტთ, ამისთვის საუკეთესო საშუალებაა, მიმართოთ ტურისტულ კომპანიებს. დღეს ძალიან ბევრი ტურისტული კომპანია სხვადასხვა ფასში სთავაზობს მომხმარებლებს საზღვარგარეთ ხელმისაწვდომ ტურებს. თურქეთის ზღვის კურორტებზე დასვენების ღირებულება განსხვავებულია. ერთკვირიანი ტურის ფასი 300 დოლარიდან იწყება და 600 დოლარამდე იზრდება. ასეთ ტურში შედის ორმხრივ ავიაბილეთი, სასტუმროში განთავსება, სამჯერადი კვება და სამოგზაურო დაზღვევა. ეგვიპტეში ერთკვირიანი დასვენება შედარებით იაფია. ერთკვირიანი ტურის ღირებულება 200 დოლარიდან იწყება და 400 დოლარამდე იზრდება. ტურში შედის ორმხირივი ავიაბილეთი, სასტუმროში განთავსება, სამჯერადი კვება და სამოგზაურო დაზღვევა. „ფორტუნა“ ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ! გვანცა ბზიავა ​ [post_title] => რა დაგიჯდებათ ზაფხულში დასვენება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-dagijdebat-zafkhulshi-dasveneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 17:50:34 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 13:50:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138708 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:55:36 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:55:36 [post_content] => თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა,“ - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში,“ - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,’’ - განაცხდა „ფორტუნასთან“ მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მისალმებიან საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა იმის ფონზე, როდესაც პიკის საათებში თბილისში ავტოტრანსპორტით გადაადგილება თითქმის პარალიზებულია და დაუსრულებელი საცობებია, ორგანიზატორებს სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ფონდ "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის’’ დამფუძნებელი, გელა კვაშილავა, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ საცობები თავისთავად იქნება, თუმცა, პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავალს საპატრულო პოლიციის ჩართვაში ხედვას. „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე, დავით მესხიშვილი, კი "ფორტუნასთან" საუბრისას გასული წლების მაგალითზე ამბობს, რომ გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არასდროს დასრულებულა, რაც მოძრაობის პარალიზებას ქმნიდა. ამიტომ, მისი თქმით, მიესალმება სარემონტო სამუშაოების დაწყებას ისე, რომ ამან მოქალაქეებს პრობლემები არ შეუქმნას. "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ბატარეებში ამონტაჟებდა. მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები. შეზუდვა არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს. საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, ICAO-ს მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ. ლითიუმის ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი და ICAO-მ წევრ სახელმწიფოებს 2016 წელს ლითიუმის ელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდ ნოუთბუქების , პლანშეტების და ფოტოკამერების თვითმფრინავის ბორტზე ატანასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე ამკრძალავი რეგულაცია არ დაწესებულა . თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა. თამუნა გოგუაძე [post_title] => აიკრძალება თუ არა საქართველოში ფრენისას თვითმფრინავებში ლეპტოპების შეტანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aikrdzaleba-tu-ara-saqartveloshi-frenisas-tvitmfrinavebshi-leptopebis-shetana 