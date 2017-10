აშშ-ის შემდეგ იუნესკოს ისრაელიც ტოვებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => israeli [2] => iunesko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174790 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => israeli [2] => iunesko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174790 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => israeli [2] => iunesko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => israeli [2] => iunesko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174790) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,813,7061) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173956 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-11 13:20:18 [post_date_gmt] => 2017-10-11 09:20:18 [post_content] => ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებში, (Annual Meetings 2017) რომლის ფარგლებშიც შეხვედრებს გამართავს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და სარეიტინგო კომპანიების წარმომადგენლებთან. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში, ასევე, დაგეგმილია დიმიტრი ქუმსიშვილის შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენებთან. მათივე ცნობით, აშშ-ში გამართულ შეხვედრებს, ასევე, დაესწრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა. საქართველოში დასრულდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ორკვირიანი სამუშაო ვიზიტი, „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით“ (Extended Fund Facility) საქართველოში მიმდინარე პროგრამის პირველი მიმოხილვის ფარგლებში. პროგრამის პირველი მიმოხილვა წარმატებით დასრულდა. დიმიტრი ქუმსიშილი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან შეხვედრებს გამართავს

ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქარიშხალი „ ნეითი " დაატყდა თავს. სტიქია ლუიზიანაში მძვინვარებს. სპეციალისტებმა ქარიშხალს პირველი კატეგორია მიანიჭეს. მისისიპის, ალაბამასა და ფლორიდის რეგიონებში ამ დრომდე გადაუღებლად წვიმს, ქარის სიჩქარე კი საათში 140 კილომეტრს აღწევს. სტიქიის ზონაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ქარიშხლის გამო, ამერიკულმა კომპანიებმა მექსიკის ყურებში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის წარმოება შეაჩერეს, დაიხურა ხუთი პორტიც . ლუიზიანაში მობილიზებულია 1000 სამხედრო. http:// https://twitter.com/MikeTheiss/status/916880612111343616 https://twitter.com/ShandaPearson/status/916802536635592704 [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="172451,172450,172452,172449,172447,172448,172454,172455,172453,172446"] მანამდე ქარიშხალმა " ნეითმა " ნიკარაგუას, კოსტა რიკას და ჰონდურასს გადაუარა. დაიღუპა სულ მცირე 25 ადამიანი. აშშ-ის პრეზიდენტმა უკვე მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლითაც ლუიზიანა სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადდა და შტატი ფედერალური ბიუჯეტიდან დახმარებას მიიღებს. ქარიშხალმა "ნეითმა" აშშ-ის სანაპიროს მიაღწია

ქარიშხალი „ნეითი", რომელიც ახლა ნიკარაგუასა და გონდურასში იმყოფება, აშშ-ის სანაპიროს უახლოვდება. ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 120კილომეტრს საათშიც მიაღწიოს. ალაბამას, ლუიზიანას, ფლორიდისა და მისისიპის შტატებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.დახურულია სკოლები და უნივერსიტეტები. სტიქიას ცენტრალურ აფრიკაში უკვე ემსხვერპა 20 ადამიანი. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული განკარგულების თანახმად, მოსახლეობამ სახიფათო ზონა უნდა დატოვოს. სტიქიის ზონიდან უკვე განხორციელდა 5 ათასი ადამიანის ევაკუაცია. https://www.youtube.com/watch?v=n1TP8Ik0Snk https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/915956796736622594?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2017%2F10%2F05%2Fus%2Ftropical-storm-nate%2Findex.html შეგახსენებთ, ქარიშხალი „ჰარვი", რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს 26 აგვისტოს დაატყდა თავს, ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი სტიქია აღმოჩნდა. სტიქიამ 100 000 სახლი დააზიანა.ზარალმა 180 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამერიკას ახალი ქარიშხალი „ნეითი" უახლოვდება

ქარიშხალი „ნეითი", რომელიც ახლა ნიკარაგუასა და გონდურასში იმყოფება, აშშ-ის სანაპიროს უახლოვდება. ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 120კილომეტრს საათშიც მიაღწიოს. ალაბამას, ლუიზიანას, ფლორიდისა და მისისიპის შტატებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.დახურულია სკოლები და უნივერსიტეტები. სტიქიას ცენტრალურ აფრიკაში უკვე ემსხვერპა 20 ადამიანი. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული განკარგულების თანახმად, მოსახლეობამ სახიფათო ზონა უნდა დატოვოს. სტიქიის ზონიდან უკვე განხორციელდა 5 ათასი ადამიანის ევაკუაცია. https://www.youtube.com/watch?v=n1TP8Ik0Snk https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/915956796736622594?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2017%2F10%2F05%2Fus%2Ftropical-storm-nate%2Findex.html შეგახსენებთ, ქარიშხალი „ჰარვი", რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს 26 აგვისტოს დაატყდა თავს, ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი სტიქია აღმოჩნდა. სტიქიამ 100 000 სახლი დააზიანა.ზარალმა 180 მილიარდ დოლარს მიაღწია. დიმიტრი ქუმსიშილი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან შეხვედრებს გამართავს