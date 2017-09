ართანასთან ხანძრის ლიკვიდირება ძლიერი ქარის გამო ვერ ხერხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => artana [2] => kakhetis-gubernatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161455 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => artana [2] => kakhetis-gubernatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161455 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => artana [2] => kakhetis-gubernatori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => artana [2] => kakhetis-gubernatori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161455) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18939,18981,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161436 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 11:08:46 [post_date_gmt] => 2017-09-08 07:08:46 [post_content] => ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო შტაბმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, მერაბ მალანიას, ხელმძღვანელობით მუშაობა დილის 8-ის ნახევრიდან განაახლა. როგორც აჭარის მთავრობის პრესსამსახურიდან იუწყებიან, დღის ბოლომდე იგეგმება ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, დილის 6 საათიდან ცოცხალი ძალა რამოდენიმე მიმართულებით გაიშალა. სრულად ლოკალიზებულია ცეცხლის ყველა კერა და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე-მაშველი და გდდ-ს თანმშრომელი. ასევე, სამუშაოებს აწარმოებს მძიმე ტექნიკა. უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს გზების დაქსელვა და მიწის ნიადაგის დამუშავება. დილიდან მუშაობს 2 ვერტმფრენი. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის, არჩილ ჩიქოვანის, განცხადებით, 3-4 დღის განმავლობაში მეხანძრე-მაშველების მიერ მოხდება ხანძრის სრული პერიმეტრის დამუშავება. ხულოში ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია დღის ბოლომდე იგეგმება - აჭარის მთავრობა

სოფელ ართანაში, კოხტას გორაზე ავიაციამ მუშაობა შეაჩერა. ერთი ქართული და ორი ირანული ვერტმფრენი ცუდი ხილვადობის გამო დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდა, თუმცა ადგილზე დარჩებიან მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელები. ისინი მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობას გააგრძელებენ ართანას ტყეში მე-6 დღეა ხანძარის ჩაქრობას ცდილობენ, თუმცა, დღეს ძლიერმა ქარმა ტყეში ცეცხლის კერების გაღვივება გამოიწვია, რამაც ძირითადი კერების ლოკალიზების პროცესი შეაფერხა. კოხტას გორაზე ავიაციამ მუშაობა შეაჩერა

"ძლიერმა ქარმა ართანას ტყეში ცეცხლის კერების გაღვივება გამოიწვია", - ამის შესახებ კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მეხანძრე-მაშველებს უწევთ იმ სამუშაოების თავიდან შესრულება, რაც გუშინ დასრულებული იყო. "რაც შეეხება ცეცხლის გავრცელებას და ახალი კერების წარმოქმნას, ვფიქრობთ, ჩვენი ძალების მობილიზაცია და ვერტმფრენების მუშაობა გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ცეცხლი არ გავრცელდება, უბრალოდ უკვე ცეცხლმოკიდებული და ჩამქრალი კერების ხელახალი აქტივიზაცია მოხდა და ამან გამოიწვია დაკვამლიანების გაძლიერებაც", - აღნიშნა ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ადგილზე შექმნილი შტაბი მუშაობს მუდმივ რეჟიმში და შესაბამის გადაწყვეტილებს იღებს. ქარმა ართანას ტყეში ცეცხლის კერები გააღვივა ხულოში ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია დღის ბოლომდე იგეგმება - აჭარის მთავრობა

ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო შტაბმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, მერაბ მალანიას, ხელმძღვანელობით მუშაობა დილის 8-ის ნახევრიდან განაახლა. როგორც აჭარის მთავრობის პრესსამსახურიდან იუწყებიან, დღის ბოლომდე იგეგმება ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, დილის 6 საათიდან ცოცხალი ძალა რამოდენიმე მიმართულებით გაიშალა. სრულად ლოკალიზებულია ცეცხლის ყველა კერა და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე-მაშველი და გდდ-ს თანმშრომელი. ასევე, სამუშაოებს აწარმოებს მძიმე ტექნიკა. უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს გზების დაქსელვა და მიწის ნიადაგის დამუშავება. დილიდან მუშაობს 2 ვერტმფრენი. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის, არჩილ ჩიქოვანის, განცხადებით, 3-4 დღის განმავლობაში მეხანძრე-მაშველების მიერ მოხდება ხანძრის სრული პერიმეტრის დამუშავება.