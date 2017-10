არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => khelis-mowera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176367 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => khelis-mowera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176367 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => khelis-mowera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => khelis-mowera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176367) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,20347,117,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176360 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:36:21 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:36:21 [post_content] => "ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე. რაც შეეხება ქალბატონ თამარ ქალდანს, მე მას დიდ პატივს ვცემ, ის იქნებოდა ძალიან კარგი სახალხო დამცველი," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად განაცხადა. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, სახალხო დამცველის პოსტზე ხომ არ განიხილება თამარ ქალდანის კანდიდატურა. "კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით აქტიური კონსულტაციები ამ საკითხზე არ გვქონია მმართველ გუნდში. უახლოეს დღეებში დაიწყება კონსულტაციები და სავარაუდოდ, ნოემბერში პარლამენტი აირჩევს სახალხო დამცველს,“ - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. თამარ ქალდანი ძალიან კარგი სახალხო დამცველი იქნებოდა - ირაკლი კობახიძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, პარლამენტი ახალ სახალხო დამცველს, სავარაუდოდ, ნოემბერში აირჩევს. ირაკლი კობახიძის თქმით, მმართველ გუნდში სახალხო დამცველის კანდიდატურის შესახებ აქტიური კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა. „ჯერჯერობით აქტიური კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა. კონსულტაციები უახლოეს დღეებში დაიწყება და ნოემბრის ბოლოსთვის უკვე დასახელდება კანდიდატი. სავა რაუდოდ, უკვე ნოემბერში იქნება არჩეული ახალი სახალხო დამცველი," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

პარლამენტი სახალხო დამცველს, სავარაუდოდ, ნოემბერში აირჩევს - ირაკლი კობახიძე "თქვენ ყველა ხედავთ, რა მდგომარეობაშია ქუთაისის შენობა, რა მდგომარეობაშია მისი მიმდებარე ტერიტორია. ნამდვილად არ არის სახარბიელო ვითარება. სამწუხაროდ, შენობაში წყალი ჩამოდის, შესაბამისად, საჭიროა შენობის დაუყოვნებლივ რეაბილიტაცია, მათ შორის, გადახურვის - შუშის კონსტრუქციის, რეაბილიტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ეს უნდა გაკეთდეს არა მხოლოდ პარლამენტისთვის, ეს პარკი მოემსახურება ქუთაისის მოსახლეობას," - განაცხადა კობახიძემ. ირაკლი კობახიძის თქმით, რეაბილიტაცია სჭირდება თბილისის პარლამენტის შენობის ერთ-ერთი ფლიგელსაც. "იქ მოეწყობა ახალი სივრცეები, მათ შორის საკონფერენციო. სხვადასხვა ტიპის საქმიანობა შეიძლება იქ განხორციელდეს," - დასძინა კობახიძემ. ქუთაისის პარლამენტში წყალი ჩამოდის, შენობას რეაბილიტაცია სჭირდება - ირაკლი კობახიძე "კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით აქტიური კონსულტაციები ამ საკითხზე არ გვქონია მმართველ გუნდში. უახლოეს დღეებში დაიწყება კონსულტაციები და სავარაუდოდ, ნოემბერში პარლამენტი აირჩევს სახალხო დამცველს,“ - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 