არჩევნებში ერთი ხმით კიდევ ერთმა ოპოზიციონერმა გაიმარჯვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mestia [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180737 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mestia [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180737 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4357 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mestia [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mestia [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180737) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4357,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179022 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:27:24 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:27:24 [post_content] => „ძალიან არ მსიამოვნებს, როდესაც მხარდამჭერებზე ან კონკრეტულ მომღერალზე, რომელიმე წარმატებულ ადამიანზე საუბრისას ამბობენ - ის ძალიან კარგი მსახიობია, მაგრამ შევარდნაძეს ან მიშას ემხრობოდა და მოდი, დისტანცია დავიჭიროთო. ეს სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ. მე ვიქნები აბსოლუტურად ღია და გახსნილი თანამშრომლობისთვის მასთან, ვისაც ეს ქალაქი მართლა უყვარს,“ - განაცხადა თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ. "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის თქმითვე, ადამიანებს, რომელთაც აქვთ გარკვეული ხედვები ან პროექტები, რომელიც თბილისს წაადგება, უნდა მიეცეთ საშუალება და ეს პროექტები უნდა იქნას განხილული. კალაძე ყველა დაინტერესებულ პირთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს. „ჩვენ ერთგვარ მოძველებულ წრეზე ვტრიალებდით, საიდანაც უნდა გამოვიდეთ. ამ ქალაქში ვცხოვრობთ ყველა და გვიყვარს თბილისი,“ -განაცხადა კალაძემ. [post_title] => მოძველებულ წრეზე ვტრიალებთ, სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => modzvelebul-wreze-vtrialebt-stereotipebi-unda-davangriot-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 12:27:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 08:27:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179060 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:01:47 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:01:47 [post_content] => საქართველოში გამართული თვითმმართველობის არჩევნები უცხოურ მედიაში მეტ-ნაკლები ინტენსივობით გაშუქდა. ეს საკითხი რამდენიმე უცხოურ გამოცემას ყურადღების გარეშე არ დარჩენია. დასავლური მედია საშუალებიდან არჩევნებს ერთ-ერთი პირველი BBC შეეხო. გამოცემა თბილისის საკრებულოში ბრიტანელი იოსეფ სმიტის კენჭის ყრის შესახებ წერდა და ხაზს უსვამდა, რომ სმიტი პირველი ბრიტანელია, რომელიც ასეთ ცვლილებებში იღებდა მონაწილეობას. ბრიტანელი იოსეფ ალექსანდერ სმიტი 5 წელია, საქართველოში ცხოვრობს. წინასაარჩევნო პერიოდში ის საბურთალოზე საკუთარი ველოსიპედით გადაადგილდებოდა და კარდაკარის პრინციპით თბილისის მოსახლეობას ხვდებოდა. მას შემდეგ, რაც 82 წლის ნანა ყავლაშვილს შეხვდა, ქართველი ქალი სმიტის ქართულის გამო აღფრთოვანებას ვერ მალავდა. „ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ქართულით საუბრობთ, ამ ფაქტმა ძალიან გამაკვირვა,“ – უთხრა ნანა ყავლაშვილმა სმიტს. თავად სმიტი ხაზს უსვამდა, რომ თბილისის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჰაერის დაბინძურებაა, რასაც მოსახლეობაც მასთან საუბრისას განსაკუთრებით გამოყოფდა. ბრიტანელი აღნიშნავს, რომ კარგად იცნობს თბილისის პრობლემებს და, ასევე, თვალყურს ადევნებს პოლიტიკის სიახლეებსაც. იტალიური მედია საქართველოში ჩატარებულ თვითმმართველობის არჩევნებსა და თბილისში „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის, გამარჯვებაზე წერდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, მაგალითად, იტალიური La Repubblica მასალას, სახელწოდებით: „თამაში, რომელშიც კახა კალაძეს დამატებითი დრო არ დასჭირდა“ აქვეყნებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ „მილანის“ ყოფილ ფეხბურთელს არ დასჭირდა მეორე ტური, რათა თბილისის მერი გამხდარიყო და რომ „ქართულ ოცნებას“, სხვა პარტიებთან შედარებით, ძლიერი ადამიანური და ფინანსური რესურსები ჰქონდა. საქართველოში ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ფრანგული მედიაც წერს. კერძოდ, ფრანგული Liberation აღნიშნავს, რომ „მილანის“ ყოფილი ვარსკლავი, კახა კალაძე, თბილისის მერად აირჩიეს. გამოცემა წერს, რომ 2001 წელს კახა კალაძემ პირადი ტრაგედია განიცადა, როდესდაც მისი ძმა გაიტაცეს და შემდეგ მოკლეს. არც ბრიტანული „როიტერსისთვის“ დარჩენია ჩვენი ქვეყნის თვითმმართველობის არჩევნები ყურადღების მიღმა. „როიტერსი“ წერს, რომ იტალიური საფეხბურთო კლუბის, მილანის, ყოფილი ფეხბურთელი საქართველოს დედაქალაქის მერად აირჩა, რამდენადაც ქვეყანაში მმართველმა ძალამ, „ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის საკრებულოში ძირითადი მანდატები მოიპოვა. „როიტერსი“ კალაძის პოლიტიკური კარიერის დასაწყისს იხსენებს. „კახა კალაძე „ქართული ოცნების“ დამაარსებლის, საქართველოში უმდიდრესი პირის, ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი აქტივისტი იყო. 2011 წელს კალაძემ პოლიტიკაში პირველი ნაბიჯები გადადგა. ის იკავებდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს. 21 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით კალაძემ ამომრჩეველთა ხმების 51.13% მიიღო,“ - წერს „როიტერსი“. თათია კაკიაშვილი [post_title] => როგორ შეფასდა საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები დასავლურ მედიაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shefasda-saqartveloshi-tvitmmartvelobis-archevnebi-dasavlur-mediashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 12:22:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 08:22:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179060 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178812 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 15:21:47 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:21:47 [post_content] => ქუთაისის მერობის კანდიდატი გოგი წულაია პოლიტიკური ტაიმაუტის აღებას გეგმავს. "საარჩევნო ბლოკი "დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო"-ს ქუთაისის მერობის კანდიდატმა საოლქო კომისიის წინ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები შეაფასა. "არც ერთ არჩევნებში ასეთი შედეგი არ ყოფილა, მე ვარ „პერსონა ნონ გრატა“ ამ ქალაქში, მერობის კანდიდატის სიით მივიღე 7 პროცენტი, პროპორციულით მხოლოდ - 2%, რაც არის მიზანმიმართული შედეგი, რადგან არ უნდათ ჩემი საკრებულოში შესვლა. ვინც მხვდებოდა ყველა მცნობდა და მხარს მიჭერდა. გამორიცხული იყო გაყალბების გარეშე ასეთი შედეგები მიგვეღო", - განაცხადა გოგი წულაიამ. მისივე თქმით, ჯერ არ იცის მეორე ტურის შემთხვევაში, თავად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რომელ კანდიდატს დაუჭერს მხარს, თუმცა აპირებს, რომ პოლიტიკური ტაიმაუტი აიღოს. ცეესკოს მიერ გამოქვეყნებული ქუთაისის მერობის კანდიდატების წინასწარ შედეგები ასე გამოიყურება გიორგი ჯიღვარია - 48.62% გირგოლ ვაშაძე - 27.16% დავით გოგისვნაიძე - 9.04% გიორგი წულაია - 7.16% გირგოლ ბახტაძე - 3.36% სამსონ გუგავა - 2.04% ზვიად ბაღდავაძე - 1.57% ალუდა გობლიშიძე - 1.05% [post_title] => მერად ვერ ეირჩიენ: წულაია პოლიტიკიდან წასვლას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => merad-ver-eirchien-wulaia-politikidan-wasvlas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179022 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:27:24 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:27:24 [post_content] => „ძალიან არ მსიამოვნებს, როდესაც მხარდამჭერებზე ან კონკრეტულ მომღერალზე, რომელიმე წარმატებულ ადამიანზე საუბრისას ამბობენ - ის ძალიან კარგი მსახიობია, მაგრამ შევარდნაძეს ან მიშას ემხრობოდა და მოდი, დისტანცია დავიჭიროთო. ეს სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ. მე ვიქნები აბსოლუტურად ღია და გახსნილი თანამშრომლობისთვის მასთან, ვისაც ეს ქალაქი მართლა უყვარს,“ - განაცხადა თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ. "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის თქმითვე, ადამიანებს, რომელთაც აქვთ გარკვეული ხედვები ან პროექტები, რომელიც თბილისს წაადგება, უნდა მიეცეთ საშუალება და ეს პროექტები უნდა იქნას განხილული. კალაძე ყველა დაინტერესებულ პირთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს. „ჩვენ ერთგვარ მოძველებულ წრეზე ვტრიალებდით, საიდანაც უნდა გამოვიდეთ. ამ ქალაქში ვცხოვრობთ ყველა და გვიყვარს თბილისი,“ -განაცხადა კალაძემ. [post_title] => მოძველებულ წრეზე ვტრიალებთ, სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => modzvelebul-wreze-vtrialebt-stereotipebi-unda-davangriot-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 12:27:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 08:27:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 52 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d2092fa5973c74b47fb440a8e9861268 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )