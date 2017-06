არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, არსებული საარჩევნო სისტემა აუცილებლად შეიცვლება და ის უფრო დემოკრატიული გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138736 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138736 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3521 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138736) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3521) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129731 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 17:07:39 [post_date_gmt] => 2017-05-10 13:07:39 [post_content] => ეროვნული უშიშროების საბჭოს სავარაუდო გაუქმების გადაწყვეტილებას „გაუგებარს“ უწოდებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. უშიშროების საბჭოს თავდაცვის საბჭოთი ჩანაცვლებას, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და უსაფრთხოების საკითხები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტმა დიპლომატიურ კორპუსთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. პრეზიდენტი უკმაყოფილოა გიორგი მარგველაშვილის შეფასებით, არასწორია გაუქმდეს კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც სამხედრო განვითარებისა და თავდაცვისუნარიანობის კუთხით ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას უზრუნველყოფს. „უშიშროების საბჭოს დიდი ხნის ისტორია გააჩნია, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში განსჯის საგანი გახდა. სამწუხაროდ, ბოლო პროექტში ის ორგანო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერება, გამქრალია კონსტიტუციიდან და ჩანაცვლებულია თავდაცვის საბჭოთი, რომელიც მხოლოდ ომიანობის დროს ფუნქციონირებს”, - აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, ’’ქვეყანა არ უნდა იყოს ორიენტირებული ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მოწონება-არ მოწონების საკითხზე’’. „ქართული ოცნების“ პასუხი პრეზიდენტს პრეზიდენტის პოზიციას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვისას, თავდაცვის საბჭოს ფუნქციასა და მასში პრეზიდენტის ჩართულობაზე ისაუბრა. თალაკვაძის განმარტებით, ’’მოქმედი კონსტიტუციით ბუნდოვნად არის მოწესრიგებული თავდაცისა და უსაფრთხოების საკითხები. ბუნდოვნად არის მოცემული თუ რა ხდება საგანგებო და საომარი ვითარების დროს. კონსტიტუციის ახალ პროექტში კი განსაზღვრულია კომპეტენციები, მათ შორის, პრეზიდენტის - აღნიშნა თალაკვაძემ. მისივე თქმით, კონსტიტუციის პროექტის მიხედვით, თავდაცვის საბჭო მხოლოდ საომარი მოქმედებების დროს ფუნქციონირებს, პასუხისმგებელია კოორდინაციაზე და მას პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. „მხედრიონის“ საფრთხე თუ „პოლიტიკური სპეკულაცია“ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს აკრიტიკებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელიც, რომელიც დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ხიდაშელის თქმით, კონსტიტუციის მოცემული მოდელი, სახელმწიფოს ცუდი მმართველის პირობებში, ახალი მხედრიონის წარმოქმნის საფრთხეს ქმნის. ხიდაშელი ნეგატიურად აფასებს იმ ფაქტს, რომ კონსტიტუციის პროექტში მხოლოდ სამხედრო შეიარაღებული ძალების განმარტება სჩანს და სხვა ძალებთან დაკავშირებით განმარტებები საერთოდ არ არის. „პოლიტიკურ სპეკულაციად“ შეაფასა თინა ხიდაშელის ეს განცხადება არჩილ თალაკვაძემ და აღნიშნა, რომ „მხედრიონის“ ხსენება, პირველ რიგში, აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. „პოლიტიკური თამაშები“ საკონსტიტუცი ცვლილებებისა და უსაფრთხოების შესახებ კონფერენცია პრეზიდენტმა შეაჯამა. გიორგი მარგველაშვილმა პოლიტიკოსებს, პოლიტიკური თამაშების გვერდზე გადადებისკენ მოუწოდა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებას გაუსვა ხაზი. ”მინისტრი მოვა თუ არ მოვა, პრემიერი დაესწრება თუ არ დაესწრება - ამ რეჟიმში გადავიდა წლების განმავლობაში საომარ მდგომარეობაში არსებული ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა. მოვუწოდებ ყველას, გვერდზე გადავდოთ ჩვენი პოლიტიკური თამაშები, პიროვნული ურთიერთობები. ეს სფერო დავტოვოთ მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესების კუთხით ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად”, - განაცხადა პრეზიდენტმა. [fbvideo link="https://www.facebook.com/PresidentMargvelashvili/videos/752686218232987/" width="500" height="400" onlyvideo="1"] სალომე კვარაცხელია რა ბედი ელით ავტომობილებს, რომლებიც ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გაივლიან, აუნაზღაურდებათ თუ არა მძღოლებს ავტომობილის საფასური? „ფორტუნა“ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ არჩილ თალაკვაძესთან დაკავშირებას ეცადა, თუმცა უმრავლესობის წევრმა ზარებს არ უპასუხა. 10 წელია მანქანა მყავს და ჯერ პროფილაქტიკაში მისვლა არ დამჭირვებია - რას ამბობენ მძღოლები ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებას ოპტიმიზმით არ უყურებს მძღოლების ნაწილი. მათი თქმით, აუცილებელია ავტომობილების შემოწმება, თუმცა ტექნიკური დათვალიერება უფასო უნდა იყოს, რომ მთელი ეს ცვლილება „კორუფციის ბუდედ“ არ გადაიქცეს. დათო, 30 წლის: „ზოგადად პოზიცია „10 წელია მანქანა მყავს და ჯერ არ დამჭირვებია პროფილაქტიკაში მისვლა“ არასწორია. ნორმალურმა ადამიანმა მანამდე უნდა მიხედოს ავტომობილს, სანამ შავ გამონაბოლქვს გამოუშვებს, რადგანაც ეს ყველაფერი პირდაპირ არის დაკავშირებული გარემოს დაბინძურებასთან და ადამიანის ჯანმრთელობასთან. თუმცა ყველაფერს ორი მხარე აქვს თუ ტექდათვალირება ისევ კორუფციის და ფულის საჭრელი საშუალება იქნება მაშინ აზრი არ აქვს ამ ყველაფერს.“ ლაშა, 41 წლის: „ტექნიკური დათვალიერება ზოგადად ნამდვილად კარგი და მისასალმებელია, თუმცა ქართული რეალობიდან გამომდინარე კარგად უნდა დაფიქრდნენ რეალურად რა შედეგს გამოიღებს. იმის ალბათობა, რომ საქმე ლაპარაკად და უბრალოდ ქაღალდზე დარჩეს, დიდია. პირადად მე, დიდი ოპტიმიზმით არ ვუყურებ ამ საკითხს. იმდენად ცუდი ავტომობილებია, ამ პრობლემას ვიღაც ხელოსნის თვალის შევლება და ამაში ფულის გადახდა, ვერ უშველის. ისე, თუ მართლა უსაფრთხო ტრანსპორტი სურს სახელმწიფოს, მაშინ ტექდათვალიერება უფასო უნდა იყოს და სახელმწიფომ მძღოლებს მიუთითოს რა აღმოფხვრას. გვანცა ბზიავა [post_title] => გააძვირებს თუ არა საწვავს ტექნიკური დათვალიერება: უხარისხო საწვავის ხარჯი მძღოლს დააწვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaadzvirebs-tu-ara-sawvavs-avtomobilebis-teqnikuri-datvaliereba-ukhariskho-sawvavis-kharji-mdzghols-daawveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 11:58:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 07:58:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128453 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126555 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 11:44:04 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:44:04 [post_content] => უკონტაქტო პატრული, რომელიც „საგზაო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, ქუჩებში პირველი ივლისიდან გამოჩნდება, სამოქალაქო ავტომობილებით იმოძრავებს, ინფორმაციას „ინტერპრესნიუსი“ ავრცელებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, არჩილ თალაკვაძის თქმით, ავტომანქანები შესაძლოა სხვადასხვა ტიპის და შეფერილობის იყოს, მათ შორის მოსალოდნელია, რომ ქუჩებში ზოგიერთი ტაქსის ნიშნით, ზოგიერთი კი მიკროავტობუსის სახით გამოჩნდეს. „უკონტაქტო პატრულირება ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ევროპულ ქვეყნებსა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს და მას ყველგან აქვს დადებითი პრევენციული ეფექტი. რაც შეეხება მის შეფერილობას, კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ეს იქნება ჩვეულებრივი, სამოქალაქო მანქანები, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს დისკრეცია და თავისუფლება, რომ ამ შემთხვევაში, თვითონ შეარჩიოს სამოქალაქო მანქანების ტიპი, შეფერილობა - იქნება მინიავტობუსი, პიკაპი, თუ რა ტიპის მანქანა. შეიძლება ტაქსის ნიშნითაც იმოძრაოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის მაგალითები, სადაც უკონტაქტო პატრულის მანქანებს ტაქსის შეფერილობა აქვს. მეტსაც გეტყვით, პრაქტიკაში ისეთი მანქანებიც არის, რომელთა უკანა ნახევარი ტაქსის ფერებშია შეფერილი, წინა ნახევარი კი პოლიციის ფერებში და როცა თქვენ დარღვევით გაუსწრებთ ამ მანქანას და გგონიათ ტაქსი, აღმოჩნდება, რომ ის არის სინამდვილეში საპატრულო პოლიცია“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. „საგზაო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა რამდენიმე კვირის წინ დაამტკიცა და ის ძალაში 1-ელი ივლისიდან შევა. უკონტაქტო პატრული ერთ-ერთია, რომელიც პრაქტიკაში ახალი ცვლილებებით ინერგება. კიდევ ერთი რეგულაციით, მართვის მოწმობის 100-ქულიანი სისტემა შემოდის. [post_title] => როგორი მანქანებით იმოძრავებს უკონტაქტო პატრული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-manqanebit-imodzravebs-ukontaqto-patruli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 11:44:04 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 07:44:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126555 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129731 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 17:07:39 [post_date_gmt] => 2017-05-10 13:07:39 [post_content] => ეროვნული უშიშროების საბჭოს სავარაუდო გაუქმების გადაწყვეტილებას „გაუგებარს“ უწოდებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. უშიშროების საბჭოს თავდაცვის საბჭოთი ჩანაცვლებას, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და უსაფრთხოების საკითხები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტმა დიპლომატიურ კორპუსთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. პრეზიდენტი უკმაყოფილოა გიორგი მარგველაშვილის შეფასებით, არასწორია გაუქმდეს კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც სამხედრო განვითარებისა და თავდაცვისუნარიანობის კუთხით ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას უზრუნველყოფს. „უშიშროების საბჭოს დიდი ხნის ისტორია გააჩნია, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში განსჯის საგანი გახდა. სამწუხაროდ, ბოლო პროექტში ის ორგანო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერება, გამქრალია კონსტიტუციიდან და ჩანაცვლებულია თავდაცვის საბჭოთი, რომელიც მხოლოდ ომიანობის დროს ფუნქციონირებს”, - აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, ’’ქვეყანა არ უნდა იყოს ორიენტირებული ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მოწონება-არ მოწონების საკითხზე’’. „ქართული ოცნების“ პასუხი პრეზიდენტს პრეზიდენტის პოზიციას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვისას, თავდაცვის საბჭოს ფუნქციასა და მასში პრეზიდენტის ჩართულობაზე ისაუბრა. თალაკვაძის განმარტებით, ’’მოქმედი კონსტიტუციით ბუნდოვნად არის მოწესრიგებული თავდაცისა და უსაფრთხოების საკითხები. ბუნდოვნად არის მოცემული თუ რა ხდება საგანგებო და საომარი ვითარების დროს. კონსტიტუციის ახალ პროექტში კი განსაზღვრულია კომპეტენციები, მათ შორის, პრეზიდენტის - აღნიშნა თალაკვაძემ. მისივე თქმით, კონსტიტუციის პროექტის მიხედვით, თავდაცვის საბჭო მხოლოდ საომარი მოქმედებების დროს ფუნქციონირებს, პასუხისმგებელია კოორდინაციაზე და მას პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. „მხედრიონის“ საფრთხე თუ „პოლიტიკური სპეკულაცია“ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს აკრიტიკებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელიც, რომელიც დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ხიდაშელის თქმით, კონსტიტუციის მოცემული მოდელი, სახელმწიფოს ცუდი მმართველის პირობებში, ახალი მხედრიონის წარმოქმნის საფრთხეს ქმნის. ხიდაშელი ნეგატიურად აფასებს იმ ფაქტს, რომ კონსტიტუციის პროექტში მხოლოდ სამხედრო შეიარაღებული ძალების განმარტება სჩანს და სხვა ძალებთან დაკავშირებით განმარტებები საერთოდ არ არის. „პოლიტიკურ სპეკულაციად“ შეაფასა თინა ხიდაშელის ეს განცხადება არჩილ თალაკვაძემ და აღნიშნა, რომ „მხედრიონის“ ხსენება, პირველ რიგში, აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. „პოლიტიკური თამაშები“ საკონსტიტუცი ცვლილებებისა და უსაფრთხოების შესახებ კონფერენცია პრეზიდენტმა შეაჯამა. გიორგი მარგველაშვილმა პოლიტიკოსებს, პოლიტიკური თამაშების გვერდზე გადადებისკენ მოუწოდა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებას გაუსვა ხაზი. ”მინისტრი მოვა თუ არ მოვა, პრემიერი დაესწრება თუ არ დაესწრება - ამ რეჟიმში გადავიდა წლების განმავლობაში საომარ მდგომარეობაში არსებული ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა. მოვუწოდებ ყველას, გვერდზე გადავდოთ ჩვენი პოლიტიკური თამაშები, პიროვნული ურთიერთობები. ეს სფერო დავტოვოთ მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესების კუთხით ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად”, - განაცხადა პრეზიდენტმა. 