არსენალმა ბოლივუდის ლამაზმანი გადაიღო: აიყვანეთ ჩემი ყოფილი გოგო (ფოტოები)

ტვიტერში საფეხბურთო კლუბების ექაუნთების პოპულარულობის თემაზე ჩატარებულმა კვლევამ საინტერესო შედეგები დადო. ლიდერი მადრიდის „რეალია" (24,6 მლნ ხელმომწერი). მას „ბარსელონა" მოყვება (22,3 მლნ). სამეული შესამჩნევი ჩამორჩენით „მანჩესტერ იუნაიტედმა" დახურა (12,4 მლნ). მეოთხე ადგილს რა გასაკვირია და ლონდონის „არსენალი" იკავებს (10,6 მლნ), მეხუთეა - „ჩელსი" (9,2 მლნ). 2006 წლიდან 2014 წლამდე „არსენალი" სწორედ მეოთხე ადგილზე ამთავრებდა ჩემპიონატს. მხოლოდ გასულ სეზონში აღმოჩნდნენ „მეთოფეები" ოთხეულს მიღმა (ბოლო 21 წლის განმავლობაში) და მეხუთეზე გავიდნენ. [post_title] => ტვიტერშიც ყველაფერი თავის ადგილზეა: რეალი პირველია, არსენალი მეოთხე

კრისტიან პულიშიჩმა დორტმუნდის „ბორუსიას" ვარსკვლავ მარკო როისთან ოცჯერ სილის გაწნა წააგო. ამერიკელ ფეხბურთელს მაგრად მოხვდება. „ჩემი ურთიერთობა როისთან? მშვენიერია. უბრალოდ ვიკამათეთ ნბა-ს ფინალზე. მარკო ოცჯერ შემომცხებს, როდესაც დორტმუნდში დავბრუნდები, რადგან ფინალი „გოლდენ სტეიტმა" მოიგო", - წერს „ბილდი". პულიშიჩი „ბორუსიაში" 2015 წლის იანვარში გადავიდა, როდესაც სულ რაღაც 16 წლის იყო. გასულ სეზონში 18 წლის ნახევარმცველმა 41 მატჩში ითამაშა და 5 გოლი გაიტანა. წლევანდელი ნბა კი, მოგეხსენებათ, ქართველი ვარსკვლავის ზაზა ფაჩულიას გუნდმა „გოლდენ სტეიტმა" დამაჯერებლად მოიგო. [post_title] => ზაზა ფაჩულიას გამო მარკო როისი თანაგუნდელს სცემს

მსოფლიოს უძლიერესი მოჭადრაკე მაგნუს კარლსენი თბილისში მსოფლიო თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. კარლსენის დასტურის შემდეგ, ექსპერტებმა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის გადაწყვეტილებას უპრეცენდენტო უწოდეს და თბილისის გათამაშებას უკვე ისტორიული შეფასება მიეცა, რადგან 2-დან 28 სექტემბრის ჩათვლით, დედაქალაქში ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური რეიტინგის პირველი 15 მოჭადრაკე ვაჟი პირველობისთვის იბრძოლებს. თბილისში სულ 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკე იასპარეზებს, ქართველთაგან კი მსოფლიო თასზე ბაადურ ჯობავა, მიხეილ მჭედლიშვილი, ლევან ფანცულაია და ნანა ძაგნიძე ითამაშებენ. საჭადრაკო მსოფლიო თასი „Check in Georgia Sport"-ის ეგიდით ტარდება და ერთგვარი წინა მოსამზადებელი ღონისძიებაა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის წინ, რომელსაც ც 2018 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ბათუმი უმასპინძლებს. [post_title] => მაგნუს კარლსენი თბილისში მოდის: მსოფლიო თასზე 15 საუკეთესო მოჭადრაკე გამოვა [post_title] => ტვიტერშიც ყველაფერი თავის ადგილზეა: რეალი პირველია, არსენალი მეოთხე