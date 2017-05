არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ: ნარმანია კარგი ბიჭია, უამბიციო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127786 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127786 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127786) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10854,3741,10609) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127082 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 10:19:54 [post_date_gmt] => 2017-05-03 06:19:54 [post_content] => ციანიდის საქმის სასამართლო განხილვის დაწყების თარიღი ახლოვდება და პრესაც გააქტიურდა ამ თემით. დღევანდელი გაზეთი „ვერსია“ არ გამორიცხავს დიდი საეკლესიო შეთქმულება დეკანოზ გიორგი მამალაძის სკანდალური ჩვენებით გაგრძელდეს და დაკავებულმა დამკვეთები დაასახელოს. ვის გაიყოლებს გიორგი მამალაძე ციხეში - ეს ერთი კითხვაა. მეორე კი, საპატრიარქოს ფინანსური საქმიანობაა, რომელსაც სავარაუდოდ პროკურატურა ფარულად სწავლობს. ვერსიის ვერსიით - ”ციანიდის საქმე საეკლესიო ინტრიგების ერთ-ერთი ეპიზოდია, რომელიც დიდი ალბათობით შეიძლება, ახალი, უფრო დიდი სკანდალის ერთგვარი გასაღები იყოს”, ანუ ციანიდის საქმე შესაძლოა საბაბად იქცეს და საპატრიარქოში ფინანსური მაკონტროლებლები შევიდნენ. რა ჯდება შს მინისტრის ბინის შენახვა გაზეთი „ახალი თაობა“ შს მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ქონებით ინტერესდება და წერს, რომ მაშინ, როცა სამინისტროს კამერების შესაძენად ფულის გამოყოფა უჭირს, მინისტრის საცხოვრებელ სახლში ყოველთვიურად 7 000 ლარამდე იხდის. დეკლარაციის მიხედვით კი მინისტრს ორი სახლი აქვს - ბინა 142 კვ.მ. ყაზბეგის ქუჩაზე და ორსართულიანი სახლი, მაგრამ ის იპოდრომთან ცხოვრებას ამჯობინებს და მის ბინაში ბიუჯეტიდან წელიწადში 70 ათას ლარამდე იხდიან. გაზეთი „ახალი თაობა“ მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის ქონებრივი დეკლაპარაციის პარალელურად ცესკოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების შემოსავლებითაც ინტერესდება და ორგანიზაცია მედიატორის მიერ ჩატარებულ მორიგ კვლევას აქვეყნებს. ირკვევა რომ თამარ ჟვანიამ მიმდინარე წლის 4 თვეში 38 500 ლარი აიღო და აქედან პრემია-დანამატს 16 500 ლარი შეადგენდა. შემოსავლებს არც თამარ ჟვანიას მოადგილეები იკლებენ და როგორც კვლევამ აჩვენა ჟვანიასა და მისი 2 მოადგილის შენახვა 4 თვეში ბიუჯეტს 103 600 ლარი დაუჯდა. მმართველ გუნდში დიდი ვაჭრობა დაიწყო „რეზონანსი“ საკონსტიტუციო ცვლილებებით ინტერესდება და წერს, რომ ცვლილებების მხარდასაჭერად თავად უმრავლესობაში დაიწყო დიდი ვაჭრობა. კერძოდ, საკონსტიტუციო ცვლილებების დარეგისტრირებისას მმართველმა გუნდმა მხოლოდ 108 ხელმოწერის დაფიქსირება შეძლო. მმართველ გუნდში კი 116 დეპუტატია და როგორც ჩანს ყველა მომხრე არ არის არსებული ცვლილებებისა. „რეზონანსი“ წერს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდასაჭერად საჭირო 113 ხმის მოგროვებას სასიცოცხლოდ საჭირო 4 ხმას ”ოქროს ფასი” დაედო და სწორედ თავად მმართველ გუნდში მიმდინარეობს დიდი ვაჭრობა არსებულ საკითხზე. რატომ გაიზრდება ელექტროენერგიის ტარიფი დღევანდელი პრესა კომუნალური გადასახადების გაზრდაზე წერს, კერძოდ ბუნებრივ აირსა და ელექტრო ენერგიაზე. ბუნებრივ აირზე ტარიფის მატება გარდაუვალია, სემეკი უკვე განიხილავს შესაბამისი კომპანიებს განაცხადს ტარიფის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა დღევანდელი „რეზონანსი“ არ გამორიცხავს, რომ ტარიფი ელექტროენერგიაზეც მოიმატებს. ელექტროენერგიის იმპორტი დიდი სისწრაფით იზრდება და წლის პირველ 4 თვეში ლამის ორჯერ მეტი ელექტროენერგიის შეძენა დაგვჭირდა მეზობელი ქვეყნებიდან, ვიდრე შარშან მთელი წლის განმავლობაში. დიდია ალბათობა სამომავლოდ ძვირმა ელექტროენერგიამ თავისი გავლენა მოახდინოს სამომხმარებლო ტარიფზე. ივანიშვილი კალაძეს გაებუტა: ვინ გახდება პრემიერი დღევანდელი პრესა „ოცნებაში" მიმდინარე პროცესებითაც ინტერესდება და კერძოდ, მერობის კანდიდატურასთან დაკავშირებულ კულუარულ ვითარებას მიმოიხილავს. გაზეთი „ალია" წერს, რომ კახა კალაძესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა, ამიტომ შეიძლება რეალური იყოს გაზეთ „ახალ თაობის" მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ კალაძეს ივანიშვილი მერობის კანდიდატურად არ წარადგენს. სამაგიეროდ, ბრძოლა პრემიერობისთვის დაიწყება და ამ თანამდებობისთვის კალაძე და ქუმსიშვილი იბრძოლებენ, - ასეთი ინფორმაცია აქვს გაზეთ „ახალ თაობას". „გირჩის" ინიციატივას უთმობს ყურადღებას „პრაიმ ტაიმი" და წერს, რომ მათი რელიგიური ორგანიზაციის იდეა არა მხოლოდ ჯარში წამსვლელების მხრივ უქმნის უხერხულობას სახელმწიფოს, არამედ შესაძლოა ამ ორგანიზაციის კიდევ ერთი მიღებული ნებართვა ციხეში შესვლაც იყოს. კანონმდებლობის თანახმად შესაძლოა „გირჩის" ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულ პირებს ციხეში შესვლა და ახლობლების მონახულებაც შეეძლოთ. თემის დეტალები „პრაიმ ტაიმშია". არ დაუკლიათ, გაუზრდიათ ასევე დღევანდელ პრესაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ რატომ არ შედგა მსახიობების დაანონსებული აქცია. ისინი კულტურის სამინისტროს დაფინანსების შემცირების გამო უპირისპირდებოდნენ, დღევანდელი „პრაიმ ტაიმი" კი აქვეყნებს დოკუმენტებს, საიდანაც ირკვევა, რომ სამინისტრომ თეატრალებს დაფინანსება წინა წელთან შედარებით 8 მილიონით გაუზარდა. თბილისში ტრანსპორტით მგზავრობა 3 წელი არ გაძვირდება. ამის შესახებ წერს დღევანდელი „რეზონანსი". დედაქალაქის მიკროავტობუსების მგზავრობის ტარიფს განსაზღვრავს მერია. ახალი ხელშეკრულება უკვე გაფორდა და ტარიფი 3 წლის განმავლობაში არც გაძვირდება და არც შემცირდება. 