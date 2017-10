არჩევნებზე პარტიამ იდეური მხარდამჭერები შეიძინა – გიორგი ვაშაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180689 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180689 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5643 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180689) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5643) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180212 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 14:11:15 [post_date_gmt] => 2017-10-25 10:11:15 [post_content] => სიტყვიერ კონფლიქტს ჰქონდა ადგილი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტზე. ერთმანეთს თბილისის მეორბის ყოფილი კანდიდატი, "ახალი საქართველოს" ლიდერი, გიორგი ვაშაძე და დეპუტატი ლევან კობერიძე დაუპირისპირდნენ. „ბიჭო, მარტივ რაღაცას გიხსნი,“ - მიმართა გიორგი ვაშაძემ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს. „რა ბიჭო, ბიჭო რა შუაშია, გაფილტრეთ, რაა თქვენი საუბარი,“ - უპასუხა ლევან კობერიძემ. დაპირისპირება დეპუტატებს შორის კომიტეტზე განსახილველ საკითხს მოჰყვა. კომიტეტის სხდომაზე 144-ე კონვენციის რატიფიცირების საკითხი განიხილებოდა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/შელაპარაკება-გიორგი-ვაშაძესა-და-ლევან-კიბერიძეს-შორის.mp4"][/video] [post_title] => „სიტყები გაფილტრე!“ - შელაპარაკება გიორგი ვაშაძესა და დეპუტატს შორის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sityebi-gafiltre-shelaparakeba-giorgi-vashadzesa-da-deputats-shoris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 14:11:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 10:11:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180188 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 14:04:17 [post_date_gmt] => 2017-10-25 10:04:17 [post_content] => კახა კალაძის მიერ ოპოზიციონერ კანდიდატებთან შეთავაზებულ თანამშრომლობას და, თავის მხრივ, გიორგი ვაშაძის, ალეკო ელისაშვილის, კახა კუკავას და თენგიზ შერგელაშვილის მიერ გამოთქმულ მზაობას აღნიშნულ შეთავაზებაზე, ექპერტი, გია ხუხაშვილი, „პოლიტიკურ რიტორიკად“ აფასებს. ხუხაშვილს მიაჩნია, რომ მსგავსი ტიპის „ფორმალური“ თანამშრომლობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, არც ეს შემთხვევა იქნება ეფექტიანი. ის ალეკო ელისაშვილის მიერ დაანონსებული ახალი პოლიტიკური პარტიის სამომავლო პროგნოზებზეც საუბრობს.

რამდენად რეალურია კახა კალაძის მიერ ოპოზიციონერი კანდიდატებისთვის თანამშრომლობის შეთავაზება?

როგორ შეაფასებთ ოპოზიციონერი მერობის კანდიდატების თანხმობას შეთავაზებულ თანამშრომლობაზე?

ეს არის მშვიდობის მტრედის მანტიით შემოსვა და გარკვეული პაუზის აღება იმისთვის, რომ კახა კალაძე ქარ-ცეცხლში არ აღმოჩნდეს.

იქნება თუ არა კახა კალაძე ახალი ტიპის მერი, დამოუკიდებელი მოთამაშე?

კახა კალაძეს ორი გზა აქვს: ერთი, რომ ის გაიზარდოს, როგორც ლიდერი და ბოლოს და ბოლოს, პოლიტიკოსად ჩამოყალიბდეს, მეორე - როგორც მის საფეხბურთო კარიერაში იყო, საკუთარ კარში გაიტანოს ორი გოლი.

ბატონო გია, როგორ სამომავლო პროგნოზს გაუკეთებთ ალეკო ელისაშვილის მიერ დაანონსებული პარტიის შექმნას?

ეს მხოლოდ პოლიტიკური რიტორიკაა და არანაირი შინაარსი ამის უკან არ დგას. ასეთი რევერანსები ჩვენ ადრეც გვსმენია, მაგრამ რეალური თანამშრომლობა არ გვინახავს. ეს არის მშვიდობის მტრედის მანტიით შემოსვა და გარკვეული პაუზის აღება იმისთვის, რომ კახა კალაძე ქარ-ცეცხლში არ აღმოჩნდეს და საკუთარი თავის პოზიტიური პოზიციონირება მოახდინოს. მე სკეპტიკურად ვუყურებ, რომ რეალურად რაიმე სახით თანამშრომლობა შედგება.შეთავაზება იყო ცალსახა, პირდაპირ გეტყვით. მე არ მგონია, კალაძე ვინმესთან რეალურად აპირებდეს თანამშრომლობას. თუ ვინმე ამ შეთავაზებაზე სერიოზულად ფიქრობს და რამეს აპირებს, ეს მათი პრობლემაა.ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია ამაზე საუბარი. კახა კალაძე გზაგასაყარზე დგას და, შესაბამისად, ორი გზა აქვს: ერთი, რომ ის გაიზარდოს, როგორც ლიდერი და ბოლოს და ბოლოს, პოლიტიკოსად ჩამოყალიბდეს, მეორე - როგორც მის საფეხბურთო კარიერაში იყო, საკუთარ კარში გაიტანოს ორი გოლი. ყველა ადამიანს აქვს თავისი შანსი. როგორ გამოიყენებს კახა კალაძე თავის შანსს, მე არ ვიცი და ვერაფერს გეტყვით. იქიდან გამომდინარე, თუ ქვეყანასა და დედაქალაქში ყველაფერი კარგად იქნება, ამ სიკეთით ვისარგებლებ. მე, რა თქმა უნდა, მინდა, რომ ის იყოს წარმატებული. ამას რამდენად მოახერხებს, დრო გვაჩვენებს.ეს ძალიან ბუნდოვანი საკითხია. მე არ მგონია, რომ ალეკო ელისაშვილი სისტემური პოლიტიკური მოქმედებებისთვის არის მზად. შესაბამისად, ამ საკითხს ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ.

პოლიტიკური პლატფორმა "ახალი საქართველოს" ინიციატივას, რომელიც ქალისა და მამაკაცის საპენსიო ასაკის გათანაბრებას გულისხმობს, დღეს დეპუტატები განიხილავენ. საკითხზე მსჯელობა ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე იგეგმება. სიახლე სქესის მოუხედავად პენსიის მიღებას მოქალაქეებისთვის 60 წლიდან ითვალისწინებს. „ჩვენ პარალელურად საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს შეტანილი და ვფიქრობთ, რომ ასაკი უნდა. ეს არის დისკრიმინაციული ნორმა, ანტიკონსტიტუციური ნორმაა და ვფიქრობთ, რომ 60 წლიდან უნდა გაიცემოდეს პენსია საქართველოში,"-განაცხადა გიორგი ვაშაძემ.