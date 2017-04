არგენტინაში მატჩის დროს გულშემატკივარი მოკლეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fanebi [1] => argentina [2] => gulshematkivrebi [3] => stadioni [4] => belgrano [5] => taleresi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123243 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fanebi [1] => argentina [2] => gulshematkivrebi [3] => stadioni [4] => belgrano [5] => taleresi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123243 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 355 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fanebi [1] => argentina [2] => gulshematkivrebi [3] => stadioni [4] => belgrano [5] => taleresi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fanebi [1] => argentina [2] => gulshematkivrebi [3] => stadioni [4] => belgrano [5] => taleresi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123243) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (625,14876,355,737,1280,14877) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123016 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 10:00:49 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:00:49 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შესაძლოა ტერორისტული აქტების საშიშროების გამო დახურულ არენაზე გაიმართოს. უეფა შიშობს, რომ ტერორისტები დრონებს გამოიყენებენ. უეფამ უელსის ხელისუფლებასთან საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართა. ჩინოსნებს შესაძლო თავდამსხმების ეშინიათ, რომ ტერორისტებმა უპილოტო საფრენი აპარატები (დრონი) არ გამოიყენონ კარდიფის ფინალზე. მოგეხსენებათ, გადამწყვეტი მატჩი კარდიფის „მილენიუმზე“ 3 ივნისს ჩატარდება. არენა, რომელიც 74 500 მაყურებელს იტევს, აღჭურვილია მოძრავი სახურავით. უეფამ უელსელებს მიმართა, რომ მატჩის დროს არენა სრულად გადახურონ. ამასთან, დორტმუნდული ინციდენტის გამო, უეფა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს და კარდიფში არანაკლებ 15 ათასი პოლიციელი იმორიგევებს. "აიაქსმა" დევი კლასენის დუბლით "შალკე" დაამარცხა. "ანდერლეხტსა" და "მანჩესტერ იუნაიტედს" შორის მატჩი ფრედ დასრულდა. ჰენრიხ მხითარიანის გოლის შემდეგ მასპინძლებმა ლეანდერ დენდორკერის გოლით გაათანბრეს. ირანისა და ჩინეთის მატჩი 100 ათასმა ადამიანმა ნახა, მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონი 78 ათასს მაყურებელს იტევს. აზიის ზონაში მუნდიალის შესარჩევი შეხვედრა მასპინძელთა გამარჯვებით 1:0 დასრულდა. მატჩი თეირანში „აზადი სტედიუმზე" ჩატარდა, სადაც დაფიქსირდა კიდეც გულშემატკივართა ბუმი. ხალხი მთელი თამაში ფეხზე იდგა, ზოგიერთებს წინაღობებსა და მაშუქებზე დგომა მოუხდათ. ამ მოგებით ირანი ჯგუფში პირველ ადგილზე დამკვიდრდა. 