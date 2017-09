არის მკვეთრი დარღვევები, რომლებიც აუცილებლად აისახება დასკვნაში – ომბუდსმენი ე.წ. ციანიდის საქმეზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158945 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158945 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3675 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158945) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167,13559,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158936 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-01 11:26:37 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:26:37 [post_content] => მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე ბრალდების მხარე სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. „დასრულდა მტკიცებულებების გამოკვლევა და წინა სასამართლო სხდომაზე ბრალდების მხარემ წარმოთქვა თავისი დასკვნითი სიტყვა. ჩვენ დავკითხეთ 100-ზე მეტი მოწმე და გამოვიკვლიეთ 10 ტომი წერილობითი მტკიცებულება. ასევე, აუდიო და ვიდეოჩანაწერები, კომპიუტერის ექსპერტიზით აღდგენილი ფაილები, რომლებიც ადასტურებენ გიორგი მამალაძის ბრალეულობას. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გონივრული მოლოდინი და ვართ დარწმუნებული, რომ გიორგი მამალაძის მიმართ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი“, - განაცხადა პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ. მისივე თქმით, პროცესზე დაცვის მხარემ მხოლოდ ერთი მოწმე წარადგინა. ირაკლი ფირცხალავას არანაირ ფაქტობრივ გარემოებაზე არ უსაუბრია, შესაბამისად, პროკურორისთვის გაუგებარია, რაზე უნდა ისაუბროს დღეს დაცვის მხარემ და ბრალდებულმა საკუთარ დასკვნით სიტყვაში. დარწმუნებული ვართ, მამალაძის მიმართ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი - პროკურორი

„გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება კატასტროფა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დიდი ხანი არ იარსებებს დამოუკიდებელი სასამართლო," - ამის შესახებ მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა, მიხეილ რამიშვილმა, საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, მამა გიორგი მამალაძეს არანაირი შემხებლობა მკვლელობასთან დაკავშირებით არ აქვს, შესაბამისად, მას აქვს მოლოდინი, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს მოსამართლე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. ბრალდებნის მხარე კი სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება კატასტროფა - მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატი

„მამა გიორგი ყველაფრისთვის მზად არის," - ამის შესახებ ბრალდებულის, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ძმამ, თორნიკე მამალაძემ, განაცხადა. მამალაძეს ჯერჯერობით უჭირს პროგნოზირება, თუ როგორი იქნება დეკანოზის განაჩენი, თუმცა აცხადებს, რომ "თუ ამ ქვეყანაში სამართალი არსებობს, დეკანოზი უნდა გამართლდეს". "თუ საქართველოში სამართლიანობა არსებობს, აუცილებლად უნდა გამართლდეს. ასეთ სიტუაციაში ჩვენი ოჯახი პირველად აღმოჩნდა და დავინახავთ სამართლიანობა არსებობს თუ არა. რაც შეეხება მამაოს, ის ყველაფრისთვის მზად არის. ღმერთის იმედი გვაქვს და, ვფიქრობთ, რომ მამაო გამართლდება", - განაცხადა თორნიკე მამალაძემ. დეკანოზის ოჯახი მისი განაჩენის გამოცხადების დროს სასამართლო პროცესს დაესწრება. ე.წ. ციანიდის საქმეზე ხვალ დასკვნითი სხდომა გაიმართება. 1-ელი სექტემბრის სხდომაზე თავად ბრალდებული, დეკანოზი გიორგი მამალაძეც საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. მამა გიორგი ყველაფრისთვის მზად არის - დეკანოზ გიორგი მამალაძის ძმა 