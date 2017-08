აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => turqeti [2] => iordania [3] => ukraina [4] => jeims-metisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155123 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => turqeti [2] => iordania [3] => ukraina [4] => jeims-metisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155123 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => turqeti [2] => iordania [3] => ukraina [4] => jeims-metisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => turqeti [2] => iordania [3] => ukraina [4] => jeims-metisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155123) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,1484,18117,339,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155128 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:42:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:42:45 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სტრატეგიული საკითხებში თანაშემწე სტივ ბენონი გაათავისუფლა. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. სტივე ბენონი ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირი იყო. ამერიკული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თეთრი სახლის მთავარ სტრატეგოს, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან უთანხმოება ჰქონდა. ის არაერთხელ გააკრიტიკეს ალტერნატიული მართველობის მოძრაობის მხარდაჭერაში, განსაკუთრებით კი ეს შარლოტსვილის მოვლენების შემდეგ გამომჟღავნდა. გარდა ამისა, დასავლურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბენონი პრესაში ინფორმაციის გაჟონვის ორგანიზატორი იყო. მისი საჯარო ფორმულირებები ხშირად თეთრი სახლის ოფიციალურ პოზიციას არ შეესაბამებოდა . სტივ ბენონს ოფიციალური განცხადება ამ დრომდე არ გაუკეთებია, თუმცა მან Bloomberg Businessweek-ის კორესპონდენტთან საუბრისას აღნიშნა, რომ იგი ძველ საქმიანობას დაუბრუნდება, თუმცა პრეზიდენტი ტრამპის ერთგული დარჩება. რამდენიმე დღის წინ, აშშ-ის პრეზიდენტმა თეთრი სახლის 2 საბჭო დაითხოვა. საუბარია წარმოებისა და სტრატეგიისა და პოლიტიკის საბჭოებზე. მიზეზად კი კომპანიების ხელმძღვანელის მხრიდან ტრამპის კრიტიკა დასახელდა. [post_title] => ტრამპმა სტრატეგიული საკითხების მრჩეველი დაითხოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-strategiuli-sakitkhebis-mrcheveli-daitkhova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 11:42:45 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 07:42:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155104 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 09:19:24 [post_date_gmt] => 2017-08-19 05:19:24 [post_content] => თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა, გერმანიაში მცხოვრებ თურქებს მოუწოდა, გერმანიის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადონ, რადგან გერმანიის მთავრობა მათი მტერია. „გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეთა პარტია - ყველა მათგანი ჩვენი მტერია. ამიტომაც ისინი არ იმსახურებენ თქვენ ხმას“, - ასე მოუწოდა რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა გერმანიაში მცხოვრებ თურქ ემიგრანტებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი ერდოღანის განცხადებას გამოეხმაურა და მისი მოწოდება, გერმანიის არჩევნებში ჩარევისა და სუვერენიტეტის შელახვის მცდელობად შეაფასა. გერმანიაში არჩევნები 24 სექტემბერს გაიმართება. [post_title] => ერდოღანი: გერმანიის მთავრობა ჩვენი მტერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erdoghani-germaniis-mtavroba-chveni-mteria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 12:08:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 08:08:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155104 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154329 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 14:43:51 [post_date_gmt] => 2017-08-16 10:43:51 [post_content] => აშშ-მა ფხენიანის მხრიდან სარაკეტო საფრთხის გამო, სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი "პეტრიოტი" განათავსა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთკორეული ტელევიზია KBS იუწყება. რამდენიმე დღის წინ, ჩრდილოეთ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა გუამის ნახევარკუნძულის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას არ გამორიცხავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის განცხადება ვაშინგტონში "ომის დაწყებად" შეაფასეს. "თუ ისინი (ჩრდილოეთ კორეა) აშშ-ს ესვრიან, ეს ომამდე მიგვიყვანს", – განაცხადა აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა ჯეიმს მეტისმა. აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის სიტუაცია ბოლოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ახალი სანქციების მიღების შემდეგ გამწვავდა. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებას გულისხმობდა. [post_title] => ვაშინგტონმა სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი განათავსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vashingtonma-samkhret-koreashi-raketsawinaaghmdego-tavdacvis-kompleqsi-ganatavsa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 14:43:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 10:43:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154329 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155128 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:42:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:42:45 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სტრატეგიული საკითხებში თანაშემწე სტივ ბენონი გაათავისუფლა. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. სტივე ბენონი ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირი იყო. ამერიკული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თეთრი სახლის მთავარ სტრატეგოს, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან უთანხმოება ჰქონდა. ის არაერთხელ გააკრიტიკეს ალტერნატიული მართველობის მოძრაობის მხარდაჭერაში, განსაკუთრებით კი ეს შარლოტსვილის მოვლენების შემდეგ გამომჟღავნდა. გარდა ამისა, დასავლურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბენონი პრესაში ინფორმაციის გაჟონვის ორგანიზატორი იყო. მისი საჯარო ფორმულირებები ხშირად თეთრი სახლის ოფიციალურ პოზიციას არ შეესაბამებოდა . სტივ ბენონს ოფიციალური განცხადება ამ დრომდე არ გაუკეთებია, თუმცა მან Bloomberg Businessweek-ის კორესპონდენტთან საუბრისას აღნიშნა, რომ იგი ძველ საქმიანობას დაუბრუნდება, თუმცა პრეზიდენტი ტრამპის ერთგული დარჩება. რამდენიმე დღის წინ, აშშ-ის პრეზიდენტმა თეთრი სახლის 2 საბჭო დაითხოვა. საუბარია წარმოებისა და სტრატეგიისა და პოლიტიკის საბჭოებზე. მიზეზად კი კომპანიების ხელმძღვანელის მხრიდან ტრამპის კრიტიკა დასახელდა. [post_title] => ტრამპმა სტრატეგიული საკითხების მრჩეველი დაითხოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-strategiuli-sakitkhebis-mrcheveli-daitkhova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 11:42:45 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 07:42:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 268 [max_num_pages] => 90 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b5a8738e486b858f307389911bdca7c4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )