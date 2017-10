არჩილ თალაკვაძე – პრეზიდენტი ხედავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => archil-talakvadze [3] => sakonstitucio-cvlileba [4] => prezidenttan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171188 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => archil-talakvadze [3] => sakonstitucio-cvlileba [4] => prezidenttan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171188 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => archil-talakvadze [3] => sakonstitucio-cvlileba [4] => prezidenttan-shekhvedra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => archil-talakvadze [3] => sakonstitucio-cvlileba [4] => prezidenttan-shekhvedra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171188) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3521,52,19887,811,9401) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 18:34:48 [post_date_gmt] => 2017-10-04 14:34:48 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, დღევანდელ შეხვედრაზე პრეზიდენტს მისი საბოლოო გადაწყვეტილება არ გაუხმოვანებია. " თუმცა, ყველანი ვთანხმდებით, ჩვენც, პრეზიდენტიც და ვიცით რომ ამაზე თანხმობას აცხადებს ოპოზიციაც, რომ ესაა ის ორი საკითხი, რომელზე სადაო არ არსებობს, ამას ეთანხმება ვენეციის კომოსიაც, ანუ ამასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი. ახლა ჯერი პრზიდენტზეა. საკითხი ასე დგას -გადაწყვეტს თუ არა რომ ეს ორი საკითხი, რომელზეც კონსენსუსი არსებობს, ასახოს თავის შენიშვნებში"- განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ეს ორი საკითხი არ აისახა, საპარლამენტო უმრავლესობა ვეტოს დაძლევაზე იფიქრებს [post_title] => ორ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობს - მამუკა მდინარაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => or-sakitkhtan-dakavshirebit-konsensusi-arsebobs-mamuka-mdinaradze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 18:34:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 14:34:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171183 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 18:12:06 [post_date_gmt] => 2017-10-04 14:12:06 [post_content] => ძალიან საინტერესო და კონსტრუქციული შეხვედრა "- ასე შეაფასა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშიშვილმა მმართველ გუნდთან პრეზიდენტის შეხვედრა. მისი თქმით შეხვედრაზე იმ ორ საკითხზე იმსჯელეს, რომელზეც მმართველი გუნდის წარმომადგენლები წინა დღეებში საუბრობდნენ. " საქათველოს პრეზიდენტი აგრძელებს კონსულტაციებს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან მათ შორის მმართველ გუნდთან. პრეზიდენტისთვის მნიშვნელოვანია ფართო კონსენსუსის მიღწევა, შესაბამისად პრეზიდენტის მხრიდან არ დააკლდება მცდელობა, რომ პოზიციები უფრო მეტად იყოს დაახლოებული " - განაცხადა გიროგი აბაშიშვილმა. [post_title] => მმართველ გუნდთან საინტერესო და კონსტრუქციული შეხვედრა შედგა - გიორგი აბაშიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mmartvel-gundtan-saintereso-da-konstruqciuli-shekhvedra-shedga-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 18:12:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 14:12:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 171085 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 16:12:43 [post_date_gmt] => 2017-10-04 12:12:43 [post_content] => „რატომ გგონიათ, რომ პირობით ვართ მოსული?" - ასე უპასუხა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ, ჟურნალისტის შეკითხვას, თუ რა პირობით მოვიდნენ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. თალაკვაძის თქმით, წინასწარ მხოლოდ იმის თქმა შეუძლია, რომ ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მოსაზრებებს გაცვლიან. „შეხვედრა შეეხება ვენეციის კომისიასთან მიღწეული ორი საკითხის ინპლემენტაციას ახალ კონსტიტუციაში,“ - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. მისივე თქმით, უფრო დეტალურ კომეტარს შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს. [post_title] => რატომ გგონიათ, რომ პირობით ვართ მოსული? - არჩილ თალაკვაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ggoniat-rom-pirobit-vart-mosuli-archil-talakvadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 16:16:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 12:16:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 18:34:48 [post_date_gmt] => 2017-10-04 14:34:48 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, დღევანდელ შეხვედრაზე პრეზიდენტს მისი საბოლოო გადაწყვეტილება არ გაუხმოვანებია. " თუმცა, ყველანი ვთანხმდებით, ჩვენც, პრეზიდენტიც და ვიცით რომ ამაზე თანხმობას აცხადებს ოპოზიციაც, რომ ესაა ის ორი საკითხი, რომელზე სადაო არ არსებობს, ამას ეთანხმება ვენეციის კომოსიაც, ანუ ამასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი. ახლა ჯერი პრზიდენტზეა. საკითხი ასე დგას -გადაწყვეტს თუ არა რომ ეს ორი საკითხი, რომელზეც კონსენსუსი არსებობს, ასახოს თავის შენიშვნებში"- განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ეს ორი საკითხი არ აისახა, საპარლამენტო უმრავლესობა ვეტოს დაძლევაზე იფიქრებს [post_title] => ორ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობს - მამუკა მდინარაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => or-sakitkhtan-dakavshirebit-konsensusi-arsebobs-mamuka-mdinaradze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 18:34:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 14:34:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 481 [max_num_pages] => 161 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 54250978046774863c153e2b8d4864c8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )