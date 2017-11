აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს, ევროპის ქვეყნებში სიფრთხილე გამოიჩინონ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => sakhelmwifo-departamenti [2] => moqalaqeebs-afrtkhilebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187985 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => sakhelmwifo-departamenti [2] => moqalaqeebs-afrtkhilebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187985 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => sakhelmwifo-departamenti [2] => moqalaqeebs-afrtkhilebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => sakhelmwifo-departamenti [2] => moqalaqeebs-afrtkhilebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187985) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,21234,21235) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187721 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-16 13:48:34 [post_date_gmt] => 2017-11-16 09:48:34 [post_content] => აშშ-ს ფეხბურთის ფედერაცია (USSF) 2018 წლის ზაფხულში, ტურნირის გამართვას გეგმავს, რომელშიც ის ნაკრებები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დარჩნენ. აშშ-ს ფეხბურთის ფედერაცია MLS-ის მარკეტინგული განყოფილების წარმომადგენლებთან ერთად ტურნირის გამართვის იდეაზე მუშაობს. ამ წუთისათვის ოფიციალურად დადასტურებული არაა, რომელი ქვეყნის ნაკრებები მიიღებენ მასში მონაწილეობას და ვიხილავთ თუ არა იტალიას, ჰოლანდიას და ჩილეს ტურნირზე. ჯერჯერობით ოფიციალური შეთანხმება არც საორგანიზაციო საკითხზე მიღწეულა. დასაზუსტებელია ფორმატი - ჩატარდება ოფიციალური ტურნირი, თუ მხოლოდ საკონტროლო მატჩები. მოგეხსენებათ, აშშ-ს ნაკრები რუსეთის მუნდიალზე მოულოდნელად ვერ მოხვდა. არადა, 1990 წლიდან მოყოლებული ამერიკელები მუდმივად გამოდიან მთავარ საფეხბურთო ფორუმზე. იტალიამ ბოლოს მსოფლიო პირველობა შორეულ 1958 წელს გამოტოვა. განა და ჰოლანდია 2002 წელს არ იყვნენ კორეა-იაპონიაში, ხოლო ჩილელები 2006 წლის შემდეგ პირველად გამოტოვებენ მუნდიალს. [post_title] => გავარდნილებო, ჩვენ ცალკე ვითამაშოთ: ამერიკაში ალტერნატიული მუნდიალი იგეგმება [post_title] => აშშ-ში ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-shi-qartuli-ghvinis-mimart-interesi-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 12:52:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 08:52:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187359 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 185266 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-08 10:50:39 [post_date_gmt] => 2017-11-08 06:50:39 [post_content] => ნიუ-იორკის მოქმედი მერი, „დემოკრატი“, ბილ დე ბლაზიო, გუშინ გამართულ არჩევნებზე მეორე ვადით აირჩიეს. ამის შესახებ The Washington Post იუწყება. ბიულეტენების 90%-ის დათვლის შემდეგ მოქმედმა მერმა, ბილ დე ბლაზიომ, არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 65,3% მიიღო, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა, „რესპუბლიკური პარტიის“ კანდიდატმა, ნიკოლ მალიოტაკისმა, კი - 28,9%. ბილ დე ბლაზიო ნიუ-იორკის მერი 2013 წელს გახდა. წინასაარჩევნო კამპანიისას ბილ დე ბლაზიო აცხადებდა, რომ მისი ქმედებები ეწინააღმდეგება იმას თუ რისი გაკეთება სურს პრეზიდენტ ტრამპს. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპი ნიუ-იორკელია. მან აზიის ტურნეში გამგზავრებამდე მერის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. თეთრ სახლს არ დაუზუსტებია, ვის მისცა ხმა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => წინასწარი მონაცემებით, ნიუ-იორკის მერი ბილ დე ბლაზიო გახდა
[post_content] => ნიუ-იორკის მოქმედი მერი, „დემოკრატი", ბილ დე ბლაზიო, გუშინ გამართულ არჩევნებზე მეორე ვადით აირჩიეს. ამის შესახებ The Washington Post იუწყება. ბიულეტენების 90%-ის დათვლის შემდეგ მოქმედმა მერმა, ბილ დე ბლაზიომ, არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 65,3% მიიღო, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა, „რესპუბლიკური პარტიის" კანდიდატმა, ნიკოლ მალიოტაკისმა, კი - 28,9%. ბილ დე ბლაზიო ნიუ-იორკის მერი 2013 წელს გახდა. წინასაარჩევნო კამპანიისას ბილ დე ბლაზიო აცხადებდა, რომ მისი ქმედებები ეწინააღმდეგება იმას თუ რისი გაკეთება სურს პრეზიდენტ ტრამპს. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპი ნიუ-იორკელია. მან აზიის ტურნეში გამგზავრებამდე მერის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. თეთრ სახლს არ დაუზუსტებია, ვის მისცა ხმა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => გავარდნილებო, ჩვენ ცალკე ვითამაშოთ: ამერიკაში ალტერნატიული მუნდიალი იგეგმება
[post_content] => აშშ-ს ფეხბურთის ფედერაცია (USSF) 2018 წლის ზაფხულში, ტურნირის გამართვას გეგმავს, რომელშიც ის ნაკრებები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დარჩნენ. აშშ-ს ფეხბურთის ფედერაცია MLS-ის მარკეტინგული განყოფილების წარმომადგენლებთან ერთად ტურნირის გამართვის იდეაზე მუშაობს. ამ წუთისათვის ოფიციალურად დადასტურებული არაა, რომელი ქვეყნის ნაკრებები მიიღებენ მასში მონაწილეობას და ვიხილავთ თუ არა იტალიას, ჰოლანდიას და ჩილეს ტურნირზე. ჯერჯერობით ოფიციალური შეთანხმება არც საორგანიზაციო საკითხზე მიღწეულა. დასაზუსტებელია ფორმატი - ჩატარდება ოფიციალური ტურნირი, თუ მხოლოდ საკონტროლო მატჩები. მოგეხსენებათ, აშშ-ს ნაკრები რუსეთის მუნდიალზე მოულოდნელად ვერ მოხვდა. არადა, 1990 წლიდან მოყოლებული ამერიკელები მუდმივად გამოდიან მთავარ საფეხბურთო ფორუმზე. იტალიამ ბოლოს მსოფლიო პირველობა შორეულ 1958 წელს გამოტოვა. განა და ჰოლანდია 2002 წელს არ იყვნენ კორეა-იაპონიაში, ხოლო ჩილელები 2006 წლის შემდეგ პირველად გამოტოვებენ მუნდიალს.