არის თუ არა ლისზე არსებული ტკიპები ბორელიოზის გადამტანი? – პასუხი დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან

ამბობს პაატა იმნაძე. რა მექანიზმით მოხდება მშობლების დავალდებულება, აცრან ბავშვები, ეს საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია. იმნაძის ინფორმაციით, ამისთვის საფრანგეთში საჯარიმო სანქციები მოქმედებს, ხოლო ამერიკაში აუცრელი ბავშვებს სკოლები არ მიიღებენ . მსოფლიოში ყოველწლიურად ინფექციური დაავადებებისაგან 14 მილიონი ადამიანი იღუპება. მათგან ნახევარზე მეტი 5 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვია. ზოგიერთი ინფექციური დაავადება, მაგალითად, პოლიომელიტი საქართველოში აღარ გვხვდება, თუმცა დაავადების სხვა ქვეყნიდან შემოტანის საფრთხე მაინც არსებობს, თითქმის აღარ გვხვდება ქვეყანაში დიფტერიაც , მაგრამ არასწორი და არამასობრივი იმუნიზაციის გამო, 1995 წელს დიფტერიის “აფეთქება" და დაავადებულთა რიცხვის მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. ინფექციებისგან თავის დასაცავად ყველაზე ეფექტურ ღონისძიებად ვაქცინაცია ითვლება. პედიატრების რეკომენდაციის მიუხედავად, მშობლების ნაწილი, სხვადასხვა მოსაზრების გამო, თავს არიდებს ბავშვების ვაქცინაციას. აცრებს შვილს გეგმიური კალენდრის მიხედვით უკეთებს ინგა მაისურაძე. თუმცა, 4 წლის ლუკას დედა სავალდებულო ვაქცინაციის წინააღმდეგია. მშობელი მთავარ არგუმენტად პედიატრების კვალიფიკაციას და აცრების ხარისხს ასახელებს. „ჩემს ირგვლივ, მინიმუმ, სამი ბავშვი ვიცი, რომლებმაც ვაქცინაციის შემდეგ განვითარება შეაფერხეს. არიან ბავშვები, რომლებშიც ჯანმრთელობის პრობლემები ფარულად მიმდინარეობს და აცრის შემდეგ პროცესი შეუქცევადი ხდება. საქართველო არ არის საფრანგეთი, სადაც სამედიცინო პერსონალს ამ რისკების სწორად შეფასება და აცრების გადავადება შეუძლიათ,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ მშობელი. აცრების მნიშვნელობაზე საუბრობენ პედიატრებიც . მათი ნაწილი მომხრეა, აცრები სავალდებულო გახდეს. ციციშვილის სახელობის კლინიკის დირექტორი, პედიატრი დავით რეხვიაშვილი იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რაც აცრებზე უარის თქმამ შეიძლება, გამოიწვიოს. „როდესაც საქმე ინფექციების მართვას ეხება, საკითხი მშობლის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და გადაწყვეტილება პედიატრმა უნდა მიიღოს. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ საუბარია მისი შვილის, სხვა ბავშვების და მთლიანად საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. არის ქვეყნები, სადაც საზღვრის გადაკვეთა ქვეყანაში ინფექციების შეტანის თავიდან ასარიდებლად, სავალდებულო აცრების ცნობის გარეშე, აკრძალულია. კარგი იქნება, თუ საქართველოშიც ამოქმედდება რაიმე სახის მექანიზმი. მაგალითად, სახელმწიფო ბაღებსა და სკოლებში მისაღებად აცრების ჩატარების ცნობის წარდგენა იქნება საჭირო,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ რეხვიაშვილი. რაც შეეხება გვერდით მოვლენებს, პედიატრების რეკომენდაციით, ბავშვს ორი თვის ასაკში, სანამ სამკომპონენტიან აცრას დაიწყებს, უნდა გაუკეთდეს სისხლის საერთო ანალიზი და გაესინჯოს პედიატრს. სასურველია, ბავშვი შეამოწმოს ნევროლოგმაც . სავალდებულო ვაქცინაციის იდეას არ ემხრობა დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთის სამედიცინო ასოციაციის (BMA) მიერ გამოქვეყნებული უახლესი დასკვნის მიხედვით, ვაქცინაცია უსაფრთხო და ყველაზე ეფექტური გზაა ბავშვების ინფექციური დაავადებებისგან დასაცავად თუმცა, მშობლების უნდა მიეცეთ არჩევანის საშუალება. „ ექიმი-პაციენტის ურთიერთობა ეფუძნება ნდობას, არჩევანს და ღიაობას და ვფიქრობთ, სავალდებულო ვაქცინაციის დანერგვა ამ კუთხით საზიანო იქნება," - განმარტებულია BMA-ს დასკვნაში. მომავალი წლიდან ვაქცინაცია სავალდებულო ხდება საფრანგეთში. მშობლები ვალდებულები იქნებიან, ბავშვებს გეგმიური აცრები ჩაუტარონ. ვაქცინები სამ დაავადებაზე - დიფტერია, ტეტანუსი და პოლიომიელიტი, საფრანგეთში უკვე სავალდებულოა. სხვა ვაქცინები კი, მათ შორის ჰეპატიტისა და ყივანახველას საწინააღმდეგოდ რეკომენდებულია. ქვეყნის პრემიერის განცხადებით, მომდევნო წლიდან სავალდებულო 11 სახის ვაქცინაცია გახდება. საქართველოში აცრების ეროვნული კალენდარი 12 ვაქცინას მოიცავს. ბავშვები შემდეგ ინფექციებზე იცრებიან : დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, წითელა, წითურა, ყბაყურა, პოლიომიელიტი, როტავირუსული ინფექცია და ა.შ. ამ დაავადებებს ძალიან მწვავე გართულებების გამოწვევა შეუძლიათ. თამუნა გოგუაძე ​ [post_title] => საქართველოში აცრები შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს ამის შესახებ "ფორტუნას" დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განუცხადა. მისი თქმით, პანიკის ან შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს. „ძალიან გთხოვთ, აჟიოტაჟს ნუ შექმნით. არავითარი სავალალო შედეგი ნაკბენს არ მოჰყვება, ზაფხულია და ტკიპები ამ დროს ჩნდებიან, მათ შორის, წყალსატევებთან ახლოს. ეს ტკიპები არ არიან მნიშვნელოვანი დაავადებების გადამტანი და პანიკა ამასთან დაკავშირებით არ არის საჭირო,“ - განაცხადა გამყრელიძემ. "ფეისბუქზე" ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ლისის ტბაზე ტკიპის კბენის შედეგად ახალგაზრდა ქალს რთულად სამართავი ინფექცია დაემართა. თავის მხრივ კი ლისის ტბის ადმინისტრაციამ რამდენიმე დღის წინ ტერიტორია შეწამლა, თუმცა, ინფორმაციაში არ აღნიშნავენ, რომ სპეციალური ხსნარით ტერიტორია სწორედ ტკიპების გამო შეწამლეს. [post_title] => "პანიკა არ არის საჭირო!" – რას ამბობენ ჯანდაცვის სამინისტროში ლისის ტბასთან გავრცელებულ ტკიპებზე "თუ ვინმე ლისის ტბაზე ხშირად ადიხართ რომ იცოდეთ: "ჩემს მეგობრებს ლისის ტბაზე უკბინა ტკიპამ, რის შემდეგაც დაემართათ რთული ინფექცია ბორელიოზი. როგორც ვიცით ამ მოკლე დროში ძალიან ბევრს დაემართა იგივე ლისის ტბაზე. 🙂 ნასკნელმა გადაგვამისამართა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოსთან, National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) რომელმაც საბოლოოდ გვითხრა, რომ ისინი მხოლოდ საიტის მეშვეობით ავრცელებენ ინფორმაციას, როგორ ვებრძოლოთ ტკიპას.დაავადების გამოსავლენად სარწმუნო ანალიზები საქართველოში არ კეთდება, საჭიროებს სისხლის საზღვარგარეთ გაგზავნას! ინფორმაციის გასავრცელებლად და შეწამვლითი სამუშაოებისთვის დავუკავშირდით თბილისის მერია / Tbilisi City Hall -ს, გადაგვამისამართა გარემოს დაცვის სამინისტრო-სთან, რომელმაც გვითხრა დავკავშირებოდით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / Ministry of Agriculture of Georgiaს, ამ უკა პ.ს. რეალურად ლისის ტბაზე არის ეპიდემია რაც არცერთ უწყებას არ აინტერესებს!!!!!!! გთხოვთ გაავრელოთ ინფორმაცია იქნებ ჩვენ დავეხმაროთ ერთმანეთს", - წერს სოციალურ ქსელში მაგდა თეთრაძე. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება ჯანდაცვის სამინისტროში სცადა, საიდანაც NCDC-ში გადაგვამისამართეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, კონკრეტული პასუხი, ჯერჯერობით არ მიგვიღია. 6 ივლისს ლისის ტბის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეწამვლითი სამუშაოები ჩატარდა. [post_title] => "ლისის ტბაზე არის ეპიდემია, რაც არცერთ უწყებას არ აინტერესებს!" საქართველოში ბავშვების ვაქცინაცია შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს. როგორც „ფორტუნას" დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ, პაატა იმნაძემ, განაცხადა, საკითხზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და ჯანდაცვის სამინისტრო პარლამენტს ინიციატივით, სავარაუდოდ, საშემოდგომო სესიაზე მიმართავს. „ვაქცინაციის თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურ დონეზე განხილვები დაწყებულია, როგორც განათლების სამინისტროსთან, ასევე კონსულტაციები მიმდინარეობს იურისტებთანაც. სავალდებულო ვაქცინაციის მომხრეა დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც, იმუნიზაციის ეროვნული კომიტეტიც და ჩემი ინფორმაციით, ჯანდაცვის კომიტეტიც. განსხვავებული პოზიცია აქვთ იურისტებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის ნებაყოფლობითობის პრინციპის შეზღუდვა. სავალდებულო ვაქცინაციას საკანონმდებლო ცვლილებები სჭირდება. განხილვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ევროპული ქვეყნების გამოცდილებაც," - [post_title] => "ლისის ტბაზე არის ეპიდემია, რაც არცერთ უწყებას არ აინტერესებს!" ამბობს პაატა იმნაძე. რა მექანიზმით მოხდება მშობლების დავალდებულება, აცრან ბავშვები, ეს საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია. იმნაძის ინფორმაციით, ამისთვის საფრანგეთში საჯარიმო სანქციები მოქმედებს, ხოლო ამერიკაში აუცრელი ბავშვებს სკოლები არ მიიღებენ . მსოფლიოში ყოველწლიურად ინფექციური დაავადებებისაგან 14 მილიონი ადამიანი იღუპება. მათგან ნახევარზე მეტი 5 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვია. ზოგიერთი ინფექციური დაავადება, მაგალითად, პოლიომელიტი საქართველოში აღარ გვხვდება, თუმცა დაავადების სხვა ქვეყნიდან შემოტანის საფრთხე მაინც არსებობს, თითქმის აღარ გვხვდება ქვეყანაში დიფტერიაც , მაგრამ არასწორი და არამასობრივი იმუნიზაციის გამო, 1995 წელს დიფტერიის “აფეთქება" და დაავადებულთა რიცხვის მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. ინფექციებისგან თავის დასაცავად ყველაზე ეფექტურ ღონისძიებად ვაქცინაცია ითვლება. პედიატრების რეკომენდაციის მიუხედავად, მშობლების ნაწილი, სხვადასხვა მოსაზრების გამო, თავს არიდებს ბავშვების ვაქცინაციას. აცრებს შვილს გეგმიური კალენდრის მიხედვით უკეთებს ინგა მაისურაძე. თუმცა, 4 წლის ლუკას დედა სავალდებულო ვაქცინაციის წინააღმდეგია. მშობელი მთავარ არგუმენტად პედიატრების კვალიფიკაციას და აცრების ხარისხს ასახელებს. „ჩემს ირგვლივ, მინიმუმ, სამი ბავშვი ვიცი, რომლებმაც ვაქცინაციის შემდეგ განვითარება შეაფერხეს. არიან ბავშვები, რომლებშიც ჯანმრთელობის პრობლემები ფარულად მიმდინარეობს და აცრის შემდეგ პროცესი შეუქცევადი ხდება. საქართველო არ არის საფრანგეთი, სადაც სამედიცინო პერსონალს ამ რისკების სწორად შეფასება და აცრების გადავადება შეუძლიათ,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ მშობელი. აცრების მნიშვნელობაზე საუბრობენ პედიატრებიც . მათი ნაწილი მომხრეა, აცრები სავალდებულო გახდეს. ციციშვილის სახელობის კლინიკის დირექტორი, პედიატრი დავით რეხვიაშვილი იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რაც აცრებზე უარის თქმამ შეიძლება, გამოიწვიოს. „როდესაც საქმე ინფექციების მართვას ეხება, საკითხი მშობლის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და გადაწყვეტილება პედიატრმა უნდა მიიღოს. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ საუბარია მისი შვილის, სხვა ბავშვების და მთლიანად საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. არის ქვეყნები, სადაც საზღვრის გადაკვეთა ქვეყანაში ინფექციების შეტანის თავიდან ასარიდებლად, სავალდებულო აცრების ცნობის გარეშე, აკრძალულია. კარგი იქნება, თუ საქართველოშიც ამოქმედდება რაიმე სახის მექანიზმი. მაგალითად, სახელმწიფო ბაღებსა და სკოლებში მისაღებად აცრების ჩატარების ცნობის წარდგენა იქნება საჭირო,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ რეხვიაშვილი. რაც შეეხება გვერდით მოვლენებს, პედიატრების რეკომენდაციით, ბავშვს ორი თვის ასაკში, სანამ სამკომპონენტიან აცრას დაიწყებს, უნდა გაუკეთდეს სისხლის საერთო ანალიზი და გაესინჯოს პედიატრს. სასურველია, ბავშვი შეამოწმოს ნევროლოგმაც . სავალდებულო ვაქცინაციის იდეას არ ემხრობა დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთის სამედიცინო ასოციაციის (BMA) მიერ გამოქვეყნებული უახლესი დასკვნის მიხედვით, ვაქცინაცია უსაფრთხო და ყველაზე ეფექტური გზაა ბავშვების ინფექციური დაავადებებისგან დასაცავად თუმცა, მშობლების უნდა მიეცეთ არჩევანის საშუალება. „ ექიმი-პაციენტის ურთიერთობა ეფუძნება ნდობას, არჩევანს და ღიაობას და ვფიქრობთ, სავალდებულო ვაქცინაციის დანერგვა ამ კუთხით საზიანო იქნება," - 