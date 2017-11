“აშშ მხარს უჭერს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს და უჩა ნანუაშვილს”- იან კელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => ucha-nanuashvili [2] => amerikis-elchi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188463 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => ucha-nanuashvili [2] => amerikis-elchi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188463 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1075 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => ucha-nanuashvili [2] => amerikis-elchi-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => ucha-nanuashvili [2] => amerikis-elchi-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188463) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21268,1075,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188355 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-17 22:21:02 [post_date_gmt] => 2017-11-17 18:21:02 [post_content] => სახალხო დამცველსა და ხელისუფლებას შორის მწვავე უთანხმოებას საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი ნილს მუჟნიეკსი საქართველოს სახალხო დამცველის, ,უჩა ნანუაშვილის მისამართით გამოთქმულ განცხადებებს ეხმაურება. მან იუსტიციის მინისტრის, ,თეა წულუკიანის გამონათქვამები ომბუდსმენზე შეტევად შეაფასა და მას თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ კომისარმა Front News International-თან ინტერვიუში განაცხადა. კომისარი ყველა მხარეს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სახალხო დამცველის რეპუტაციას. "მიუღებლად მიმაჩნია სიტყვიერი თავდასხმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე. დაჟინებით მოვუწოდებ საჯარო დებატებში მონაწილე ყველა მხარეს საქართველოში, გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა და თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებსაც შეუძლია, ზიანი მიაყენოს სახალხო დამცველის რეპუტაციასა და მის უწყებას, ან უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მათი საქმიანობის საზოგადოებრივ აღქმაზე,“- განაცხადა ევროკომისარმა. შეგახსნებთ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა უჩა ნანუაშვილს "უსამართლო ომბუდსმენი" უწოდა. "მინდა, გამოვეხმაურო იუსტიციის მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომლითაც ქალბატონი წულუკიანი "საქართველის ისტორიაში ყველაზე უსამართლო ობმუსმენდს" უწოდებს საქართველოს სახალხო დამცველს. მე კი ვფიქრობ, რომ ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადება არ გაუკეთებია ,,ქართული ოცნების’’ არც ერთ ლიდერს და პოლიტიკური თანამდებობის პირს. "საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, ქალბატონი თეა წულუკიანის, დღევანდელი განცხადება სახალხო დამცველის მიმართ, გახლავთ, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით აბს ოლუტურად გაუმართლებელი ნაბიჯი, რომელსაც მთლიანად ვემიჯნები და ვეხმაურები იმ მოტივაციით, რომ მომავალში არც ერთი ჩინოვნიკი აღარ მისცემს თავს უფლებას, მსგავსი უპასუხისმგებლო შეფასებები გამოხატოს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ინსტიტუციის მიმართ," - წერს შოთა შალელაშვილი სოციალურ ქსელში. "დეპუტატი საზოგადოებას მოუწოდებს, ყველამ პატივი სცეს კონსტიტუციურ ორგანოებს და თანამდებობის პირებს, რომლებიც კონსტიტუციით თუ სხვა სამართლებრივი აქტებით ახორციელებენ თავიანთ უფლებამოსილებას, მიუხედავად იმისა, ვინმეს მოსწონს თუ არა მათი სამართლებრივი შეფასებები. "შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს, სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, საქართველოს პარლამენტის მიერ 88 ხმით იქნა მხარდაჭერილი მოქმედი ომბუდსმენის კანდიდატურა. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, პრაქტიკულად, ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც 2012 წლის შემდეგ შეძლო ადამიანის უფლებების აღიარება, განმტკიცება და დაცვის უზრუნველყოფა, ეს არის ,,ქართული ოცნება’’ და სწორედ ამ პოლიტიკური ძალის ღირსების და სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ვაპირებ, თვალი დავხუჭო მსგავს უსამართლობაზე. " სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე არის ერთ-ერთი უფლება, რომ სასამართლო პროცესებზე გამოვლენილ დარღვევებზე საუბარი სახალხო დამცველს არ ეკრძალება და ეს არ არის სახალხო დამცველის კომპეტენციიდან გამოსვლა, რაზეც მიუთითებს სასამართლო. მათ ვთხოვ, კარგად გაეცნონ “საქართველოს ორგანულ კანონს სახალხო დამცველის შესახებ”. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ომბუდსმენის დასკვნა არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც უჩა ნანუაშვილი სასამართლოს კომპეტენციაში იჭრება და სუბიექტური მოსაზრებებით და პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს. "მიუღებლად მიმაჩნია სიტყვიერი თავდასხმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე. დაჟინებით მოვუწოდებ საჯარო დებატებში მონაწილე ყველა მხარეს საქართველოში, გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა და თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებსაც შეუძლია, ზიანი მიაყენოს სახალხო დამცველის რეპუტაციასა და მის უწყებას, ან უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მათი საქმიანობის საზოგადოებრივ აღქმაზე,"- განაცხადა ევროკომისარმა. შეგახსნებთ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა უჩა ნანუაშვილს "უსამართლო ომბუდსმენი" უწოდა. 