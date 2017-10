აშშ ირანს ახალ სანქციებს დაუწესებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => terorizmi [3] => sanqciebi [4] => ashsh-irani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175242 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => terorizmi [3] => sanqciebi [4] => ashsh-irani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175242 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => terorizmi [3] => sanqciebi [4] => ashsh-irani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => terorizmi [3] => sanqciebi [4] => ashsh-irani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175242) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,20161,70,6711,1658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174842 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 11:25:16 [post_date_gmt] => 2017-10-13 07:25:16 [post_content] => ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, იუნესკო-დან გასვლის შესახებ, გაბედული და მორალურად გამართლებული უწოდა. „მივესალმები პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებას. ეს გაბედული და მორალური გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან იუნესკო აბსურდის თეატრად იქცა, სადაც ისტორიის დაცვის ნაცვლად ისტორიის დამახინჯება ხდება,“ - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. თავის მხრივ, გაერო-ში ისრაელის ელჩმა, დანი დანონმა, აღნიშნა, რომ სამარცხვინო რეზოლუციებს, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ისრაელის წინააღმდეგ იღებდა, თავისი შედეგები მოჰყვა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მორალურად გამართლებული უწოდა

ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკო-ს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. „აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება არ იყო იოლი. ეს გადაწყვეტილება ასახავს აშშ-ის შეშფოთებას იუნესკოში ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელების საჭიროებით და ანტიისრაელური მიკერძოებულობით," - განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ჰეზერ ნაუერტმა. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკო-ს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკო-ს ტოვებს

აშშ-ის შემდეგ „იუნესკოდან" გასვლას ისრაელიც გეგმავს. ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა, მოამზადოს „იუნესკოდან" გამოსვლა ამერიკასთან ერთად. ამის შესახებ ისრაელის მთავრობის თავმჯდომარის კანცელარიის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მანამდე კი, ორგანიზაციაში ისრაელის ელჩმა, კარმელ შამა-კოენმა, სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მისმა ქვეყანამ ამერიკის მაგალითს უნდა მიბაძოს და საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგები დატოვოს. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკოს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკოს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა. აშშ-ის შემდეგ „იუნესკოდან" გასვლას ისრაელიც გეგმავს

ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, იუნესკო-დან გასვლის შესახებ, გაბედული და მორალურად გამართლებული უწოდა. „მივესალმები პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებას. ეს გაბედული და მორალური გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან იუნესკო აბსურდის თეატრად იქცა, სადაც ისტორიის დაცვის ნაცვლად ისტორიის დამახინჯება ხდება," - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. თავის მხრივ, გაერო-ში ისრაელის ელჩმა, დანი დანონმა, აღნიშნა, რომ სამარცხვინო რეზოლუციებს, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ისრაელის წინააღმდეგ იღებდა, თავისი შედეგები მოჰყვა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მორალურად გამართლებული უწოდა