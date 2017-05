ასეთი რაღაცეების არ მეშინია: კვირკველია მეტოქის ჩემპიონობაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => gulshematkivrebi [2] => spartaki [3] => kvirkvelia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132388 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => gulshematkivrebi [2] => spartaki [3] => kvirkvelia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132388 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => gulshematkivrebi [2] => spartaki [3] => kvirkvelia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => gulshematkivrebi [2] => spartaki [3] => kvirkvelia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132388) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (737,7078,1933,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132349 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-19 14:29:59 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:29:59 [post_content] => „შაპეკოენსეს“ თვითმფრინავმა პორტუ-ალეგრიში ექსტრემალური დაჯდომა განახორციელა. გუნდი ბუენოს-აირესიდან აფრინდა ლიბერტადორესის თასზე „ლანუსთან“ შეხვედრის (2:1) შემდეგ და იძულებითი დაშვება მოუწია. შაპეკოს აეროპორტში ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე პრობლემების გამო ბორტი იძულებული გახდა პორტუ-ალეგრიში დამჯდარიყო. ფეხბურთელები სახლში ავტობუსით გაემგზავრა, გზამ მთელი 11 საათი წაიღო. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის ნოემბერში „შაპეკოენსეს“ თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა. ნუღარ დაფრინავთ: შაპეკოენსეს თვითმფრინავს ექსტრემალური დაშვება მოუწია

საფეხბურთო კარიკატურების თემა არ ცხრება და ახალ-ახალ ამბებს ახალ-ახალი იუმორისტული გამოხმაურებები მოყვება ხოლმე. ახლა ვნახოთ ბოლო დროის განვითარებული მოვლენების შარჟები, რომელიც მადრიდის „რეალის" საჩემპიონო მიახლოებას, ვუნდერკინდ მბაპეს პირველ ტიტულს, „ფეიენოორდის" როგორც იქნა გაჩემპიონებას, „ტოტენჰემის" სტადიონის დანგრევას ეხება და აქვეა ისიც, რომ ინგლისში ერთმა ჩემპიონობა უკვე მოიგო, სხვებს კი საფინალო თამაშები წინ აქვთ, ისევე როგორც „რეალს" და „იუვენტუსს" ელით წლის მთავარი მატჩი, მანამდე კი საშინაო არენაზე აგვარებენ პრობლემებს. სულ ცოტა დარჩა მბაპე ტროფეების მოგროვების გზის მხოლოდ დასაწყისშია „ფეიენოორდმა" ჩემპიონატი ბოლო 18 წლის განმავლობაში პირველად მოიგო „ტოტენჰემი" სტადიონს ემშვიდობება ვიღაცამ უკვე მოასწრო თავისი თასის მოგება, სხვებს კი ჯერ წინ აქვთ თითოეული გადამწყვეტი ბრძოლის წინ თავის საშინაო მეტოქეებს იშორებს

ვიღაცამ უკვე მოიგო, სხვებს მთავარი წინ ელით (ფოტო-კარიკატურები)

საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი გურამ კაშია ჰოლანდიურ მანიფესტს შეუერთდა და მხარი დაუჭირა ხელოვნურ საფარზე თამაშის საწინააღმდეგო მოსაზრებას. 12 ჰოლანდიური კლუბის კაპიტნები ხელოვნურ გაზონზე თამაშის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. კლუბების უმრავლესობის ფეხბურთელებმა და ხელმძღვანელებმა შეთავაზეს ხელოვნურსაფარიან მოედნებზე თამაში აკრძალონ. მანიფესტს 12 კლუბის კაპიტანმა მოაწერა ხელი: დირკ კიუტი (ფეიენოორდი), დევი კლასენი (აიაქსი), ლუკ დე იონგი (პსვ), სტეინ სხარსი (ჰერენვენი), რონ ვლარი (ალკმარი), ვილემ იანსენი (უტრეხტი), სანდერ დეიტსი (იგლსი), სერხიო პადტი (გრონინგენი), გრეგორ ბრეინბურგი (ნეკ), გურამ კაშია (ვიტესი), იორდენს პეტერსი (ვილემი), შტეფან ტესკერი (ტვენტე). „ჰერაკლესის", „ზვოლეს", „ექსელსიორის", „დენ ჰააგის", „როდას" და „სპარტას" კაპიტნებმა მანიფესტს ხელი არ მოაწერეს. ამაში გასაკვირი არაფერია, ეს ექვსი კლუბი ხომ ხელოვნურსაფარიან მოედნებზე თამაშობს. გურამ კაშია ხელოვნურ მოედნებზე თამაშის წინააღმდეგ გამოვიდა [post_title] => ნუღარ დაფრინავთ: შაპეკოენსეს თვითმფრინავს ექსტრემალური დაშვება მოუწია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nughar-dafrinavt-shapekoenses-tvitmfrinavs-eqstremaluri-dashveba-mouwia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 14:29:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 10:29:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132349 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 509 [max_num_pages] => 170 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dbe5a9c25ace819d415ef065d1d239af [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )