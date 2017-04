აშშ-ის სამხედრო ბაზასთან მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => afetqeba [2] => samkhedro-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125085 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => afetqeba [2] => samkhedro-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125085 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => afetqeba [2] => samkhedro-baza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => afetqeba [2] => samkhedro-baza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125085) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,201,7699) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124176 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-21 11:45:14 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:45:14 [post_content] => გერმანელებმა რუსი მამაკაცი დააკავეს, როგორც „ბორუსიას“ ავტობუსზე თავდასხმის სავარაუდო ორგანიზატორი. ბადენ-ვიურტემბერგის პოლიციამ დააკავა რუსეთიდან გადასული 28 წლის სერგეი ვ. იძებნება ორი შესაძლო თანამზრახველი, რომლებიც ასევე რუსეთის მოქალაქეები არან. ეჭვმიტანილს შეეძლო სასტუმროდან მოწყობილობის მოქმედებაში მოყვანა, რომელიც სპეციალურად წინასწარ იქირავა. სერგეიმ აფეთქებიდან მალევე მიიქცია სასტუმროს თანამშრომლების ყურადღება. როდესაც ყველა სტუმარი აფორიაქებული აქეთ-იქით გაიქცა, რუსი რესტორანში მშვიდად შევიდა და ბიფშტექსი შეუკვეთა. ნომერის დაჯავშნისას კი გზის ხედი ითხოვა. დაკავებულს არ ქონია არანაირი კავშირი ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან. ერთ-ერთი ვერსიით, სერგეიმ აფეთქება ფულის შოვნის მიზნით მოაწყო. მან 78 ათასი ევროს ღირებულების კლუბის 15 ათასი აქცია შეიძინა, ხოლო აფეთქების შედეგად აქციების დავარდნის გამო დაახლოებით 3.9 მილიონ ევროს იშოვნიდა. ეჭვმიტანილს შეეძლო ბომბის დამოუკიდებლად შექმნა: 2015 წლის ზაფხულში მან ერთ-ერთ სკოლაში ელექტრონიკისა და სამრეწველო ტექნიკის დარგში პრიზი მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის პირველი მეოთხედფინალი „ბორუსიასა“ და „მონაკოს“ შორის 11 აპრილს დორტმუნდში უნდა შემდგარიყო, მაგრამ გერმანული კლუბის ავტობუსის სიახლოვეს მომხდარი აფეთქების გამო გადაიდო. [post_title] => დორტმუნდის ავტობუსი რუსმა ააფეთქა: ვინმე სერგეის ფულის შოვნა უნდოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dortmundis-avtobusi-rusma-aafetqa-vinme-sergeis-fulis-shovna-undoda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 11:45:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 07:45:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124176 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123068 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 10:28:23 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:28:23 [post_content] => დორტმუნდში აფეთქებას შესაძლოა მსხვერპლი გამოეწვია, რამდენიმე წამით ადრე რომ მომხდარიყო: ასე პოლიციამ დაასკვნა. მარკ ბარტრა შესაძლოა ერთადერთი დაზარალებული არ ყოფილიყო. მოწყობილობა წამებით ადრე რომ აფეთქებულიყო, მთელი ავტობუსი დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდებოდა. ასეთ შემთხვევაში სერიოზულ ტრავმებს და შესაძლოა მსვერპლს ვერ ავცდებოდით - ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში. მოგეხსენებათ, დორტმუნდში აფეთქება „ბორუსიას“ ავტობუსის სიახლოვეს „მონაკოსთან“ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური მატჩის წინ მოხდა. შედეგად დორტმუნდელთა მცველმა მარკ ბარტრამ ხელი დაიზიანა და ოპერაციაც დასჭირდა. [post_title] => როცა წამები გადამწყვეტია: დორტმუნდი ტრაგედიას გადაურჩა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => roca-wamebi-gadamwyvetia-dortmundi-tragedias-gadaurcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 12:33:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 08:33:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123068 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 18:00:08 [post_date_gmt] => 2017-04-15 14:00:08 [post_content] => სირიის ქალაქ ალეპოსთან ძლიერი აფეთქება მოხდა. არიან გარდაცვლილები და დაშავებულები. უახლესი ინფორმაციით, გარდაცვლილია 22, ხოლო დაშავებულია 48 ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, აფეთქება აფეთქება იმ ავტობუსების კოლონასთან მოხდა, რომლითაც შიიტი დევნილები გადაჰყავდათ. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაში იყო დამონტაჟებული. საომარი მოქმედებების გამო, სირიის ორივე მხარეს, ცხელი წერტილებიდან პარასკევს ათასობით ადამიანის ევაკუაცია დაიწყო. ქალაქებიდან დევნილების ევაკუაცია ორივე მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად მიმდინარეობდა. [post_title] => სირიაში, დევნილების ავტობუსთან, ძლიერი აფეთქება მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siriashi-devnilebis-avtobustan-dzlieri-afetqeba-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 19:05:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 15:05:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124176 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-21 11:45:14 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:45:14 [post_content] => გერმანელებმა რუსი მამაკაცი დააკავეს, როგორც „ბორუსიას“ ავტობუსზე თავდასხმის სავარაუდო ორგანიზატორი. ბადენ-ვიურტემბერგის პოლიციამ დააკავა რუსეთიდან გადასული 28 წლის სერგეი ვ. იძებნება ორი შესაძლო თანამზრახველი, რომლებიც ასევე რუსეთის მოქალაქეები არან. ეჭვმიტანილს შეეძლო სასტუმროდან მოწყობილობის მოქმედებაში მოყვანა, რომელიც სპეციალურად წინასწარ იქირავა. სერგეიმ აფეთქებიდან მალევე მიიქცია სასტუმროს თანამშრომლების ყურადღება. როდესაც ყველა სტუმარი აფორიაქებული აქეთ-იქით გაიქცა, რუსი რესტორანში მშვიდად შევიდა და ბიფშტექსი შეუკვეთა. ნომერის დაჯავშნისას კი გზის ხედი ითხოვა. დაკავებულს არ ქონია არანაირი კავშირი ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან. ერთ-ერთი ვერსიით, სერგეიმ აფეთქება ფულის შოვნის მიზნით მოაწყო. მან 78 ათასი ევროს ღირებულების კლუბის 15 ათასი აქცია შეიძინა, ხოლო აფეთქების შედეგად აქციების დავარდნის გამო დაახლოებით 3.9 მილიონ ევროს იშოვნიდა. ეჭვმიტანილს შეეძლო ბომბის დამოუკიდებლად შექმნა: 2015 წლის ზაფხულში მან ერთ-ერთ სკოლაში ელექტრონიკისა და სამრეწველო ტექნიკის დარგში პრიზი მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის პირველი მეოთხედფინალი „ბორუსიასა“ და „მონაკოს“ შორის 11 აპრილს დორტმუნდში უნდა შემდგარიყო, მაგრამ გერმანული კლუბის ავტობუსის სიახლოვეს მომხდარი აფეთქების გამო გადაიდო. 