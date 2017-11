არსებული ინფორმაციით, სპეცრაზმელი თავის არეშია დაჭრილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189584 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189584 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19538 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189584) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19538,21335) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168805 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 15:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-28 11:05:13 [post_content] => 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი სამი წლის გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა. ამის შესახებ ინგოროყვას კლინიკის ექიმმა, თინათინ იმერლიშვილმა, განაცხადა. იმერლიშვილის თქმით, ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია. იგი მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს. ბავშვს სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნება, აქედან გამომდინარე, ჟანგბადდამოკიდებულია და ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. ექიმის ინფორმაციით, 3 წლის პაციენტს მარცხენა ფილტვის დაჟეჟილობა და ქალა–ტვინის ტრავმა აქვს მიღებული. ზემო ფონიჭალის 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან 3 წლის გოგონა 25 სექტემბერს გადმოვარდა. ფაქტის გამო საბავშვო ბაღის დირექტორი, მარინა გოგოლაძე, ასევე, ჯგუფის აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე სამსახურიდან დაითხოვეს. ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ინგოროყვას კლინიკის პედიატრიული რეანიმაციის განყოფილების ხელმძღვანელის, თინათინ იმერლიშვილის, განცხადებით, ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ფილტვის დაჟეჟილობა. „გარკვეული პერიოდი მოუწევს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობა. ფილტვის დაჟეჟილობაა, დრენაჟია ჩადგმული, სისხლი და ჰაერი იყო პლევრაში. ჯერჯერობით მოზარდი ძილის მდგომარეობაშია და სტაბილურად მძიმედაა," - განაცხადა თინათინ იმერლიშვილმა. ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილ მოზარდს ქალა-ტვინისა და გულ-მკერდის ტრავმებიც აქვს. ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან ბავშვი გუშინ გადმოვარდა. ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღიდან გადმოვარდნილი ბავშვი ამ დროისთვის ინგოროყვას კლინიკაშია გადაყვანილი. მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის უცნობია. კლინიკის ექიმები კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ, არაოფიციალური ინფორმაციით კი, ბავშვის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. ინგოროყვას კლინიკაში, ბავშვის მდგომარეობის გასაცნობად, თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი, თემურ თორდინავა, მისვლას გეგმავს. შემთხვევა ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღში ცოტა ხნის წინ მოხდა. [post_title] => საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabavshvo-baghis-meore-sartulidan-gadmovardnili-bavshvis-mdgomareoba-damakmayofilebelia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 12:45:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 08:45:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168805 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 15:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-28 11:05:13 [post_content] => 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი სამი წლის გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა. ამის შესახებ ინგოროყვას კლინიკის ექიმმა, თინათინ იმერლიშვილმა, განაცხადა. იმერლიშვილის თქმით, ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია. იგი მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს. ბავშვს სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნება, აქედან გამომდინარე, ჟანგბადდამოკიდებულია და ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. ექიმის ინფორმაციით, 3 წლის პაციენტს მარცხენა ფილტვის დაჟეჟილობა და ქალა–ტვინის ტრავმა აქვს მიღებული. ზემო ფონიჭალის 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან 3 წლის გოგონა 25 სექტემბერს გადმოვარდა. ფაქტის გამო საბავშვო ბაღის დირექტორი, მარინა გოგოლაძე, ასევე, ჯგუფის აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე სამსახურიდან დაითხოვეს. [post_title] => საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabavshvo-baghis-meore-sartulidan-gadmovardnili-bavshvis-janmrtelobis-mdgomareoba-mciredit-gaumjobesda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 15:05:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 11:05:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168805 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b42a43d2bc7b7a606c7cdecd7869f6a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )