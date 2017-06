არჩევნების შემდგომი სიურპრიზი – შესაძლოა, თბილისში მგზავრობა გაძვირდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => satransporto-kompania [2] => mikroavtobusebi [3] => fortunas-temebi [4] => transportis-safasuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141983 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => satransporto-kompania [2] => mikroavtobusebi [3] => fortunas-temebi [4] => transportis-safasuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141983 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => satransporto-kompania [2] => mikroavtobusebi [3] => fortunas-temebi [4] => transportis-safasuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => satransporto-kompania [2] => mikroavtobusebi [3] => fortunas-temebi [4] => transportis-safasuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141983) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,11140,60,9226,16845) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141937 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-28 16:12:50 [post_date_gmt] => 2017-06-28 12:12:50 [post_content] => ეროვნული გამოცდები იწყება და, თუკი ვინმეს დააგვიანდება, რამდენიმე წუთიც კი, გამოცდიდან მოიხსნება. ეს ძველი წესია და აქამდეც ასე იყო, მაგრამ წლების განმავლობაში იმდენჯერ შეიქმნა პრობლემა, რომ ამ წესის გადახედვის მოლოდინი ყოველ წელს არის და წელსაც იყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ამაოდ. უშუალოდ გამოცდის დაწყებამდე რეგისტრაციის გავლაა საჭირო. აბიტურიენტები ამის შესახებ ინფორმირებულები არიან და, როგორც წესი, არ აგვიანებენ. თუმცა, არსებობს ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებიც, როდესაც ვერ ახერხებენ დროულად მისვლას და ამის გამო, გამოცდიდან იხსნებიან. მიზეზი შესაძლოა, ძალიან ბევრი იყოს, დაწყებული მოულოდნელად ცუდად გახდომით , რაც საგამოცდო ნერვიულობის დროს მოულოდნელი ნამდვილად არ არის და სამედიცინო ცნობის აღება ვერ ესწრება და დამთავრებული, თუნდაც, სატრანსპორტო პრობლემების გამო. „წელს აბიტურიენტი ვარ, შარშანაც ვიყავი, მაგრამ ერთ გამოცდაზე თარიღი ამერია. არა, კი არ ამერია, რომ ჩავხედე ფურცელს, ზუსტად მახსოვს, რომ 5 რიცხვი ეწერა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ გამოცდა 5-ში მქონდა. დილით რომ მივედი, აღმოჩნდა, რომ გამოცდა წინა დღეს უნდა ჩამებარებინა,“ - ამბობს ლუკა კაპანაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას. ცხადია, მას ამ გამოცდაზე გამოუცხადებლობა დაუფიქსირდა და წელს თავიდან აბარებს მიუხედავად იმისა, რომ შარშან სხვა საგნებში უმაღლესი ქულები მიიღო და არც ეს ქულები შეენახა, რადგან ქულების შენახვის პრინციპი აღარ მოქმედებს. გამოცდაზე დაგვიანების თუ არგამოცხადების შემთხვევები არ არის კატასტროფულად ბევრი, მაგრამ პრობლემა მაინც არის და მისი რაღაც ფორმით გადაჭრა ვერ ხერხდება. ამის არგუმენტი კი ის არის, რომ რაღაც სტანდარტი უნდა არსებობდეს და ცალკეული შემთხვევების გამო, გადახვევა არ უნდა მოხდეს. ცხადია, ეს არგუმენტიც საფუძვლიანია, მაგრამ მეორე მხრივ, არსებობს პრობლემა, რომელიც წლიდან წლამდე ვერ გვარდება. წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყება და 27 ივლისამდე გაგრძელდება. გამოცდები ტრადიციულად ქართული ენითა და ლიტერატურით დაიწყება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე "ფორტუნასთან’’ საუბარისას აცხადებს, რომ პროცედურულად არაფერი იცვლება და საგამოცდო ეტაპი/პროცესი ადრინდელივით წარიმართება. "ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლოვდება და აბიტურიენტებს ძალიან ცხელი დრო ეწყებათ. წელს პროცედურული ან ფორმალური სიახლეები არ იგეგმება, ანუ საგამოცდო პროცესი მთლიანად ისე წარიმართება, როგორც შარშან. რაც შეეხება შინაარსობრივ ცვლილებებს, ამის შესახებ აბიტურიენტებიც ინფორმირებულები არიან, თუმცა მაინც მოგახსენებთ კონკრეტულ მაგალითს: უცხო ენის ტესტის ფორმატში გარკვეული სიახლეა, მაგალითად: მოსმენის ფორმატში ცვლილება განხორციელდა და წინა წლებში თუ 1 მოკლე ტექსტი იყო და თითოეულს 1 შეკითხვა დაესმებოდა, წელს შედარებით 5 მსხვილი ტექსტი იქნება (ანუ მოცულობით დიდი) და თითოეულ ტექსტს 2 შეკითხვა დაესმება. ქულათა რაოდენობა მოსმენისთვის კვლავ 10 ქულა დარჩება, თუმცა შედარებით განსხვავებული ფორმატი იქნება. აქვე გეტყვით, რომ მსგავსი ტიპის ცვლილება ბევრი რაოდენობით არ არის,’’ - აცხადებს ივა მინდაძე. რაც შეეხება აპლიკანტთა რაოდენობას, მინდაძის ინფორმაციით, შარშანდელთან შედარებით წელს რიცხვი გაზრდილი არ არის - 2017 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს 40 000-მდე აბიტურიენტი ჩააბარებს. ამიტომ უცვლელია საგამოცდო ცენტრების რაოდენობაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ წელს ეროვნულ გამოცდებს 20-მდე მსჯავრდებული ჩააბარებს. ისინი გამოცდებს სხვა აბიტურიენტებთან ერთად ჩააბარებენ და მათ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გამოყვანას და ზედამხედველობას სასჯელაღსრულების სამინისტრო გაუწევს. "თბილისში 10 საგამოცდო ცენტრია, ქვეყნის მასშტაბით - 22, საერთო ჯამში. აბიტურიენტთა რაოდენობის მხრივ წლევანდელი მაჩვენებელი შარშანდელს არ აღემატება - მიმდინარე წელს 40 000-მდე აბიტურიენტი გვყავს. რეკორდული მაჩვენებელი 3 წლის წინ დაფიქსირდა, როდესაც, დაახლოებით, 42 000 აპლიკანტი გვყავდა. ასევე გეტყვით, რომ წელს აბიტურიენტთა უმრავლესობამ მე-4 არჩევით საგნად გეოგრაფია აირჩია, რომელსაც მოსდევს ისტორია, მათემატიკა, შემდეგ უკვე, ლიტერატურა, ბიოლოგია და ქიმია. როგორც უკვე ცნობილია, ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყება და 27 ივლისამდე გაგრძელდება. როდის დაიდება აბიტურიენტთა საგამოცდო შედეგები, წინასწარ ზუსტ თარიღზე საუბარი რთულია, თუმცა, სავარაუდოდ, შედეგები აგვისტოს 1-ელ დეკადაში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება საგამოცდო ბარათებს, თვითონ გამოსაცდელებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამობეჭდონ აღნიშნული ბარათები.3 დღეა, რაც ბარათების ამობეჭდვა უკვე შესაძლებელი გახდა,“ - განაცხადა ივა მინდაძემ. განრიგი გამოცდების თანმიმდევრობისა და სესიების მიხედვით კი ასეთია: 3–4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა 6–7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები უცხოური ენები: ინგლისური 10–11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) რუსული ენა 10 ივლისი (პირველი სესია) 11 ივლისი (მეორე სესია) ფრანგული ენა – 10 ივლისი (მეორე სესია) გერმანული ენა – 11 ივლისი (პირველი სესია) 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – გეოგრაფია 13 ივლისი (მეორე სესია) – მათემატიკა 14 ივლისი (მეორე სესია) – ლიტერატურა 17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია 18 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია 19 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია 25 ივლისი (პირველი სესია) – სამოქალაქო განათლება 26 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა 26 ივლისი (პირველი სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 27 ივლისი (პირველი სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი სალომე კვარაცხელია [post_title] => 3 ივლისს ეროვნული გამოცდები იწყება - რა სიახლეა წლევანდელ გამოცდებზე ამ და კიდევ მრავალ კითხვას პოტენციური მშობლებს ნათესავები ხშირად უსვამდნენ. რა არის სუროგაცია პირველი სუროგატი ბავშვი საქართველოში 2004 წელს დაიბადა და ამ გზით საქართველოში უკვე რამდენიმე ასეული ბავშვია დაბადებული. სუროგაციით ძირითადად ის ქალები სარგებლობენ, რომლებსაც ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემის გამო, ნაყოფის 9 თვე ტარება არ შეუძლიათ. ბიოლოგიური დედის კვერცხუჯრედიდან მიღებული ემბრიონი სუროგატი დედის სხეულში გადააქვთ, რომელიც ბუნებრივი ინკუბატორის როლს ასრულებს. რა კავშირია სუროგატ დედასა და ბავშვს შორის? სუროგატ დედასა და ნაყოფს შორის არანაირი გენეტიკური ან ნათესაური კავშირი არ არსებობს. მედიკოსების განმარტებით, ნაყოფი 9 თვის განმავლობაში სუროგატი დედის სისხლიდან მხოლოდ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს იღებს როგორც „ფორტუნასთან“ საუბარში ექიმი ემბრიოლოგი ქეთევან ტუხაშვილის განმარტავს, სუროგატ დედასა და ნაყოფს შორის გენეტიკური კავშირი ვერ იარსებებს. „სუროგატი დედის სხეულში უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი გადადის, რომელსაც მისი ბიოლოგიური მშობლების გენეტიკა მიჰყვება და სუროგატი დედის გენეტიკასთან არანაირი შერევა არ ხდება,“ - აცხადებს ექიმი ემბრიოლოგი. რა უფლება აქვს ბავშვზე სუროგატ დედას ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის 143-ე მუხლით, სუროგატი დედა ბავშვის დედად არ ითვლება. საქართველოს კანონის თანახმად, მას ბავშვის დედად დარეგისტრირების უფლება არ გააჩნია და დაბადების მოწმობაში მშობლებად ბიოლოგიური დედ-მამის მითითება ხდება. სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც სუროგაციის პროცედურა ტარდება, მშობელსა და სუროგატს შორის წინასწარ იდება ხელშეკრულება, რომლის ერთ- ერთი პუნქტი მკაცრად განსაზღვრავს, რომ სუროგატს ბავშვზე არანაირი უფლება არ გააჩნია და დაბადებისთანავე ბიოლოგიურ მშობლებს უნდა გადასცეს. რა პროცედურებია სუროგატის ასაყვანად საჭირო საქართველოში სუროგაცია ნებადართული და ამავდროულად, სოლიდურ თანხებთან დაკავშირებული პროცედურაა. „მას შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ სხვადასხვა პათოლოგიის გამო, ქალს არ შეუძლია დაორსულება ან ნაყოფის ტარება 9 თვის მანძილზე, შეუძლია, უკვე სუროგატის მომსახურებით ისარგებლოს. წყვილს აქვს საშუალება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შეთავაზებული სუროგატით ისარგებლოს და ამ შემთხვევაში მომსახურება ფასიანი იქნება. შეუძლიათ ასევე ახლობლი ან ნათესავი მოიყვანონ და მათ მიერ შერჩეული ადამიანი იყოს სუროგატი დედა,“ - განმარტავს ქეთი ტუხაშვილი. „ფორტუნა“ რამდენიმე კლინიკას დაუკავშირდა, სადაც პაციენტებს სუროგატის მომსახურებას სთავაზობენ. მომსახურება შემდეგნაირად გამოიყურება - სუროგატი დედის მომსახურების ფასი, საშუალოდ, 15 000 დოლარიდან იწყება, ამას ემატება ორსულობის პერიოდში ყოველთვიურად სუროგატის კვებისთვის გამოყოფილი 300 დოლარი, ტყუპების დაბადების შემთხვევაში სუროგატი დედა დამატებით კომპენსაციასაც იღებს. ვის აქვს უფლება ისარგებლოს სუროგაციით საქართველოს კანონის მიხედვით, სუროგაციით სარგებლობა მხოლოდ ცოლ- ქმარს შეუძლია. სუროგაციით ვერ ისარგებლებენ, როგორც ერთნაირი სქესის წყვილები, ასევე მარტოხელა პირები. საქართველოს მოქალაქე სუროგატი დედის მომსახურებით სარგებლობა უცხოელ ცოლ-ქმარსაც შეუძლია. თამუნა გოგუაძე [post_title] => სუროგაცია საქართველოში - რა ღირს სუროგაცია და აქვს თუ არა უფლებები სუროგატ დედას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => surogacia-saqartveloshi-ra-ghirs-surogacia-da-aqvs-tu-ara-uflebebi-surogat-dedas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 17:48:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 13:48:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141323 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-26 17:33:19 [post_date_gmt] => 2017-06-26 13:33:19 [post_content] => ხელისუფლება სარჩევნო კამპანიისთვის ვადას ამცირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საარჩევნო კამპანიისთვის დაწესებული რეგულაციები შედარებით მცირე დროში იმოქმედებს. რეგულაციები კი, როგორც წესი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ეხება. ანუ, ამ ცვლილებით, საჯარო მოხელეები და მთელი ხელისუფლება ისე აწარმოებს საარჩევნო აგიტაციას, ისე დახარჯავს ბიუჯეტის რესურსს, რომ ამას აგიტაციის სახელს არ დაარქმევს. ოპოზიცია კი ვერც ამ რესურსს გამოიყენებს და არასაარჩევნო პერიოდში გაწეული აგიტაციაც კი შემდეგ, შესაძლოა, პრობლემების შემქმნელიც კი აღმოჩნდეს. საქმე ის არის, რომ პარტიები არჩევნების შემდეგ წარადგენენ საარჩევნო აგიტაციისთვის გაწეული ხარჯის ანგარიშს და, თუკი პარტია ჩაწერს მხოლოდ ამ შემცირებულ ვადაში გაწეულ ხარჯს, მაკონტროლებელმა შესაძლოა, მანამდე გაწეული რაიმე აქტივობა აგიტაციად ჩაუთვალოს და სანქციები დააკისროს მაშინ, როდესაც ვადის შემცირება ცალსახად ხელისუფლების ინტერესში შედის. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მმართველ პარტიას ეკრძალება, ადმინისტრაციული რესურსის, მათ შორის, შენობების, ბიუჯეტის გამოყენება, საჯარო მოხელეების სამუშაო საათებში კამპანიაში ჩართვა და ა.შ. ამ პერიოდში, მაგალითად, გზის გაყვანა, ვინმეს ქორწილში მისვლა და ბეჭდის ჩუქება, სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები და თუნდაც რაღაც დაპირებების მიცემა, ითვლება საარჩევნო კამპანიად და მმართველ გუნდს ამის გაკეთება ეკრძალება. ამიტომ, თუკი ამ აკრძალვისთვის პერიოდი შეუმცირდებათ, საბიუჯეტო და ადმინისტრაციულ რესურსს უფრო მეტად გამოიყენებენ პარტიული ინტერესებისთვის. ამის საშუალებას კი „ქართულ ოცნებას“ მათ მიერვე ინიცირებული კანონპროექტი აძლევს, რომელსაც საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მიიღებენ. ცვლილების თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნა არჩევნებამდე მხოლოდ 60 დღით ადრე იქნება შესაძლებელი და 60 დღეზე ადრე ვერ დაინიშნება. აქამდე ეს ვადა 60 დღეზე გვიან არ უნდა მომხდარიყო. არჩევნების ოფიციალურად დანიშვნის დღიდან კი ოფიციალურად იწყება საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად, რეგულაციების ამოქმედება. ამიტომაც აქვს ასეთი მნიშვნელობა ამ ვადის შემცირებას. მმართველი გუნდის არგუმენტები „3-თვიანი საარჩევნო კამპანია მოსახლეობის და ამომრჩეველის შეწუხებაა“ - ასე ხსნის თბილისის მერობის ხელისუფლების სავარაუდო კანდიდატი, კახა კალაძე, მოსალოდნელ ცვლილებებს და დამატებით არგუმენტად ხარჯების დაზოგვასაც ასახელებს. „3 თვის განმავლობაში საარჩევნო კამპანიის წარმოება არის ძალიან რთული და ამავდროულად დამოკიდებულია ფინანსებზე და ბიუჯეტის ხარჯებზე. საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ევროპის ქვეყნებში წინასაარჩევნო დროდ 40-45 დღე ან ერთი თვეა განსაზღვრული, ჩვენს შემთხვევაში კი ოპტიმალური 2 თვე შეიძლება იყოს. კარგი იქნება, თუ ეს საკითხი კანონმდებლობით დარეგულირდება,“ - აცხადებს კალაძე „ფორტუნას“ კითხვის საპასუხოდ. აღსანიშნავია, რომ ასეთივე არგუმენტები აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. „ფორტუნასთან“ საუბრისას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, დავით მათიკაშვილი, ამბობს, რომ ცვლილება სწორედ თანხის დაზოგვისთვის კეთდება. ამასთან, ის იმ საფრთხეებზე, რაც ზემოთ არის ნახსენები, ამბობს, რომ „ასეთი პრობლემები არ შეიქმნება“. თუმცა, ვერ აკონკრეტებს, ამისთვის რა გარანტია არსებობს. ოპოზიციის რეაქცია საკანონმდებლო ცვლილებაზე მერობის საკუთარი კანდიდატი უკვე წარადგინა „ნაციონალურმა მოძრაობამ“. თუმცა, პარტიაში აცხადებენ, რომ კანონში ცვლილების მიხედვით, ზაალ უდუმაშვილს საარჩევნო კამპანიის წარმოება არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებამდე ეკრძალება. „არჩევნების გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი“, -ასე აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ნიკა მელია, ხელისუფლების ინიციატივას და „ქართულ ოცნებას“ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მცდელობაში ადანაშაულებს. „ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ ეს იქნება მისთვის ყველაზე რთული არჩევნები და თბილისში საკუთარი კანდიდატის კომფორტულ გარემოში წარსადგენად ყველა ბერკეტს და რესურსს იყენებს,“ -აცხადებს ნიკა მელია „საარჩევნო კოდექსის“ ახალ ჩანაწერში ვერც პრობლემას ხედავს და ვერც აზრს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე. როგორც კაციტაძემ „ფორტუნას“ განუმარტა, ახალი ჩანაწერი კანონში ჩვეულებრივი ფორმალობაა, რომელიც არაპროდუქტიულ და მკვდარ ნორმად დარჩება. „პოლიტიკური პარტია საკუთარ ამომრჩეველთან ყოველთვის კონტაქტშია და ისე შეუძლია ნებისმიერი შეხვედრის ჩატარება, ვერავინ დაამტკიცებს, რომ ეს წინასაარჩევნო შეხვედრა იყო . ფორმალური ჩანაწერის გამო ყიჟინის ატეხა ზედმეტია,“ - მიაჩნია მამუკა კაციტაძეს. მის ამ მოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებენ საია-ში, თუმცა, როგორც „ფორტუნასთან“ საუბრისას საია-ის იურისტმა, ლელა ტალიურმა, განაცხადა, მათ ხელისუფლებისგან არგუმენტების მოსმენა სჭირდებათ, თუ ეს ცვლილება რა მიზანს ემსახურება. თამუნა გოგუაძე [post_title] => საარჩევნო მაქინაციები - ხელისუფლება საარჩევნოდ პირობებს იუმჯობესებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saarchevno-maqinaciebi-khelisufleba-saarchevnod-pirobebs-iumjobesebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 17:33:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 13:33:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141937 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-28 16:12:50 [post_date_gmt] => 2017-06-28 12:12:50 [post_content] => ეროვნული გამოცდები იწყება და, თუკი ვინმეს დააგვიანდება, რამდენიმე წუთიც კი, გამოცდიდან მოიხსნება. ეს ძველი წესია და აქამდეც ასე იყო, მაგრამ წლების განმავლობაში იმდენჯერ შეიქმნა პრობლემა, რომ ამ წესის გადახედვის მოლოდინი ყოველ წელს არის და წელსაც იყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ამაოდ. უშუალოდ გამოცდის დაწყებამდე რეგისტრაციის გავლაა საჭირო. აბიტურიენტები ამის შესახებ ინფორმირებულები არიან და, როგორც წესი, არ აგვიანებენ. თუმცა, არსებობს ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებიც, როდესაც ვერ ახერხებენ დროულად მისვლას და ამის გამო, გამოცდიდან იხსნებიან. მიზეზი შესაძლოა, ძალიან ბევრი იყოს, დაწყებული მოულოდნელად ცუდად გახდომით , რაც საგამოცდო ნერვიულობის დროს მოულოდნელი ნამდვილად არ არის და სამედიცინო ცნობის აღება ვერ ესწრება და დამთავრებული, თუნდაც, სატრანსპორტო პრობლემების გამო. „წელს აბიტურიენტი ვარ, შარშანაც ვიყავი, მაგრამ ერთ გამოცდაზე თარიღი ამერია. არა, კი არ ამერია, რომ ჩავხედე ფურცელს, ზუსტად მახსოვს, რომ 5 რიცხვი ეწერა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ გამოცდა 5-ში მქონდა. დილით რომ მივედი, აღმოჩნდა, რომ გამოცდა წინა დღეს უნდა ჩამებარებინა,“ - 