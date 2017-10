აშშ-ის საელჩოში ქართული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => soflis-meurneobis-saministro [2] => usaid ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180493 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => soflis-meurneobis-saministro [2] => usaid ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180493 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => soflis-meurneobis-saministro [2] => usaid ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => soflis-meurneobis-saministro [2] => usaid ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180493) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,1475,2728) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180008 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 10:41:31 [post_date_gmt] => 2017-10-25 06:41:31 [post_content] => "რუსეთი ხელს აფარებს სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას," - ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა, ბრიფინგზე განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მიერ იმ რეზოლუციის მიღება დაბლოკა, რომლის მიხედვითაც, ერთი წლით უნდა გახანგრძლივებულიყო სირიაში ქიმიური თავდასხმის გამოძიება. „გამოძიების უფლებამოსილების გახანგრძლივების ბლოკირება იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას ქალებისა და ბავშვების წინააღმდეგ. ჩვენ განვაგრძობთ ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევას,“ - განაცხადა სარა სანდერსმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთს არ სურს მსოფლიოში მომწამლავი საბრძოლო ნივთიერებების გამოყენებას ბოლო მოუღოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები ქარიშხლების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. ბარაკ ობამამ, ჯორჯ ვაშინგტონ ბუშმა, ბილ კლინტონმა, ჯორჯ ბუშმა და ჯიმი კარტერმა, დაზარალებულებისთვის 31 მილიონი დოლარის შეგროვება შეძლეს. სამი დემოკრატის და ორი რესპულიკელის მიერ შეგროვებული თანხა ქარიშხლების, "ირმას", "მარიას" და "ჰარვის" შედეგად დაზარალებულებს გადაეცემათ. ყოფილმა პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა: "ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი სიყვარული, ვიდრე წყალი". ყოფილ პრეზიდენტებს არ შეუერთდა მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. დამწრე საზოგადოებამ მხოლოდ მის ვიდეომიმართვას მოუსმინა. საღამოს ესწრებოდა ასევე ცნობილი მომღერალი ლედი გაგა, რომელიც დამსწრე საზოგადოების წინაშე სიტყვით წარსდგა და მისი ცნობილი ჰიტიც შეასრულა. "აი რატომ მიყვარს ამერიკა... და ლედი გაგა", - წერენ ამერიკელები სოციალურ ქსელებში. https://www.youtube.com/watch?v=flpli9bIasI

აშშ-ში, ტენისის შტატში, სატვირთო მატარებელი გადავიდა რელსებიდან და ახლომდებარე შენობებს შეეჯახა. ინფორმაციას ABC News-ი ავრცელებს. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, მატარებელი 50 ვაგონისგან შედგებოდა. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია და სახანძრო სამსახურები მუშაობენ. შეჯახების დროს არავინ დაშავებულა. პოლიციის ცნობით, სატვირთო მატარებელს საზღვაო ტვირთი გადაჰქონდა, რომელიც საშიშ და ასაფეთქებელ ნივთირებებს არ შეიცავდა. "რუსეთი ხელს აფარებს სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას," - ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა, ბრიფინგზე განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მიერ იმ რეზოლუციის მიღება დაბლოკა, რომლის მიხედვითაც, ერთი წლით უნდა გახანგრძლივებულიყო სირიაში ქიმიური თავდასხმის გამოძიება. „გამოძიების უფლებამოსილების გახანგრძლივების ბლოკირება იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას ქალებისა და ბავშვების წინააღმდეგ. ჩვენ განვაგრძობთ ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევას," - განაცხადა სარა სანდერსმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთს არ სურს მსოფლიოში მომწამლავი საბრძოლო ნივთიერებების გამოყენებას ბოლო მოუღოს. 