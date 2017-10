აშშ-ის ხელისუფლება რუსეთისთვის სანქციებს ამკაცრებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reqs-tilersoni [1] => ruseti-ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175564 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reqs-tilersoni [1] => ruseti-ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175564 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18258 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reqs-tilersoni [1] => ruseti-ashsh ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reqs-tilersoni [1] => ruseti-ashsh ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175564) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18258,18654) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175567 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:24:05 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:24:05 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, რექს ტილერსონის, განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტს სურს, ჩრდილოეთ კორეული საფრთხის დიპლომატიურად გადაწყვეტაზე მუშაობა გაგრძელდეს, მაგრამ მანამდე, ვიდრე პირველი ბომბი ჩამოვარდება. ამის შესახებ მან „CNN“-ს განუცხადა. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით დონალდ ტრამპი ცდილობს ქმედებების მოტივირებას. მისივე თქმით, პრეზიდენტს სურს მკაფიოდ იყოს გაგებული, რომ სიტუაციის სამხედრო გზით გადაწყვეტა გამორიცხული არ არის. „პრეზიდენტს სურს, რომ კრიზისი დიპლომატიურად გადაწყდეს. ის არ ისწრაფვის ომისკენ. ეს დიპლომატიური ძალისხმევა გაგრძელდება პირველი ბომბის ჩამოვარდნამდე,“ - განაცხადა ტილერსონმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ომისკენ არ ისწრაფვის - რექს ტილერსონი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-omisken-ar-iswrafvis-reqs-tilersoni [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 10:24:05 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 06:24:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175567 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169876 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 11:43:02 [post_date_gmt] => 2017-10-02 07:43:02 [post_content] => დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ურჩევს, ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებებზე დრო არ დაკარგოს. თეთრი სახლის ლიდერმა რექს ტილერსონს Twitter-ის საშუალებით მიმართა და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მოვლენების ყოველგვარი განვითარებისთვის მზადაა. დონალდ ტრამპმა განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც სახელმწიფო მდივანმა ოფიციალურ ფხენიანთან პირდაპირი კონტაქტის დამყარების შესახებ ისაუბრა. [post_title] => ტრამპი აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს ურჩევს, ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებებზე დრო არ დაკარგოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-ashsh-is-sakhelmwifo-mdivans-urchevs-chrdiloet-koreastan-molaparakebebze-dro-ar-dakargos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 11:50:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 07:50:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157629 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 11:08:32 [post_date_gmt] => 2017-08-29 07:08:32 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია და აღნიშნა, რომ, ადრე თუ გვიან, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დალაგდება. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა ვითარება იქმნება მსოფლიოში, აშშ-ს შეუძლია, ყველა საფრთხე დაძლიოს. დონალდ ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ აშშ მტკიცედ არის განწყობილი, ბალტიისპირეთში თავისი მოკავშირეები და პარტნიორები დაიცვას. „ბალტიისპირეთი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ამ რეგიონის დაცვას. ჩვენ იქ შესანიშნავი მეგობრები გვყავს“, - განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა. [post_title] => დონალდ ტრამპმა რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-ruseti-amerikis-usafrtkhoebistvis-safrtkhed-ar-moikhsenia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 11:08:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 07:08:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157629 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175567 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:24:05 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:24:05 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, რექს ტილერსონის, განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტს სურს, ჩრდილოეთ კორეული საფრთხის დიპლომატიურად გადაწყვეტაზე მუშაობა გაგრძელდეს, მაგრამ მანამდე, ვიდრე პირველი ბომბი ჩამოვარდება. ამის შესახებ მან „CNN“-ს განუცხადა. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით დონალდ ტრამპი ცდილობს ქმედებების მოტივირებას. მისივე თქმით, პრეზიდენტს სურს მკაფიოდ იყოს გაგებული, რომ სიტუაციის სამხედრო გზით გადაწყვეტა გამორიცხული არ არის. „პრეზიდენტს სურს, რომ კრიზისი დიპლომატიურად გადაწყდეს. ის არ ისწრაფვის ომისკენ. ეს დიპლომატიური ძალისხმევა გაგრძელდება პირველი ბომბის ჩამოვარდნამდე,“ - განაცხადა ტილერსონმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ომისკენ არ ისწრაფვის - რექს ტილერსონი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-omisken-ar-iswrafvis-reqs-tilersoni [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 10:24:05 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 06:24:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175567 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c2de7c493f94ad6667e7a46952b2532a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )