არისტოკრატიული ექვსიანი: ჩელსი ჩემპიონია (ვიდეო)

[post_title] => ქართველი და უკრაინელი ვარსკვლავები ერთმანეთს შეხვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-da-ukraineli-varskvlavebi-ertmanets-shekhvdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 16:45:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 12:45:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130267 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 10:44:57 [post_date_gmt] => 2017-05-13 06:44:57 [post_content] => მაისის დასაწყისში ირანის ქალაქი ჰამადანი ქაოსმა მოიცვა. ქალაქის ქუჩებში ”ბარსელონას” ფორმაში გამოწყობილი ადამიანი დადიოდა, რომელიც ძალიან ჰგავდა ლეო მესის. მის ირგვლივ კი რასაკვირველია ფეხბურთელის ქომაგები ან ის ადამიანები იყრიდნენ თავს, ვისაც მასთან სურათის გადაღება სურდა. არეულობის თავიდან ასაცილებლად ქალაქის პოლიცია იძულებული გახდა განყოფილებაში წაეყვანა 25 წლის სტუდენტი რეზა პარასტეში, რომელსაც ესეც არ აკმარეს და მანქანაც ჩამოართვეს. არადა, მას არაფერი დაუშავებია - უბრალოდ ძალიან ჰგავს არგენტინელ ვარსკვლავს. იდეა - გამხდარიყო ირანელი მესი რეზას მამამ უკარნახა, როდესაც ”ბარსელონას” მაისურით დაასაჩუქრა. ამის შემდეგ რეზამაც მიაქცია ყურადღება ფაქტს, რომ არგენტინელს ჰგავს და დაიწყო იმ დეტალებზე ზრუნვა, რომელიც მათ კიდევ უფრო ამსგავსებს ერთმანეთს (თმა, წვერი...). ”ხალხს ნამდვილად ლეო ვგონივარ. როდესაც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას ვჩნდები, გარშემომყოფები შოკში ვარდებიან”, - განაცხადა პარასტეშმა. როგორც ჩანს, პოლიციის წინააღმდეგობა რეზას არ აშინებს. იგი ამჟამად ლეო მესის ფინტების შესწავლითაა დაკავებული, რათა მომავალში კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩააგდოს შოკში. [post_title] => მესიმ ირანი ქაოსში გაახვია: არგენტინელი ვარსკვლავი ხალხს შოკში აგდებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesim-irani-qaosshi-gaakhvia-argentineli-varskvlavi-khalkhs-shokshi-agdebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 12:55:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 08:55:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130267 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130283 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 09:57:22 [post_date_gmt] => 2017-05-13 05:57:22 [post_content] => დღეს ქართული ფეხბურთის ყველაზე დიდი გამარჯვების დღეა: 1981 წელს თბილისის „დინამომ“ ევროპული ტიტული მოიგო. არც მანამდე და მით უმეტეს არც დამოუკიდებლობის შემდეგ მსგავსი წარმატება არ გვქონია და დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ამის შანსი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. ამიტომაც კიდევ უფრო ღირებულია ის, 36 წლის წინანდელი ტრიუმფი. აქ მოცემული ფოტო ერთ-ერთი იშვიათი კოლექციიდანაა, რომელიც ფართოდ არ გავრცელებულა. 1981 წლის 13 მაისი - თბილისის "დინამომ" ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალში, დიუსელდორფის "რაინშტადიონზე", გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელი იენის "კარლ ცაისი" 2:1 დაამარცხა და ჩემპიონი გახდა. 13 მაისი, 1981. ფინალი. გფრ, დიუსელდორფი, რეინშტადიონი. 9800 დინამო (თბილისი) 2:1 კარლ ცაისი (იენა, გდრ) გოლები: 0:1 გერჰარდ ჰოპე (63), 1:1 ვლადიმერ გუცაევი (67), 2:1 ვიტალი დარასელია (87) დინამო: ოთარ გაბელია, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე (კაპ), ნოდარ ხიზანიშვილი, გია თავაძე, ვიტალი დარასელია, ზაურ სვანაძე (ნუკრი კაკილაშვილი 67), თენგიზ სულაქველიძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, რამაზ შენგელია მწვრთნელი: ნოდარ ახალკაცი https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=y8-tgW_rqXM [post_title] => დღეს 13 მაისია: ყველაზე დიდი გამარჯვების დღე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-13-maisia-yvelaze-didi-gamarjvebis-dghe-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:04:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:04:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130283 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130535 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 16:45:34 [post_date_gmt] => 2017-05-13 12:45:34 [post_content] => 20 მაისს, კიევში, საქართველოსა და უკრაინის საფეხბურთო ვარსკვლავები ამხანაგურ მატჩს გამართავენ. ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო, მეგობრული და აქტიური სპორტული ურთიერთობის აღსანიშნავი შეხვედრა, ეროვნული ნაკრებების ლეგენდებს შორის, თბილისის დროით 20:00 საათზე დაიწყება. მთავარი მწვრთნელის, ალექსანდრე ჩივაძის გუნდი, საქართველოს სახელით, ოლიმპიურ სტადიონზე შემდეგი შემადგენლობით წარდგება: ლევან კობიაშვილი, კახა კალაძე, ალექსანდრე იაშვილი, დავით მუჯირი, გიორგი დემეტრაძე, გოჩა ჯამარაული, მიხეილ ყაველაშვილი, ლევან ცქიტიშვილი, ალექსანდრე ამისულაშვილი, გიორგი ნემსაძე, მიხეილ აშვეთია, ირაკლი ზოიძე, იოსებ გრიშიკაშვილი, გოგა გახოკიძე, გელა შეყილაძე, ლადო ბურდული, გიორგი ანჩაბაძე, ვიტალი დარასელია, გიორგი ლომაია, დავით სირაძე, მამუკა მაჭავარიანი და ლევან სილაგაძე წარსდგებიან. საფეხბურთო ლეგენდების მატჩი ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას ეძღვნება, რომელმაც საქართველოსა და უკრაინის საფეხბურთო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. შეხვედრას კიევის მთავარ სტადიონზე გულშემატკივრებთან ერთად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. შეხვედრის პირდაპირ ტრანსლაციას უკრაინის ფეხბურთის ფედერაცია უზრუნველყოფს. ქართველ გულშემატკივარს მატჩის ხილვის საშუალება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე ექნება. 