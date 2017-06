აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => ekologia [2] => trampi [3] => garemos-dacva [4] => klimati [5] => parizis-klimatis-paqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135907 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => ekologia [2] => trampi [3] => garemos-dacva [4] => klimati [5] => parizis-klimatis-paqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135907 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => ekologia [2] => trampi [3] => garemos-dacva [4] => klimati [5] => parizis-klimatis-paqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => ekologia [2] => trampi [3] => garemos-dacva [4] => klimati [5] => parizis-klimatis-paqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135907) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,2738,5564,16237,16238,3713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134793 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-28 21:22:15 [post_date_gmt] => 2017-05-28 17:22:15 [post_content] => აშშ-ში, მისისიპის შტატში სროლის შედეგად 8 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის - პოლიციის უფროსის მოადგილე, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. სროლა ლინკოლნის მხარეში სამ სხვადასხვა ადგილას მოხდა. ეჭვმიტანილი, რომელსაც ადგილობრივი მედიასაშუალებები კორი გოდბოლტად მოიხსენიებენ, პოლიციამ უკვე დაკავა. ჟურნალისტების ინფორმაციით, ეჭვმიტანილმა პოლიციას განუცხადა, რომ ნანობს ჩადენილს და არ იმსახურებს, ცოცხალი გადარჩეს. მისისიპის საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მამაკაცმა სამ სახლშისროლა. ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით, დაკავებულმა სამართალდამცველებს უთხრა, რომ ესაუბრებოდა ცოლს და მის მშობლებს ბავშვების საკუთარ სახლში წაყვანის შესახებ. „რომელიღაცა მეზობელმა პოლიციაში დარეკა, ისინი ზედმეტად ერევიან სხვის საქმეში,“ - განაცხადა ეჭვმიტანილმა პოლიციასთან. მისივე თქმით, პოლიციის თანამშრომელიც „აბეზარი მეზობლების გამო გარდაიცვალა“, რის გამოც ის ძალიან წუხს. კორი გოდბოლტი დარწმუნებულია, რომ სამართალდამცველები მას მოკლავენ. დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის კავშირის საიდუმლო არხის დამყარების შესაძლებლობას განიხილავდა. სკანდალურ ინფორმაციას ამერიკული და დასავლური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, ჯარედ კუშნერი და სერგეი კისლიაკი საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც და მას შემდეგაც კონტაქტობდნენ. როგორც Washington Post და New York Times წერს, კუშნერს, რუსეთის ობიექტების გამოყენება სურდა, რათა თავიდან აეცილებინა მოსკოვსა და აშშ-ს შორის მოლაპარაკებების ჩაშლა. თავად კუშნერი, ამ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. მედიაში წერენ, რომ შესაძლოა, მისი კომუნიკაცია ტრამპის გამარჯვებისთვის იყო და ამისთვის, რუსები გამოიყენეს. კუშნერი ჯერჯერობით, ბრალდებული არ არის, თუმცა პოლიცია თვლის რომ მას საჭირო ინფორმაციის გამო დაკითხავენ. დონალდ ტრამპის სიძემ და მრჩეველმა რუსეთთან სამი სახის კომუნიკაცია დამალა, მათ შორის ორი სატელეფონო საუბარი, რომელიც 2016 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე პერიოდში შედგა. მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის საიდუმლო კავშირის დამყარება კი კუშნერმა რუს დიპლომატს 2016 წლის დეკემბერში ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე შესთავაზა. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები“. სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! 